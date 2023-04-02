“NO COFFEE ＆ CLUBHAUS” コラボ、第７…
［泰安工業株式会社］
初の東京でのPOP UP STOREをFIVETREES学芸大学にて4月8日（土）、9日（日）の２日間開催！
福岡からコーヒーのライフスタイルを提案するショップ「NO COFFEE(ノーコーヒー)」と大阪発のゴルフスタイルショップ「CLUBHAUS（クラブハウス）」とのコラボレーション第7弾の発売が決定しました。
先行販売として、初の東京でのPOP UP STOREを学芸大学にあるFIVE TREESにて開催します。
今回は夏に向けたアイテムを中心に展開します。ポロシャツ、半袖モックネック、ショーツ、キャップ、バゲットハット、ツアーティー、そしてRAMIDUSとのコラボで製作した、カートバッグを発売します。
Masters Tournamentの開催期間での実施ということもあり、インスパイアされたカラー展開も行います。
会期後に本コラボ商品は初回生産限定として、NO COFFEEとCLUBHAUSのWEB STOREにて4月22日(土)より販売します。両店の店頭では今回は販売しません。
<NO GOLF POP UP STORE開催概要＞
開催場所：FIVE TREES 学芸大学
東京都目黒区中央町2-35-13
日時：4月8日（土）14:00-22:00
4月9日（日）14:00-20:00
【コラボアイテム詳細】
< NO GOLF MOCK NECK S/S>
COLOR : WHITE / BLACK / GREEN
SIZE : XS / S / M / L / XL
PRICE : 7,500円 (税抜)
< NO GOLF POLO SHIRT S/S>
COLOR : WHITE / BLACK / GREEN
SIZE : XS / S / M / L / XL
PRICE : 8,000 円 (税抜)
< NO GOLF SHORT PANT>
COLOR : WHITE / BLACK / GREEN
SIZE : XS / S / M / L / XL
PRICE : 9,000 円 (税抜)
< NO GOLF WATERPROOF CAP>
COLOR : WHITE / BLACK
SIZE : Free
PRICE : 6,000 円 (税抜)
< NO GOLF BUCKET HAT>
COLOR : WHITE / BLACK / GREEN
SIZE : M / L
PRICE : 6,000 円 (税抜)
< NO GOLF × RAMIDUS MINI TOTE BAG >
COLOR : BLACK
SIZE : Free
PRICE : 12,000 円 (税抜)
< NO GOLF TOUR TEE>
COLOR : WHITE&GREEN
SIZE : Long3本、Short2本
PRICE : 1,600 円 (税抜)
■ POP UP STORE発売日 : 4月8日(土) ,9日（日）
■ WEB STORE発売日：4月22日（土）9:00
※NO COFFEE及びCLUBHAUS店頭での販売は行いません。
◯ NO COFFEE (ノーコーヒー)
2015 年 12 月福岡にオープン。"Life with good coffee" をコンセプトにしコーヒーのライフスタイルを 提案するショップ。
■ NO COFFEE Official Web Site : https://www.nocoffee.jp/
■ NO COFFEE Official Instagram : @nocoffee_
■ NO COFFEE FB : https://www.facebook.com/nocoffeefukjapan/
◯ CLUBHAUS（クラブハウス）
2017年9月、大阪南堀江にオープンした、ゴルフライフスタイルショップ。 オープン当初より、ストリートカルチャー＋ゴルフを標榜し、新しいカテゴリーの先駆者として注目をあびる。 2021年2月に、現在の靱本町の店舗に移転し、一気にその世界観を広げ、オリジナルブランド“CLUBHAUS”の展開を本格化させる。現在、日本はもとより、世界からも注目を集めるゴルフショップとして成長を続けている。
■ CLUBHAUS Official Web Site : https://clubhousegolfsupply.stores.jp/
■ CLUBHAUS Official Instagram : @clubhaus.jp
運営会社：泰安工業株式会社
