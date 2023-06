[Nozawa Onsen Distillery株式会社]





野沢温泉蒸留所(Nozawa Onsen Distillery株式会社 本社:長野県下高井郡野沢温泉村豊郷/代表取締役フィリップ・リチャーズ)は、2023年4月にアメリカで開催された、世界最大級かつ権威のある国際的酒類品評会「The San Francisco World Spirits Competition 2023(SFWSC 2023)」において、 約6,000件ものエントリーの中から野沢温泉蒸留所のクラフトジン4種全てが金賞を受賞しました。



野沢温泉村は今シーズンで100周年を迎える歴史あるスキー場を有し、ウィンターオリンピック選手16人を輩出した小さな村として世界的にも人気で、冬のイメージが強く結びついています。そんな中、昨年末に誕生した野沢温泉蒸留所が製造したクラフトジンが世界的なアワードで4つのメダルを獲得!この快挙により、野沢温泉村はウィンターシーズンだけでなく、四季を通じて新たな魅力を放つ存在となりました!



◎野沢温泉蒸留所 関係者紹介



代表取締役 Phillip Richards(フィリップ・リチャーズ)



常務取締役 Bradley de Martino Rosaroll(ブラッドリー・デ・マティーノ・ロザロール)



製造部長・蒸留責任者 米田勇



蒸留家 富井亮太



蒸留家 元木虎太郎



【金賞受賞コメント:製造部長・蒸留責任者 米田勇氏】

「このような権威ある国際的なコンペティションで認められることは光栄です。

当社は初めから、新鮮な野沢温泉村の湧き水を使用し、地元の植物を採取することに専念してきました。この受賞は、当社の蒸留所だけでなく、野沢温泉村で共に働く地元のパートナーにとっても大きな名誉です」とコメントしています。





金賞を受賞した製品の紹介

1. NOZAWA GIN~森を感じるシグネチャードライジン~



爽やかな味わいが特徴のシグネチャードライジン。森の中を歩いているような香ばしい香りと爽やかな味わいが特徴。クロモジ、杉、カキドオシが深い後味をもたらします。ストレートまたはソーダ割りがおすすめです。

・アルコール分:45%

・内容量:500ml、200ml

・製品価格:4,850円/500ml(税込)

・製品価格:2,900円/200ml(税込)

・購入先:公式ホームページ (https://en.nozawaonsendistillery.jp/)



2. CLASSIC DRY GIN~トラディショナルかつ大胆な味わい~



トラディショナルかつ大胆なテイストを意識し、丁寧に蒸留したジンに、さらに柑橘感を高めるために山椒を加え、和風のテイストが足されたボタニカルクラフトジン。アルコール度数を高めに残し、パンチのあるテイストに仕上げました。

・アルコール分:48%

・内容量:500ml、200ml

・製品価格:4,850円/500ml(税込)

・製品価格:2,900円/200ml(税込)

・購入先:公式ホームページ (https://en.nozawaonsendistillery.jp/)



3. IWAI GIN~新緑の季節に収穫~



新緑の季節を迎えると、いきいきとした果物や植物の収穫や味わいをみんなで愉しみ、そして祝います。爽やかなグリーンシーズンのイメージが感じられるユニークなクラフトジン。トニックウォーターを足すと、隠れていたスモモとリンゴの木のフルーティーとフローラルの融合が楽しめます。

・アルコール分:42%

・内容量:500ml、200ml

・製品価格:4,850円/500ml(税込)

・製品価格:2,900円/200ml(税込)

・購入先:公式ホームページ (https://en.nozawaonsendistillery.jp/)



4. SHISO GIN~春を感じる爽やかさ~



フルーティーとハーバルのフュージョン。色鮮やかなSHISO GINは、地元産の赤紫蘇の優しい甘みで、様々なカクテルが楽しめる飲みやすいジンに。

・アルコール分:41%

・内容量:500ml、200ml

・製品価格:4,850円/500ml(税込)

・製品価格:2,900円/200ml(税込)

・購入先:公式ホームページ (https://en.nozawaonsendistillery.jp/)



【野沢温泉蒸留所について】

野沢温泉蒸留所は、2022年12月15日にオープンしました。村の中心部に位置し、元々は野菜や食材を缶詰にして保存し村を支えていた歴史的な工場を改装し蒸留所へと生まれ変わりました。野沢温泉村のメインストリートの大湯通りから徒歩わずか数分で、蒸留所ツアー、テイスティング、ギフトショップなどを総合的に楽しめる施設になります。野沢温泉蒸留所のクラフトジン、シングルモルトウイスキーを通して、野沢温泉村の大自然が生み出す美味しい水の巡りから産まれる恵みに触れ、味わって頂きたいという願いを込めています。

野沢温泉蒸留所は、クラフトジンの他にもシングルモルトウイスキーの生産も拡大しており、蒸留された後、少なくとも3年間木製の樽で熟成させ販売されるまで保管されます。蒸留所内では既に70本のウイスキー樽がさまざまな木樽に格納されています。

