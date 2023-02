[株式会社エイコス]

地産地消、サステナビリティ、食材ロスの削減など、おいしいだけに留まらない“Farm to Table” の一歩先をいくイノベーティブキュイジーヌ、自然に囲まれウェルネスツーリズムを提供するオーベルジュ



株式会社エイコス(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:平川順基)は、2023年春大分県由布院に開業予定のオーベルジュ「ENOWA」 (所在: 大分県由布市湯布院町川上 丸尾544 客室数:19室)を2023年6月8日 (木)に開業することを決定、2 月1日より予約受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。







「ENOWA」は、日本を代表する湯の町 “由布院”の山手にある4万4千平方メートル の雄大な自然に囲まれた敷地内に10棟のヴィラと9つの客室のほか、レストラン、温室、由布盆地の絶景を見渡すことのできるサウナなどを備えた複合施設です。“世界のベストレストラン50〞に何度もランクインし世界の美食家を魅了するN.Y.のミシュラン二ツ星獲得店「ブルーヒル・アット・ストーンバーンズ」で経験を積んだエグゼクティブシェフ・タシが創造する食体験をメインとするウェルネスツーリズムを提供します。



ENOWAが提供するのは、食材の美味しさを最大限に活かして五感を刺激する特別なイノベーティブ・キュイジーヌ。地産地消でサステナブルな食材を使用したいという思いから、シェフが自ら農産物を栽培するENOWAファームを立ち上げました。京野菜の匠と称される石割照久氏を招いて畑の土づくりから取り組み、適切な指導のもとで作る人を育て、そのシーズンの野菜やハーブや果物を30種類以上育てています。また、九州の一円の生産現場を訪ねて、ENOWAの考えに共鳴する生産者と食材を探し続けてきました。地産地消、サステナビリティ、そして食材ロスも可能な限りゼロをめざすなど、おいしいだけに留まらない “Farm to Table” の一歩先をいく料理をお届けします。



食と空間、大地と植物、水と風。過去と未来。すべてのつながりの中で満ち足りた自分と出会う。“ボタニカル・リトリート” ENOWA。2023年 6月、ラグジュアリーの新しい扉が開きます。



■「ENOWA」の施設紹介

<ROOM>

風にゆれる木々、流れる水。飛び立つ鳥。“植物に囲まれた隠れ家”という言葉がぴったりなENOWA。4万4千平方メートル の敷地には、高低差を巧みに取り入れたヴィラとホテルが点在。空間コンセプトは「プリミティブ・ラグジュアリー」。石や木や土などプリミティブな素材をアーティスティックな技で磨きあげて、ゴージャスでありながら自然の息吹やチカラや和みを感じる空間を生み出しました。全てのヴィラにはインフィニティ・プールが完備されています。



ROOM No.01: HILL TOP SKY PAVILION/ヒルトップ・スカイパビリオン





ROOM No.02: HILL TOP SKY PAVILION/ヒルトップ・スカイパビリオン





ROOM No.03,04: HILL SIDE WATER FALL VILLA/ヒル・サイド・ウォーター・フォール・ヴィラ



その他の部屋タイプ、各部屋の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://enowa-yufuin.jp/



<FARM>





土を耕すように、人も、未来も耕していく。ENOWA の料理づくりは「ENOWA FARM」の土づくりから始まりました。農園のパートナーは、京野菜の匠である石割農園の石割照久氏。適切な指導のもとで、作る人を育て、そのシーズンの野菜やハーブや果物を 30 種類以上育てています。その一方で九州の一円の生産現場を訪ねて、ENOWA の考えに共鳴する生産者と食材を探し続けてきました。地産地消、サステナビリティ、そして食材ロスも可能な限りゼロをめざす。人はもちろん、未来も歓ぶ料理は、畑へ向かう日々から生まれてきます。



<RESTAURANT>レストラン JUMGU





新鮮なだけでは、心身が歓ぶおいしさは生まれない。ENOWA のレストラン「JIMGU」のエグゼクティブ・シェフのタシ・ジャムツォは、Farm to Table の考えを世界の美食家へ 知 ら し め た 、「ブルーヒルアット・ストーンバーズ」の D N Aを受け継いでいる一人です。野菜、魚、肉、そして果物。その日にピークを迎えた食材を見極めて対峙し、ときにシンプルに、ときに大胆に、みなぎるそのチカラを美味へと調理していく。身体がめざめ、内側から湧き起こる元気と喜びが笑顔となって広がる。料理に新しい風を吹き込む、そんなひと

