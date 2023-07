[一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブ]

全15セッションの詳細が決定。グローバルな登壇者に、シンガポール政府系ファンドのCIIP CEO& Temasek Trust Capital のDawn Chan氏。



サステイナブルファイナンスによるアカデミアへの新たな資金循環を促す、一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブが主催する『FDSF Global Conference 2023』の全15セッション詳細と登壇者が決定したことをご報告いたします。本カンファレンスへの参加申し込みは、現地参加は2023年7月14日(金) 23:59・オンライン参加は2023年7月20日(木) 23:59まで受け付けております。





また本カンファレンス開催と同時に、サステナブルファイナンス関連の学びを志す方へ費用の一部を補助金として提供するFDSFスポンサーシッププログラムを開始することをご報告いたします。以下、カンファレンス情報およびスポンサーシッププログラム情報の詳細になります。



【FDSF Global Conference 2023について】

名称 |FDSF Global Conference 2023

開催日時 |2023年7月21日(金) 09:45-18:00(09:30 開場)

主催 |一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブ

協力 |アーキタイプベンチャーズ、ブランズウィック・グループ

後援 |金融庁、内閣府知的財産 戦略推進事務局、環境省、経産省(予定)、日本貿易産業振興機構(ジェトロ)

当日詳細 |https://fdsf.jp/fdsfconf2023

開催形式 |丸ビル7階 丸ビルホール&コンファレンススクエア

https://www.marunouchi-h-c.jp/

参加者人数|500名(別途オンライン配信予定)

申し込みサイト|https://fdsf2023.peatix.com/

申込期日 |現地参加:2023年7月14日(金) 23:59まで・オンライン参加:2023年7月20日(木) 23:59まで





【FDSFスポンサーシッププログラムについて】





【登壇者情報】

詳細はHPにて公開しております。またセッション及びスピーカーは変更される可能性がございます。

下記現在決定している登壇者一覧(敬称略)となります。

https://fdsf.jp/fdsfconf2023/presenter_profile

金融庁総合政策局総合政策課課長 高田 英樹



FCLT Global マネージングディレクター マシュー・レザーマン



三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社 シニア・アドバイザー ロバート・アラン・フェルドマン



トヨタ自動車株式会社執行役員CSO 大塚 友美



ブランズウィック・グループ パートナー テレサ・カネタ



CIIP CEO& Temasek Trust Capital Managing Director of Investments Dawn Chan



ブルームバーグ・エル・ピー エンタープライズ・データ 日本統括責任者 ミシャ モルガン



株式会社経営共創基盤 共同経営者/マネージングディレクター 塩野 誠



株式会社Sustainacraft 代表取締役CEO 末次 浩詩



株式会社EX-Fusion 代表取締役CEO 松尾 一輝



アーキタイプベンチャーズ Partner 北原 宏和



Telexistence株式会社 代表取締役 富岡 仁



HERO Impact Capital Founder & General Partner 渡邊 拓



クロス・フィロソフィーズ株式会社 代表取締役 吉田 幸司



株式会社Waris 代表取締役/共同創業者 米倉 史夏



一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター次長 山際 勝照



特定非営利活動法人日本サステナブル投資フォーラム理事 En-CycleS独立コンサルタント 岸上 有沙



国立研究開発法人科学技術振興機構 資金運用本部副部長マネージング・ディレクター 資金運用室長 杉本 直也



国立大学法人東北大学 理事・副学長 青木 孝文



学校法人立命館 財務部長 酒井 克也



ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 運用本部 株式運用戦略部長 中満 剛



株式会社かんぽ生命保険 執行役員兼運用企画部長 野村 裕之



内閣府 前知的財産戦略推進事務局長 田中 茂明



環境省総合環境政策統括官 鑓水 洋



シブサワ・アンド・カンパニー代表取締役、コモンズ投信株式会社代表取締役会長 渋澤 健



ブランズウィック・グループ シニア・コンサルタント 佐藤 陽一郎



九州大学研究推進部門 准教授 キム・シューマッハ



アーキタイプベンチャーズ マネージングパートナー 福井 俊平



内閣府知的財産戦略推進事務局 参事官 池谷 巌



旭化成株式会社 知財インテリジェンス室シニアフェロー 中村 栄



みずほフィナンシャルグループ 兼 みずほ銀行 サステナブルビジネス部副部長 末吉 光太郎



大和アセットマネジメント株式会社 シニアファンドマネジャー 中山 伊織



株式会社IP Bridge 事業開発ディレクター 渡辺 理 *順不同|敬称略







【協賛企業】



T&D保険グループ



ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社



大和アセットマネジメント株式会社



株式会社みずほフィナンシャルグループ



Bloomberg



富士通株式会社



三菱地所株式会社 *順不同|敬称略





【後援団体】



金融庁



内閣府 知的財産戦略推進事務局



環境庁



日本貿易産業振興機構(ジェトロ)



経産省(予定) *順不同|敬称略





【協力団体】



武蔵精密工業株式会社 Innovation Lab CLUE



広島大学



鎌倉サステナビリティ研究所(KSI)



インパクト志向金融宣言(社会変革推進財団(SIIF))



浜松いわた信用金庫Co-Startup Space&Community FUSE



Green Finance Network Japan



株式会社Proxy Watcher



資本市場と女性の研究所(CAPW)



一般社団法人金融財政事情研究会



東京理科大学大学院 AFTER MOT



一般社団法人バーチュデザイン *順不同|敬称略





【運営法人情報】

名称 :一般社団法人科学と金融による未来創造イニシアティブ

英語名称:Future Design Initiative by Science and Finance (FDSF)

代表理事:小野塚惠美

理事 :岸本充、棚橋慶太、野村裕之、渡邊拓

監事 :安間匡明

シニアアドバイザー:春名貴之

設立年月:2022年2月

所在地 :東京都港区

URL :https://fdsf.jp/

Twitter :https://twitter.com/fdsf2022



【FDSFについて】

一般社団法人科学と金融による未来創造によるイニシアティブ|Future Design Initiative by Science and Finance (FDSF)は、2021年5月より有志の勉強会から始まりました。アカデミアのサイエンス・ナレッジを社会に実装する取り組みとサステイナブルファイナンスを通じた新しい資金循環の促進を目指し、大学等との連携を通じて必要な科学技術と金融を繋ぐ人材の育成、資金供給の仕組み等について議論してきました。その活動を更に加速化するべく、2022年2月に法人化しました。日本を代表するアカデミア、スタートアップ、アセットオーナー、アセットマネージャー、VC、事業会社、政府関係者の方々に参画いただき、サステイナブルファイナンスによる経済的価値と社会的価値の創出にシームレスに取り組み、社会のアップデートに貢献するための、場づくり・人づくり・未来への投資を実現します。



【お問い合わせ先】

HPよりお問い合わせください。

https://fdsf.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/08-18:40)