初の東京でのPOP UP STOREをFIVETREES学芸大学にて4月8日(土)、9日(日)の2日間開催!







福岡からコーヒーのライフスタイルを提案するショップ「NO COFFEE(ノーコーヒー)」と大阪発のゴルフスタイルショップ「CLUBHAUS(クラブハウス)」とのコラボレーション第7弾の発売が決定しました。

先行販売として、初の東京でのPOP UP STOREを学芸大学にあるFIVE TREESにて開催します。

今回は夏に向けたアイテムを中心に展開します。ポロシャツ、半袖モックネック、ショーツ、キャップ、バゲットハット、ツアーティー、そしてRAMIDUSとのコラボで製作した、カートバッグを発売します。

Masters Tournamentの開催期間での実施ということもあり、インスパイアされたカラー展開も行います。

会期後に本コラボ商品は初回生産限定として、NO COFFEEとCLUBHAUSのWEB STOREにて4月22日(土)より販売します。両店の店頭では今回は販売しません。





<NO GOLF POP UP STORE開催概要>

開催場所:FIVE TREES 学芸大学

東京都目黒区中央町2-35-13

日時:4月8日(土)14:00-22:00

4月9日(日)14:00-20:00



【コラボアイテム詳細】

< NO GOLF MOCK NECK S/S>

COLOR : WHITE / BLACK / GREEN

SIZE : XS / S / M / L / XL

PRICE : 7,500円 (税抜)







< NO GOLF POLO SHIRT S/S>

COLOR : WHITE / BLACK / GREEN

SIZE : XS / S / M / L / XL

PRICE : 8,000 円 (税抜)





< NO GOLF SHORT PANT>

COLOR : WHITE / BLACK / GREEN

SIZE : XS / S / M / L / XL

PRICE : 9,000 円 (税抜)





< NO GOLF WATERPROOF CAP>

COLOR : WHITE / BLACK

SIZE : Free

PRICE : 6,000 円 (税抜)





< NO GOLF BUCKET HAT>

COLOR : WHITE / BLACK / GREEN

SIZE : M / L

PRICE : 6,000 円 (税抜)





< NO GOLF × RAMIDUS MINI TOTE BAG >

COLOR : BLACK

SIZE : Free

PRICE : 12,000 円 (税抜)





< NO GOLF TOUR TEE>

COLOR : WHITE&GREEN

SIZE : Long3本、Short2本

PRICE : 1,600 円 (税抜)







■ POP UP STORE発売日 : 4月8日(土) ,9日(日)

■ WEB STORE発売日:4月22日(土)9:00

※NO COFFEE及びCLUBHAUS店頭での販売は行いません。



◯ NO COFFEE (ノーコーヒー)

2015 年 12 月福岡にオープン。"Life with good coffee" をコンセプトにしコーヒーのライフスタイルを 提案するショップ。

■ NO COFFEE Official Web Site : https://www.nocoffee.jp/

■ NO COFFEE Official Instagram : @nocoffee_

■ NO COFFEE FB : https://www.facebook.com/nocoffeefukjapan/



◯ CLUBHAUS(クラブハウス)

2017年9月、大阪南堀江にオープンした、ゴルフライフスタイルショップ。 オープン当初より、ストリートカルチャー+ゴルフを標榜し、新しいカテゴリーの先駆者として注目をあびる。 2021年2月に、現在の靱本町の店舗に移転し、一気にその世界観を広げ、オリジナルブランド“CLUBHAUS”の展開を本格化させる。現在、日本はもとより、世界からも注目を集めるゴルフショップとして成長を続けている。

■ CLUBHAUS Official Web Site : https://clubhousegolfsupply.stores.jp/

■ CLUBHAUS Official Instagram : @clubhaus.jp

運営会社:泰安工業株式会社



