[ETA HOLDINGS]

マレーシアを拠点とするシステム開発会社 ETA Holdings Co., Ltd.と電子書籍取次国内最大手・株式会社メディアドゥとの出版ソリューション事業の開発領域における連携に向けた協議を開始いたしました。





マレーシアを拠点とするシステム開発会社 ETA Holdings Co., Ltd.(本社:マレーシア ラブアン連邦直轄地 マネージングダイレクター:Yasu Carlos Kikuta / 菊田靖 以下ETA)と電子書籍取次国内最大手の株式会社メディアドゥ(本社:東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 パレスサイドビル 5F :代表取締役社長 CEO 藤田恭嗣 以下メディアドゥ)は、メディアドゥの電子書籍流通事業の周辺事業である出版ソリューション事業の開発領域における課題解決支援、およびソリューション提供についての協議を開始し、その前提として基本契約を2022年12月16日に締結致しました。









ETAはこれまでに、日本国内におけるMLB(メジャーリーグベースボール)の動画配信のシステム開発、ブロックチェーン技術関連の開発やメタバースなどWEB3.0それぞれの領域での開発実績を持っておりますが、今後はよりいっそうマレーシアの拠点を強化し、メディアドゥへの様々なソリューションの提供を目指してまいります。



ETA Holdings Co., Ltd.について

ETAは2018年にマレーシア ラブアン連邦直轄地設立されたシステム開発・運用会社です。これまでに動画配信、課金システムから、メタバース 関連開発まで幅広い開発実績を有します。





代表のYasu Carlos Kikuta / 菊田靖は東京藝術大学の音楽学士号を取得後、ソニーミュージック、ソニー、ソフトバンクにて、主にビジネスインキュベーションに従事し、数々の国際プロジェクトに成果を出し、ETA Holdings Co., Ltdを創業者兼CEOとして設立しました。詳しくはオフィシャルサイトhttps://eta-hd.comをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-16:46)