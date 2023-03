[株式会社RAW.]

国際女性デー(3/8)を⽪切りに開催。"女性の体のケア"への関心を持つことでジェンダーの隔てなく、すべての人が女性をいたわる社会の実現に取り組みます。



デリケートゾーンのスキンケアブランド『newnuance (ニューニュアンス)』を展開する株式会社RAW.(本社:東京都港区南青山/代表取締役:仲 道太郎)は2023年3月8日 (水) ~ 3月17日 (金) 、阪急うめだ本店4F『イット コンテンポラリー』にて開催されるポップアップイベント『Love Yourself ~ less is the NEW More ~』に出店いたします。







皮膚が薄いデリケートゾーンを顔のスキンケアのように、天然成分にこだわったクリーム、セラム、ボディウォッシュ (洗浄) でケアする『newnuance(ニューニュアンス)』。日本ではまだ習慣化している方の少ないフェムケアですが、月経、妊娠、出産・・・など生涯を通して変化の多い女性の体を日常的にケアする事は、女性たちが生きやすく快適な日々を送る上でとても重要な事であると考えます。



東京・渋谷、池袋で先日開催された『newnuance (ニューニュアンス)』のポップアップイベントでは多くの女性たちが来場し、商品に直接触れ、デリケートゾーンのケアに知見を持つスタッフにケアの方法を熱心に質問をするなど、フェムケアへの関心が非常に高い事が見受けられました。



女性の生き方とジェンダーの平等を考える国際女性デーが開催初日となる「Love Yourself ~ less is the NEW More ~」。本イベントを通し、女性そして男性にもジェンダーの隔てなく女性のウェルネスに関心を持って頂くきっかけとなる事が私たちの願いです。



『Love Yourself ~ less is the NEW More ~』イベント概要







<Love Yourself ~ less is the NEW More ~>



「少ないからこそ、ひとつひとつの要素をおろそかにしない。日々変化し続ける環境の中で、ものを選ぶ、ものを買う、その行動に意味を見出し、自分なりの最適なものを見つけて行こう 」





そんな想いを抱えた、女性のウェルネスに力を入れるブランドが集結するポップアップイベントです。







日時 : 2023年3月8日(水) ~ 17日(金) 場所 : 阪急うめだ本店 4階『

イット コンテンポラリー』



営業時間 : 10:00 ~ 20:00

※営業時間は変更になる場合がございます。

詳しくは阪急うめだ本店の公式HPをご覧ください。

https://www.hankyu-dept.co.jp/honten

大阪府大阪市北区角田町8番7号

電話 : 06-6361-1381

newnuanceイベント特典







■イベント特別価格での販売例)「ニューニュアンス トータルケアセット」通常 ¥12,155 (税込) → ¥8,500 (税込)

[セット内容:デリケートボディウォッシュ 180mL,ブライトニングリッチセラム 25mL,モイスチャライズクリーム 135g]■「newnuance」Instagramフォローで無料サンプルプレゼント。(※数量限定)■「newnuance(ニューニュアンス)」のテクスチャーを実際に触れます。



newnuance (ニューニュアンス)とは







newnuance, in rhythm with you. 自分のリズムに、新しいニュアンスを



専門家と128名の女性モニターの意見を基に生まれたデリケートゾーンのスキンケアブランド。

身体の中で最も皮膚が薄く、乾燥や刺激に弱い部位でありながら、未だ十分にケアされているとは言えない大切な部位。顔のスキンケアと同じように日常のスキンケアとして取り入れてもらいたいという想いから<ニューニュアンス>な使い心地に仕上げました。処方や天然成分にこだわり、防腐剤・硫酸系界面活性剤・合成香料など不使用。賦香は天然精油100%。製造はすべて日本国内で行っています。



左) モイスチャライズクリーム ¥3,960 (税込)

中) デリケートボディウォッシュ ¥3,245 (税込)

右) ブライトニングリッチセラム ¥4,950 (税込)



HP : https://newnuance.jpInstagram : https://www.instagram.com/newnuance.jp



株式会社RAW. とは







国や地域、文化によって異なるデリケートゾーンとの向き合い方に着目。どんなケアをしていても/していなくても、すべての女性の体の大切な一部であることは、世界中変わりありません。女性がそれぞれに持つリズム、その鼓動に耳を傾けて変化を察知することで、もっと快適に過ごせる日々が開けることを、デリケートゾーンケアは教えてくれます。セルフケアをもっと楽しく、気持ちよく。そのきっかけをつくることが RAW. の使命であり、フェムケアに特化した新ブランド newnuance を通して提案していきます。



社名 : 株式会社RAW.所在地 : 〒107-0062 東京都港区南青山5-11-24 2FTEL : 03-5843-7450FAX : 03-6368-3135代表取締役 : 仲 道太郎設立日 : 2021年10月15日お問い合わせ : info@raw.co.jp



他参加ブランド









ayame (吸水ショーツ)

https://www.ayame-japan.jp

Wyle & ily by BONHEUR (フェムケア&サプリ)

https://store.bonheur-inc.com

Cosmos (コンドームケース)



https://linktr.ee/cosmosofficial

Girls Leap (吸水ショーツ)



https://www.girls-leap.com

limerime (天然の竹を使用した衛生用品)



https://limerime.com

Love Piece Club (フェムテック)



https://www.lovepiececlub.com

Mellow. (フェムケア)



https://mellowdot.comsobani (コンドーム)

https://sobani-official.studio.site

WOOCA (インティメイトオイル)



https://wooca.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-14:46)