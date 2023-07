[株式会社Asyatt.]

6月1日より、2社の提携をスタート。世界のハイエンド・トラベラーを相互送客。



株式会社Asyatt.(所在地:北海道虻田郡ニセコ/以下Asyatt.)とSuper Yacht Logistics, LLC.(所在地:,Fort Lauderdale, Florida, ,USA)のグループ企業であるSYLジャパン株式会社との業務連携及びその取り組みについてお知らせいたします。北海道・ニセコを中心に超富裕層向けのオールインクルーシブ事業を展開する Asyatt.と、超富裕層向けスーパーヨット関連サービスを展開するSYLジャパンが提携を行うことで、インバウンド観光マーケットの拡大の貢献を目指します。







提携内容(一例)





・SYLジャパンの抱える世界のスーパーヨット・オーナー達に、1)Asyatt.の7スタークラスのツアー・プランニング、2)ツアー・アテンディング、3)Asyatt.が開発しているビリオネア向け旅行コンテンツを提供します。

・Asyatt.を利用するゲストに、SYLジャパンが、1)日本におけるスーパーヨットインフラ提供、2)スーパーヨットに関わる申請業務代行を提供します。



日本におけるスーパーヨットマーケットについて





・コロナ前の2019年の受入れ実績は13隻で、日本滞在総数は約850日間(1隻あたり65.4日)

・2019年市場規模は10.63億円であり、このうち観光で消費された金額は約1.6億円

・2025年には30隻程度まで増えると予測されており、市場は25億円程度まで拡張されることが予測される(SYL社予測)

・(参考)スーパーヨット受け入れ先進国のオーストラリアの市場規模(出典:Superyacht Australia)

2021年: 2,772億円、2025年予測:4,002億円



※2社の協業を通じて、海外マーケットの水準を視野に入れ、日本のスーパーヨットマーケットを牽引してまいります。



参考資料:

https://prtimes.jp/a/?f=d99892-4-2b99821af36529abcdb6ad3a7f76667f.pdf



SYL Asia Director Kenta Inabaからのエンドースコメント





Asyatt.社は、設立から2年と間もないにもかかわらず、日本におけるスーパヨット・ゲストにホスピタリティを提供できる希少なサービス・ベンダーです。注目すべきは、単なるアテンディングにとどまらず、ビリオネアが満足する観光コンテンツを1から造り上げていることです。実際に冬のニセコでそのサービスを体験し、世界中を旅するビリオネアをも感動させれる十分なノウハウと経験を持っていることを実感しました。Asyatt.社との提携により、スーパーヨット市場、並びにビリオネア観光市場がさらに拡大することに貢献してまいります。







株式会社Asyatt.について





Asyatt. はユニークな体験をデザインする、トラベル・エクスペリエンス・パートナーです。北海道・ニセコを中 心に超富裕層向けインバウンドコンテンツの開発・運営を手がけています。自然に触れ、エナジーをもらい、大地 に抱きしめられる特別な体験。私たちがご提案するプログラムは、ゲストが自然に心を委ねることによって自信を 取り戻すことを目的としています。ご予約いただいてから次の目的地に旅立たれるまで。その全てを忘れられない 1 つのストーリーとしてご案内します。



社名:株式会社Asyatt.(カブシキガイシャ アシャット)

取締役CEO:萩原 良典(ハギワラ ヨシノリ)

本社所在地 :〒 048-1512 北海道虻田郡ニセコ町中央通142番地5

設立年:2021年6月

資本金:8,130万円

従業員数:20名 (業務委託・パート・アルバイト含む)

事業内容 :ツアーアドバイザリー事業、飲食店運営事業

URL :https://asyatt.com/

Instagram :https://www.instagram.com/asyatt.niseko/



SYLジャパン株式会社について





SYL started in 2004 as a small independent yacht and superyacht support outfit. Since then we have grown to Six main offices, two in Japan, and one in USA; with three more in Australia. We proudly remain an independent company and keep a personal feel and flexible approach to our service.



社名:SYLジャパン株式会社

代表取締役:稲葉 健太

本社所在地:神奈川県横浜市西区みなとみらい2-1-1 帆船日本丸メモリアルパークタワー棟B 4階

設立年:2013年9月10日

事業内容 :超富裕層向けスーパーヨット関連サービス

URL:https://www.syljpn.com/index.html