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/02-17:45）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
ゴリラmeetsゆるふわガール？『料理上手のゴリラ男が、空腹で倒れていた美女を助けたら、相性最高のベストカップルになった話』が、コミックDAYSで4月2日より連載配信スタート！(04/02 17:45)
走裕介デビュー15周年コンサートを地元網走で開催！新曲「篝火のひと」はオリコン週間演歌歌謡ランキング1位を獲得（4/3付）！(04/02 17:45)
【岡山大学】「大学的岡山ガイド-こだわりの歩き方」を刊行しました(04/02 17:45)
【岡山大学】令和4年度3月「岡山大学学会賞等受賞者表彰 表彰状授与式」を開催しました(04/02 17:45)
“最後のイタコ・松田広子”が花祭りにちなんだ特別御守り画像をプレゼント！公式占いサイトにて「花祭りキャンペーン」を実施中(04/02 17:45)
【ベガルタ仙台】「YUKI FOOTBALL ACADEMYとベガルタ仙台アカデミーとの連携協定」締結(04/02 17:45)
「支援級・支援校キッズのママへ ＼指示を聞かない・動かない／頑固なイヤイヤキッズが切り替え上手になる」ライフスキルセミナー募集開始(04/02 17:45)
家康公騎馬武者行列＠浜松まつりについて（詳細発表第２弾）(04/02 17:45)
日本の高品質な素材で 本場の製法そのまま再現 “ふわぁしゅぁ”食感 行列必須の大人気・台湾カステラが大宮で買える！(04/02 17:45)
時間無制限（最大11時間）日本酒飲み放題￥1,250(税込)｜日曜～木曜日、1日30名様限定┃4月3日～30日、日本酒原価酒蔵全店で開催(04/02 17:45)
世界の時価総額ランキング TOP 50に日本の成熟企業 31社が返り咲き！(04/02 17:45)
カニ風味かまぼこ「花咲しぐれ ワンダフルサラダ」栄誉大賞受賞！(04/02 17:45)
【速報】2023年・母の日ギフトのトレンドは「モノ」よりお母さんの「笑顔」？ 母の日ギフトでモノを贈る予定がない人やギフトにお金をかけない人が大きく増加。母の日.me調べ(04/02 17:45)
DECO MUSIC SCHOOL2ndリニューアルオープン！歌って踊りたい！歌もダンスもやりたいあなたに！(04/02 17:45)
“NO COFFEE ＆ CLUBHAUS” コラボ、第７弾発売！(04/02 17:45)
3月下旬より春の花々が東京ドイツ村を彩ります(04/02 17:45)
茶用美品ブランド「丗SOU」は、ミラノデザインウィーク2023で新商品をリリース。(04/02 17:45)
LDHコンテンツサービス「CL」、GENERATIONS中務裕太 × LIL LEAGUEがGENERATIONSの楽曲「ALRIGHT! ALRIGHT!」でコラボパフォーマンスを披露！(04/02 17:45)
神服株式会社ブランドMIDIAN扇風服2023年グレードアップ商品19Vファンバッテリー搭載の扇風服の2023年4月2日に正式発売、 4/5～4/7 東京ビッグサイトファッションワールド東京に展示予定(04/02 17:45)
【孤独死を防ぐ】高齢者目線の“交流型”見守りサービスの販売開始(04/02 17:45)
日本の魅力をビジュアルコミュニケーションで伝えます(04/02 17:45)
米国ナスダック市場への上場に関するお知らせ(04/02 17:40)
学校教育機関向けオンライン授業【おうちごはんと日本の和食卓文化～こころの和食卓育】始まります。(04/02 17:40)
こもれび森のイバライドは、自然の中で育む茨城県南地域の子育て環境に貢献します。(04/02 17:40)
日本発の新ロリィタファッションブランドを初夏に日本と中国でリリースします！ - 将来は急成長するバーチャルファッション市場にも参入！(04/02 17:40)
セイビ堂は看板で地球を救います！(04/02 17:40)
小田急プラネットは教育研修事業を通して、日本の『職場の人間関係で離職する方』をゼロにします。(04/02 17:40)
ド田舎からの日本再興戦略！熊本県山鹿市に敷地面積30,000平方メートル 超のiReactionベース「YAMAGA BASE」、2024年4月グランドオープンを目指します。(04/02 17:40)
4月2日より放送開始したTVアニメ『逃走中 グレートミッション』の OPテーマ「Runaway World」TVサイズの配信がスタート！(04/02 17:16)
スマホRPG『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』に衝撃・・・まさかの2人がレヴュー衣裳で登場！今だけ「眞井霧子」「雨宮詩音」の限定メモワールと3,000スタァジェムをプレゼント！(04/02 17:16)