[AZX Professionals Group]





法務・会計・税務・労務・特許など企業に対するプロフェッショナルのサービスをワンストップで提供するAZX Professionals Group(本社:東京都千代田区/CEO:後藤 勝也、以下AZX)は、2024年12月22日に日本経済新聞社より発表された『スタートアップが「頼る」法律事務所・弁護士』のアンケート調査において、「AZX総合法律事務所」と「後藤弁護士」、「菅原弁護士」、「佐藤弁護士」の3名が高い評価を受けましたことをお知らせいたします。



日本経済新聞『スタートアップが「頼る」法律事務所・弁護士』について



日本経済新聞社の『スタートアップが「頼る」法律事務所・弁護士』は同社が「NEXTユニコーン」調査の中で、有力な未上場企業に「スタートアップへの助言で活躍する、または頼りがいのある弁護士や法律事務所」を尋ね、160社からアンケートの回答を得て作成されたものです。



記事URL:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0651E0W3A201C2000000/





高い評価を受けた3名の弁護士







後藤 勝也弁護士

菅原 稔弁護士

佐藤 ひなた弁護士



『スタートアップが「頼る」弁護士』では、8名の弁護士が紹介されており、そのうち3名が弊所の弊所の弁護士でした。「後藤 勝也弁護士」、「菅原 稔弁護士」、「佐藤 ひなた弁護士」をご紹介いただいております。



COO菅原弁護士へのインタビュー



本件に際して、COO菅原 稔弁護士が日本経済新聞社のインタビュー取材を受け、2023年のスタートアップの動向や注目の分野などについて語りました。



インタビュー記事URL:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC042XY0U3A201C2000000/



このような評価をいただけましたことを大変喜ばしく思うと同時に、今後も皆さまのご期待にお応えできるよう一層精進して参ります。





採用強化中!



AZXでは今後、より事業拡大をしていくため、現在以下の職種を積極的に募集しております。

詳細は採用サイトをご確認ください。



▼募集職種

・弁護士 / パラリーガル

・税理士 / 税務会計スタッフ

・社労士 / 社労士補助スタッフ

URL:https://www.azx.co.jp/recruit/entry



▼【78期予定】 スプリングクラーク 募集中!

ベンチャー/スタートアップ企業を中心とする企業法務に興味をお持ちの、2024年司法試験受験予定者(法科大学院在学生、予備試験合格者(論文/口述))を対象に、当事務所の業務に対する理解を深めていただくことを目的にスプリングクラークを実施いたします。

ご興味のある方はぜひ、ご応募ください。

詳細を見る



▼カジュアル面談実施中!

応募前に「ちょっと話を聞いてみたい」「雰囲気が知りたい」という方向けに、選考ではなくカジュアルにお話する場を用意しています。

今すぐの転職を希望されていない方も、お気軽にお申し込みください。

詳細を見る



■AZX Professionals Groupについて■









AZXは、法務・会計・税務・労務・特許の事務所を合わせて一つのプロフェッショナルグループを形成しています。

プロフェッショナルとしてあらゆるサービス(from A to Z)を提供し、特別な価値(extra value)を実現することにより、「Super Highway for the Future」として、夢と情熱を持ったすべての人とともに革新的な未来を創造することを使命としています。これまでに5,000社以上をサポートし、160社以上のIPO達成実績があります。











■グループ概要■









AZX総合法律事務所 / AZX総合会計事務所 / AZX国際特許事務所 / AZX社会保険労務士事務所 / AZX Group株式会社 / AZXビジネスサポート株式会社

CEO:後藤 勝也 COO:菅原 稔

住所 :東京都千代田区麹町1丁目4番地 半蔵門ファーストビル3F

ホームページ:https://www.azx.co.jp/