日本国内のお客様は、野沢温泉蒸留所のジンをオンライン(nozawaonsendistillery.jp)で購入することができます。また、野沢温泉蒸留所は観光スポットとしても活用されており、訪問者はジンの試飲や製品の購入、蒸留所ツアーを楽しむことができます。野沢温泉蒸留所は、国内外の卸売業者や流通業者、飲食店を含む国内外のパートナーシップに対するお問い合わせを歓迎しています。

野沢温泉村は、 来シーズンでスキー場100周年を迎え、多くのウインターオリンピック選手を輩出してきた小さな村としての誇りを持っています、野沢温泉蒸留所は誕生したばかりの蒸留所でありますが、地域と共に新たな魅力を世界に広める使命を担っています。引き続き地元のコミュニティと連携し、地域の発展と共に成長していきます。









〈野沢温泉蒸留所概要〉

■会社名 :Nozawa Onsen Distillery株式会社

■所在地 :〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9394

■営業時間 :12:00~19:00

■定休日 :火曜日

■連絡先 :TEL+81(0)269-67-0270

MAIL: info@nozawaonsendistillery.jp

■事業内容 :ジン、ウイスキーとアルコールスピリッツの製造

ホストツーリズムイベント

おみやげの販売、バー、飲食店の経営、通信販売

前各号に附帯関連する一切の事業

■URL :nozawaonsendistillery.jp



◎野沢温泉村について

野沢温泉村は、約3,500人が暮らす小さな温泉村でありながら、地元出身のオリンピアンたちが合計16名も輩出されてきました。その輝かしい結果に加えて、この度、野沢温泉蒸留所がクラフトジンで世界的アワードで4つの金賞を獲得し、その実績をさらに高めました。これにより、野沢温泉村はウインターシーズンのみならず、四季を通じたさまざまなアクティビティや魅力的なマウンテンリゾート、観光地としての地位を確立。今後は、ウインタースポーツだけでなく、四季折々の自然の美しさや豊かな文化、温かい人々との触れ合いなど、野沢温泉村ならではの四季の魅力を世界に発信していく予定です。

野沢温泉村の豊かな自然環境、ブナの森でゆっくりと50年かけて濾過された湧き水から作られるクラフトジンが世界的に評価された素晴らしい成果は、野沢温泉村の村民と地域コミュニティに喜びをもたらしました。小さな村でありながら、世界に通用するアスリートを多数育成し、さらに四季を通じた地域の名産で世界的なアワードでの成功を収めたことは、野沢温泉村の新たな誇りとなりました。



コメント:野沢温泉村長 富井俊雄氏



野沢温泉蒸留所のジンがサンフランシスコ・ワールドスピリッツ・コンペティション 2023で4つのメダルが獲得できましたこと、誠におめでとうございます。野沢温泉蒸留所が世界から高い評価と信頼を受けた証であり、関係者のご努力の賜物です。3年後、5年後に製品化されるであろう主力のウイスキーは、野沢温泉村だけでなく世界中から注目されるでしょう。期待しています、5年越しの夢を。



コメント:野沢温泉観光協会 会長 河野健児氏



野沢温泉の豊かな自然が育む水や木々、植物を一つにした野沢温泉蒸留所のジンが世界的に評価されたということを我々も非常に嬉しく思います。この素晴らしい野沢温泉村の自然を守り続けていくことで、

引き続き野沢温泉蒸留所を応援して行きたいと思います。



コメント:有限会社トミヤ酒店 店主 富井一仁氏



おめでとうございます。世界的な賞を受賞され、野沢温泉村全体も盛り上がるので嬉しく思います。良いものを作って頂ければ、お店の売上もアップするので、ありがたいです。



コメント:長野屋酒店 店主 片桐嘉幸氏



金賞受賞おめでとうございます。本当にいい野沢温泉村のお土産ができました。ずっと続けて一生懸命売ろうと思いますので今後ともよろしくお願いします。



コメント:ハウス・サンアントン シェフ 片桐健策氏

この度の受賞を大変嬉しく思います。また、ハウス・サンアントンが野沢温泉蒸留所と共に「SHISO GIN」の製造に携われたことを誇りに思います。野沢温泉村にいる人々が同じヴィジョンを持っているのはとても大切なこと。今後も私たちの歴史や文化そしてライフスタイルを世界に発信していきたいです。



コメント:ミュージック・バー GURUGURU Erica Bakke(エリカ・バッケ)氏

Customers are always excited to try the new gins from Nozawa Onsen Distillery. The appealing logo and vibrant color of the Shiso Gin pulls in many customers. Out of many gins, the alcohol is smooth, perfect for sipping, easy on ice, and makes a great gin and tonic!

(野沢温泉蒸留所の新しいジンは、いつもお客さまに喜ばれています。「SHISO GIN」の魅力的なロゴと鮮やかな色合いは、多くのお客様を引き込みます。数あるジンの中でも、アルコールがスムースで、食中酒に最適、アイスでも飲みやすく、ジントニックにも最適です!)



