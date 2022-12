[モナコsakeアワード 日本事務局]

Association Monaco Friends of Japanは、2022年10月13日(木)モナコ公国のモナコ・ヨットクラブのゲストルームにて「モナコSAKEアワード2022」を開催し、

グランプリとマリアージュ賞の2つの賞、また7銘柄をスペシャルアワードとして選出いたしました。









2022年受賞酒 ----------



【グランプリ】

出品酒名:梵・特撰純米大吟醸

蔵元名 :合資会社 加藤吉平商店



【マリアージュ賞(テーマ:キャビア)】

出品酒名:52 純米吟醸

蔵元名 :株式会社新澤醸造店



出品酒名:純米大吟醸 鳥海山

蔵元名 :天寿酒造株式会社



出品酒名:雨降 水野流#01 純米大吟醸【山田錦】

蔵元名 :吉川醸造株式会社



出品酒名:IMA 牡蠣のための日本酒

蔵元名 :今代司酒造株式会社



出品酒名:梵・特撰純米大吟醸

蔵元名 :合資会社 加藤吉平商店



【モナコ賞】

12月開催の「Made in Japan in Monaco」にて選出されます。



【スペシャルアワード】



出品酒名:残響2018 鳴子ダム貯蔵

蔵元名 :株式会社新澤醸造店



出品酒名:天の戸 天黒樽熟成

蔵元名 :浅舞酒造株式会社



出品酒名:SAKE HUNDRED 百光 別誂 | BYAKKO BESPOKE

蔵元名 :株式会社Clear



出品酒名:加賀の井 純米大吟醸 越淡麗45

蔵元名 :加賀の井酒造株式会社



出品酒名:純米大吟醸 菊の司 結の香仕込

蔵元名 :菊の司酒造株式会社



出品酒名:嘉美心 木陰の魚

蔵元名 :嘉美心酒造株式会社



出品酒名:基峰鶴 純米吟醸山田錦

蔵元名 :合資会社 基山商店



-----------------------------



さらに、12月2日(金)~4日(日)に開催される、「Made in Japan in Monaco」という

日本文化・物産イベントに出展し、

最終審査を通過した12銘柄をイベントに参加した一般の方に試飲していただき、

一番人気があったお酒をモナコ賞として選出いたします。



モナコSAKEアワード日本事務局公式サイト

https://amfj.net/



■ モナコSAKEアワードについて

モナコSAKEアワードは、モナコと日本の文化交流のために開催される日本酒のコンクールです。

世界からセレブレーションが集まるモナコで、世界中の方々が楽しめる日本酒を選びます。



地中海の宝石と呼ばれるモナコは、日本と同じく、海の幸に恵まれています。

そして隣接する、フランスやイタリアの食文化に強く影響を受けています。

モナコの食と日本酒のマリアージュとはどんなものでしょう?

このコンクールでは、食材と日本酒のマリアージュにも注目しています。

モナコの方々が選ぶ日本酒とはどんなものか?

その興味は酒造りの現場にフィードバックされ、次の酒造りに活かされることでしょう。



日本酒は日本の文化の結晶です。

わたしたちは、日本酒が友好の架け橋となるよう努力いたします。

「カンパイ!」



審査員はモナコ在住の識者の方々です。

モナコの公族、国民議会議長、宮殿料理長、世界最大のセラーを持つ5つ星ホテルのヘッドソムリエなどによって審査がおこなわれました。





■ 主催者情報

主催:Association Monaco Friends of Japan

協力:Yacht Club de Monaco、MONACO Emu

協賛:有限会社プラネット・リンク



