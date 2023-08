[名鉄観光]

名鉄観光(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:拝郷寿夫)は、「韓国地方旅プランナー小暮真琴(ビョン)さんと行く韓国の旅 美食の街・全羅南道チョルラナムドの渓谷と海を楽しむ3泊4日ツアー」を2023年10月21日出発で募集中です。

【URL】https://www.mwt.co.jp/kaigai/tyo/special/byon_korea_jeollanamdo/?mediacd=G04

ツアーの特徴

・韓国の全自治体162市郡を踏破した小暮さんがプロデュースした「美食の街・全羅南道(チョルラナムド)の渓谷と海を楽しむ3泊4日」を彼女と一緒に巡ります。

・海・山・川と様々な角度から全羅南道の大自然とグルメを楽しんでいただけるツアー内容となっています。

・成田発着と現地集合をご用意しております。

出発日:2023年10月21日(土)

成田発旅行代金:162,200円(2名1室/燃油・空港税など14,210円別)

現地集合旅行代金:131,900円(2名1室)

最少催行人員:20名(催行予定)

・協力:大韓航空

・協賛:韓国観光公社









小暮真琴(ビョン)さん プロフィール

韓国地方旅プランナー&エッセイスト。

韓国地方旅の魅力についての講演や地方旅ツアーの企画を行う。訪韓数は200回超。2018年に韓国の全自治体162市郡(当時)を踏破。2023年7月に双葉社より文筆家の康熙奉氏との共著『韓国ひとめぼれ感動旅 韓流ロケ地&ご当地グルメ紀行』を出版。



小暮真琴(ビョン)さんより





渡韓歴200回以上、2018年10月に韓国全自治体162市郡(当時)を踏破した経験を生かし、韓国地方の魅力を満喫いただける旅行プランを企画しています。 このたび小暮プロデュース韓国地方旅ツアー第8弾として、「美食の街・全羅南道(チョルラナムド)の渓谷と海を楽しむ3泊4日」を企画いたしました。

韓国南西部に位置する全羅南道は、南西部には広大な海と2千個以上の島々、北東部には韓国で2番目に高い智異山(チリサン)があり、蟾津江(ソムジンガン)をはじめとする3本の川の流域には広大な平野が広がる自然に満ち溢れたエリアです。 この自然環境の中ではぐくまれた豊かな食材を使ったグルメの宝庫でもあります。



このツアーで注目いただきたいのが、全羅南道の中でも個人では足を延ばしにくい谷城(コクソン)と海南(ヘナム)を訪問すること。 順天(スンチョン)の干潟で獲れた海の幸を食し、谷城で蒸気機関車体験、木浦(モッポ)で歴史探訪と360度のパノラマを楽しめる海上ケーブルカーに乗車、海南でユネスコ世界文化遺産の寺院とプレミアムマッコリの醸造場を訪問。

海・山・川と様々な角度から全羅南道の大自然とグルメを楽しんでいただける内容となっています。

「2022年~2023年全羅南道訪問の年」を迎え、益々注目される全羅南道を訪問しその魅力を実感していただければと思います。 大勢の皆様のご参加を心よりお待ちしております。



GOURMET 主なお食事の一例











SIGHTSEEING 観光地の一例







HOTEL 今回のツアーで宿泊するホテル







Hotel Iam ホテル アイアム

6 Yeokjeongwangjang 1-gil, Suncheon-si, Jeollanam-do,57962 Republic of Korea

全羅南道 順天市 駅前広場1キル6





Fontana Beach Hotel フォンタナ ビーチ ホテル

69, Pyeonghwa-ro, Mokpo-si,Jeollanam-do,58748 Republic of Korea

全羅南道 木浦市 平和路69





The One Business Hotel ザ ワン ビジネスホテル

17, Yeongrang-ro, Gangjin-eup, Gangjin-gun, Jeollanam-do 59234 Republic of Korea

全羅南道 康津郡 永郎路17



協力:大韓航空











協賛:韓国観光公社