皿の感動をお愉しみください。



<HILL TOP SAUNA> 至高のサウナ





緑豊かな森の中のサウナ。ENOWA の高台にはアウトドア・サウナを設置しています。身体の内側からしっかり汗をかいたあとは、ウッドデッキの椅子に寝転んで、森の息吹きを感じ、鳥の声に耳を傾ける。究極のリラックスの向こうから湧き起こってくるのは、生きる喜びという鋭気です。

※5月1日より予約開始予定



<INDOOR GARDEN>





到着されたゲストの移動の疲れを癒すのが、レセプションの 横にある円形の「グラスハウス」。自然が循環する輪をイメー ジした空間には、その季節のハーブや植物、木々などが生き 生きと育ち、その息吹きがゲストをやさしく迎えてくれます。 また、「ENOWA FARM」で収穫したその日のみずみずしい野 菜もご紹介しています。





<FARM BAR>





ENOWA でのウエルカムドリンクはここで。「インドアガーデン」の横にある「FARM BAR」。そこはまさに植物に見守られたカウンター。ディナーの前のアペリティフは、インドガーデンで育つハーブや野菜、果実を肌で感じ、吹き抜けるボタニカルな風に、これからはじまる JIMGU での食事に期待が膨らんできます。





=========================

<開業記念プラン> ※公式サイト限定【1 泊 2 食付】Happy Opening!! Villa Stay -ENOWA Style-

新しいコンセプトを持ったリゾート施設である ENOWA をいち早くご体感いただくお客様へ、開業を記 念した特典付きプランをご用意。



【料金】

・Villa 棟 4 名利用 1 名様当たり 99,825 円~(サービス料・消費税込、入湯税 150 円別)

・ホテル棟 2 名利用 1 名様当たり 79,860 円~(サービス料・消費税込、入湯税 150 円別)



【特典】

・安心院(あじむ)スパークリングワイン フルボトルをお部屋に 1 本ご用意。

大分の山々に囲まれた盆地、安心院は昼と夜の気温差が大きく霧が発生しやすい地域です。その寒暖差が葡萄の栽培に適しており、高品質な葡萄が収穫されます。特にスパークリングワインは評価が高く、国内のワインコンクールでいくつもの金賞や最優秀賞を獲得しています。



・Choco×Choco のプチフール

由布院の有名旅館で働いてこられたチョコレート職人さんが独立して開業された「Choco×Choco」。塚原という地域の牧場の敷地内にあり、搾りたてのミルクや卵を使用したスイーツを製造されています。ENOWA の「Farm Driven」のコンセプトとも通じるショコラティエです。



【注意事項】

・宿泊期間:2023 年 6 月 8 日~9 月 30 日

・ご滞在は ENOWA 敷地内のヴィラ(2 ベッドルーム)プール・半露天風呂付客室 ・お食事は全てレストラン「JIMGU」でのご提供

・13 歳未満のお子様のご宿泊はご遠慮いただいております。

・17 時 30 分までのご到着をお願いいたします。

・ご宿泊には別途入湯税(1 名様 1 泊当たり 150 円)を頂戴致しております。

・このプランは特典がなくなり次第、終了いたします。



■ENOWA 概要

施設名:ENOWA

所在地:大分県由布市湯布院町川上丸尾 544

開 業:2023年6月8日(木)

付帯施設:農場、レストラン、サウナ、インドアガーデン、ワーキングガーデン、ヒーリング ガーデン

電. 話:0120-770-655(予約センター 受付時間 9:00-17:45)

U R L:https://enowa-yufuin.jp/



■Tashi Gyamtso(タシ・ジャムツォ)

ENOWA エグゼクティブシェフ 中国四川省・チベット自治区出身。生まれた頃から当たり前 のように自給自足を行う環境で育つ。アメリカ国内の複数の レストランで修行を積んだ後、2015 年からは世界のベストレ ストラン 50 にも輝いた N.Y.の「ブルーヒル・アット・スト ーンバーンズ」でスーシェフを4年間務め、食事と農場を結 びつける“FarmtoTable”の概念を学ぶ 。この度、「ENOWA」 のエグゼクティブ・シェフとして立ち上げに参画。



■企業情報

株式会社エイコス

所在地 :大阪府大阪市北区国分寺 2-1-1

設立 :平成 29 年10 月17日



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-19:46)