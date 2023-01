[株式会社でん六]

株式会社でん六(本社:山形県山形市、社長:鈴木隆一)は、でん六節分新TVCM「May'nと一緒にせつぶんぶん」篇の放映を1月4日(水)より開始します。放映期間1月4日(水)~2月3日(金)昼



でん六2023節分新TVCM「May'nと一緒にせつぶんぶん」篇には、アーティストのMay'nさんが出演します。節分が年中行事の中で一番好きな行事だと公言していたMay'nさん。昨年の節分時に所属するホリプロインターナショナル公式Youtubeチャンネルの音楽番組「Hi☆Channel~music session~」にてでん六とコラボし、節分オリジナルソングを制作した縁によりこのたびのでん六2023節分新TVCMに出演が決定しました。





【でん六2023節分新TVCM概要】

子どもさん向け番組のセットのようなステージでMay'nさんが作詞し、JUVENILEさんが作曲・編曲した「せつぶんぶん!」に合わせて、でん六のキャラクター「でんちゃん」「でんこちゃん」がMay'nさんが考えた振付で一緒に楽しく歌って踊って豆まきをして、節分を盛り上げます。3人のバックには今年のでん六節分キャラクター鬼の「シン・カブキ鬼」が厄除け・無病息災のご利益を与えるべく鎮座しています。



















【May'n プロフィール】

2005年に弱冠15歳でメジャーデビューを果たすと、2008年にはTVアニメ「マクロスF」でシェリル・ノームの歌唱を担当し、更なる脚光を浴びる。その後もこれまで担当してきたアニメ、映画、ゲームなどの主題歌がトップチャート入りを果たすなど人気を不動のものにしている。ライブも活発に行っており、日本武道館や横浜アリーナ等の国内の会場をはじめ、2010年以降は海外でのツアーやフェスへの出演など世界中にその歌声を届けている。

また、中国最大手のSNS「WEIBO」アワード「WEIBO Account Festival in Japan 」にて、日本人として初の3年連続受賞、中国・深圳で開催されたアワード「ASIAN MUSIC FESTIVAL 2019」でも日本人として唯一の受賞を果たす等、特にアジア・中華圏では絶大な人気を誇る。

近年はミュージカルにも活躍のフィールドを広げ、「生きる」、「ジャック・ザ・リッパー」、「フィスト・オブ・ノーススター~北斗の拳~」では、ヒロイン役を好演した。ジャンルに縛られない圧倒的な歌唱力と伸びのあるハイトーンヴォイスで国内外のリスナーを魅了する実力派女性アーティストである。



【JUVENILE プロフィール】

「From Tokyo To The World」を掲げJUVENILE Worldともいうべき独自のCity musicを発信し続けるDJ/アーティスト、音楽プロデューサー。2020年、2021年とアーティストとして自身初のセッションアルバム「INTERWEAVE」、「INTERWEAVE2」をシリーズとして立て続けにリリース。☆taku takahashi、TeddyLoid、小柳ゆき、向井太一、claquepot、藤森慎吾、中尾明慶、May'n、おかもとえみ、Liyuu等、豪華客演で話題を呼んでいる。音楽プロデューサーとしてはRADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ数多くのアーティストをてがけ、舞台「ヒプノシスマイク」の楽曲やTokyoFMの2021年ステーションジングルなども担当し、活動の方面は多岐にわたる。演奏楽器はピアノをはじめトークボックスも得意とし、TALKBOX界No1プロデューサー”FINGAZZ”の来日公演で共演を果たすなど目覚ましい活躍を見せ、2022年よりTALKBOXカバープロジェクトもスタートしている。アーティスト・サウンドプロデューサー・トークボックスプレイヤー・DJなど、幅広いだけでなく全てが深く、マルチに活動する音楽家。



【May'nコメント】

1年の中で1番大好きな行事が節分!実家にいたときはもちろん、上京してからの1人の部屋でも。仕事現場ではチームを巻き込んで盛大に節分をしてきました。そんな中、豆まきソングができ、でん六様の節分CMにまで出られるなんて!好きのパワーってすごい!感動しています!!

節分に対して私とのテンション差がある(?)あなたも!ぜひ今年は今まで以上に一緒に節分を楽しみましょう!!



【楽曲情報】

アーティスト名: May'n&JUVENILE

楽曲名:せつぶんぶん!

作詞:May'n 作曲・編曲:JUVENILE

配信開始日:2023年1月4日(水)



▼各音楽配信サービス

https://lnk.to/SETSUBUNBUN





「May'nと一緒にせつぶんぶん」篇 15秒

・放映期間:2023年1月4日(水)~2月3日(金)お昼まで



CM動画は、でん六公式サイトおよびTwitterでん六公式アカウントでもご覧いただけます。

でん六公式サイト http://www.denroku.co.jp/

Twitterでん六公式アカウント https://twitter.com/den6_denchan



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-21:40)