必要なことを大切に。UVカット機能を備え、もっと心地良く。



ループ株式会社(本社:東京都渋谷区)が展開する、メイクアップアーティストyUKIが手掛けるヴィーガンメイクアップブランド『BISOU』は、12月2日(金)より、公式オンラインストア、また全国のお取り扱いSHOPにて、"Enhancing Stick N" を発売いたします。

【URL】https://yukitakeshima.com/pages/enhancing-stick-n









一本で、誰もが簡単に肌の印象をアップグレード※1。

朝のメイクから午後のメイク直しまで活躍するマルチユースアイテムとして、発売以来ロングセラーを誇るエンハンシングスティックが、時代のニーズに併せ、2022年12月、大きく進化を遂げます。紫外線やブルーライトから肌を守る機能を備え、なめらかな密着感にもこだわった新処方へとバージョンアップ。

※1 メイクアップ効果による







エンハンシングスティック第二章の始まりは、人気色のローズクォーツから。

ヴィーガンメイクアップブランド「BISOU」のエスプリはそのままに、今まで以上に心地よくエンハンス(enhance:高める)する毎日をお届けします。



エンハンシングスティックは、植物由来にこだわったスキンケア成分を中心部※2に、外側にはベースメイク機能を備えた2層式。持ち運びしやすいスティックタイプで、紫外線やブルーライトを防御するUV PROTECTORとしても活躍します。

※2 トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2(ともに保湿成分)



ローズクォーツは、内面の美意識を高めてself loveをサポートする貴石からインスパイア。

くすみカバーや肌のトーンアップに、血色補正しながら透明感を底上げ、クリアでみずみずしい肌印象に仕上げます。







<NEW POINT 1>

紫外線やブルーライトから肌を守るSPF38・PA+++を実現



<NEW POINT 2>

仕上がりはそのままに、肌への密着感をアップ



<INGREDIENTS こだわりの成分>





※動物由来原料を使用していない且つ2009年3月以降動物実験は実施していない





<HOW TO USE エンハンシングスティックの使い方>



ファンデーションとして

エンハンシングスティックを顔全体に塗って、ブラシでていねいになじませます。立体感を出したい部分やカバーしたい部分には、コンシーラーとして使用できます。



タッチアップに

目の周りや小鼻周りなど、メイクのヨレや崩れが気になるところは、直接、重ねて指でなじませます。肌の乾燥が気になるときは、保湿した後に余分な皮脂をおさえてからエンハンシングスティックを重ねると、よりきれいに仕上がります。





BISOU Enhancing Stick N

rose quartz

ビズゥ エンハンシングスティックN

ローズクォーツ

UV PROTECTOR SPF38・PA+++

4,070円(税込)

2022年12月2日(金)より

BISOU OFFICIAL ONLINE STORE、全国のお取り扱いSHOPにて発売

https://yukitakeshima.com/pages/enhancing-stick-n





●BISOUのフィロソフィー



Enhance a Day

今日、ほんのすこし楽しく。



耳を澄ましてみる

声を感じてみる

誰もが生まれ持つ、その健やかな光をリスペクトし、

かけがえのない日々をエンハンスする

さぁ、旅してみよう

何色にでも彩れる一日が待っている

Listen to and Feel you



Listen to and Feel you

Listen to and Feel the Earth

すべての人と地球のために生まれたヴィーガンメイクアップブランド

MINIMAL, EASY, SAFE and PROFESSIONAL



一人ひとりが生れながらに持つ個性や魅力を引き出し、ミニマルでシンプルに、毎日を楽しく彩っていく。

メイクアップアーティストとしてのこれまでの豊富な経験と確かな技術をもとに、すべての人と地球のために生まれたヴィーガンメイクアップブランド「BISOU」。あなたやわたし、地球の明日をもっとカラフルに。







●メイクアップアーティスト yUKI TAKESHIMA

パリのメイク学校「CHRISTIAN CHAUVEAU」を卒業し、ディプロム取得。その後、パリやミラノ、ロンドンのコレクションのバックステージに参加。国内外のファッション誌やショー、広告で活動。女優やモデルからの指名でメイクを担当することも。2009年より、自身のメイクブランド「yUKI TAKESHIMA」を創設。





●BISOU yUKI TAKESHIMA公式サイト

https://yukitakeshima.com



●『BISOU Enhancing Stick N』特集ページ

https://yukitakeshima.com/pages/enhancing-stick-n



●BISOUオフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/bisou_yukitakeshima/







