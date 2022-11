[Synflux株式会社]

ファッションの未来を考えるカンファレンス「FASHION FOR THE PLANET」も開催



スペキュラティヴファッションラボラトリー Synfluxは、サステナビリティへの取り組みを牽引するゴールドウインとのコラボレーションプロジェクト「SYN-GRID」を始動させました。衣服生産時に必然的に排出される生地の廃棄を限りなく減らすための当社の独自のデザインシステム「Algorithmic Couture(R)」を、ゴールドウインがこれまで培ってきたパターン技術に導入。生地の廃棄量を大幅に削減した新製品を、「NEUTRALWORKS.」と「THE NORTH FACE」から発売します。







Synflux(シンフラックス)株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:川崎和也、以下、Synflux)は株式会社ゴールドウイン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡辺貴生、以下、ゴールドウイン)と共同で、生地裁断時の廃棄量を削減するコラボレーションプロジェクト「SYN-GRID(シン・グリッド)」を立ち上げました。本プロジェクトの新製品を「NEUTRALWORKS.(ニュートラルワークス.)」と「THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)」から発表します。 「NEUTRALWORKS.」は、11月8日(火)よりNEUTRALWORKS.EBISUならびに、オンラインストアにて販売します。また、「THE NORTH FACE」は11月18日(金)よりTHE NORTH FACE LAB渋谷パルコならびに、THE NORTH FACE+グランフロント大阪にて販売します。



「FASHION FOR THE PLANET / 惑星のためのファッション」をミッションに掲げるSynfluxは、衣服生産時に必然的に排出される生地の廃棄を限りなく減らすためのデザインシステム「Algorithmic Couture(R)(アルゴリズミック・クチュール)」(※1)の開発・事業化を行なっています。



近年、ファッション産業が抱える深刻な自然環境の持続可能性の問題に注目が集まり、生産や流通における環境負荷を低減するための新しいテクノロジーやソリューションが求められています。

このような市場環境の中、Synfluxは「デジタルテクノロジーによって創造的循環社会を実現する」というビジョンのもと、機械学習や3Dシミュレーション、アルゴリズミックデザインを活用した、持続可能なファッションのためのテクノロジーを実装しています。











当社の独自技術「Algorithmic Couture(R)」にゴールドウインが培ってきたパターン技術を融合させ、資源量を抑えた衣服の製造を可能とし、ファッションの新たな生産システムを探究するコラボレーションプロジェクト「SYN-GRID」を立ち上げました。



当社の独自技術「Algorithmic Couture(R)」は、衣服の3Dパターンデータから、三角形や四角形といった幾何学の型紙に変換できるアルゴリズムを用いてパターンを最適化し、生地の廃棄量を限りなく減らすことが可能となります。 従来のパターンではカーブ(曲線)により、必然的に裁断時に廃棄部分が多くでてしまいますが、3Dパターンデータを取り込み、低廃棄2Dパターンデータを自動生成することで、従来の生地の廃棄量を大幅に抑える事ができます。



当社はこれまで、こういった衣服製造における課題を解消する技術の確立を目指して研究開発事業を推進してきましたが、「SYN-GRID」は当社初めての本格的な量産への技術応用であり、一般販売の展開となります。「NEUTRALWORKS. 」と「THE NORTH FACE」という持続可能性に高い意識を有したブランドと、環境負荷を低減するアクションを強化していけるよう、今後も協業を深化させて参ります。



(※1)「Algorithmic Couture(R)」は、Synflux社の登録商標です

(※2)「光電子(R)」は、株式会社ファーベストの登録商標です



■動画:GOLDWIN×Synflux 「SYN-GRID」















■公式サイト:GOLDWIN×Synflux 「SYN-GRID」

https://syngrid.goldwin.co.jp/





【NEUTRALWORKS.の主な製品】

■NEUTRALWORKS.

KOCHIA / FREECE CREW (コキア/ フリースクルー)



品番:KSU22320

価格:25,300円(税込)

サイズ:S、M、L、XL

カラー:ホワイト(W)、ブラック(K)

素材:光電子(R)(※2)シェルパリサイクルボンディングフリース

(ポリエステル100%、リサイクル率70%)



KOCHIA/ FREECE PANTS (コキア/ フリースパンツ)



品番:KSU42320

価格:23,100円(税込)

サイズ:S、M、L、XL

カラー:ブラック(K)

素材:光電子(R)シェルパリサイクルボンディングフリース

(ポリエステル100%、リサイクル率70%)



【取り扱い店舗】

■NEUTRALWORKS. EBISU(ニュートラルワークス.エビス)

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザ1F

※11月8日(火)OPEN予定

■NEUTRALWORKS. ONLINE STORE



【THE NORTH FACEの主な製品】

GTX Geometric Jacket (ゴアテックス ジオメトリックジャケット)





品番:P62231LAB

価格:39,600円(税込)

サイズ:S、M、L、XL

カラー:ブラック(K1、K2、K3)、ニュートープ(N1、N2、N3)

素材:20D Nylon GORE-TEX Micro Grid Backer(3層)

(表側:ナイロン100%、中間層:ePTFE、裏側:ナイロン100%)



【取り扱い店舗】

■THE NORTH FACE LAB 渋谷パルコ(ザ・ノース・フェイス・ラボ)

所在地:東京都渋谷区宇田川町15-1 パルコ2F

電話番号:03-6455-0586

■THE NORTH FACE+ グランフロント大阪(ザ・ノース・フェイス・プラス)

所在地:大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館5F

電話番号:06-6485-7805



【イベント「FASHION FOR THE PLANET」について】

The Conference for Sustainable Fashion「FASHION FOR THE PLANET」

開催日:2022年11月13日(日)

場所:渋谷パルコ10F ComMunE(オンライン配信あり)

主催:Synflux株式会社

協賛:株式会社ゴールドウイン

協力:株式会社パルコ、ログズ株式会社



■開催概要

Synflux株式会社は、株式会社ゴールドウインとのコラボレーションプロジェクト「SYN-GRID(シン・グリッド)」を発表しました。本取組みは、日本におけるサステナブルファッションの理解を促進するうえで重要な契機となると考えており、このタイミングにあわせてサステナブルファッションをテーマとしたイベントを開催いたします。幅広いゲストをお招きし、多角的な視点からファッションの未来を考えるトークセッションをお届けします。



■登壇者

水野大二郎(京都工芸繊維大学教授)、俣野敏道(経済産業省ファッション政策室長)、

向千鶴(執行役員「WWDJAPAN」編集統括兼サステナビリティ・ディレクター)、東憲児(Spiber株式会社 Business Development & Sustainability 部門長 兼 執行役員)、金森香(プロデューサー)、中島真(株式会社CAMPFIRE取締役Co-CEO)、倉田佳子(アーティストコーディネーター・ライター)、ドミニク・チェン(早稲田大学教授)、小川さやか(立命館大学教授)、松島倫明(WIRED日本版編集長)、大坪岳人(株式会社ゴールドウイン ニュートラルワークス事業部長)、川崎和也(Synflux株式会社 代表取締役CEO)



■チケット申込先

https://fashion-for-the-planet.peatix.com



■Synflux+DOMMUNE「FASHION FOR THE PLANET EXTRA:THE EMBODIED BODY IN REAL-METAVERSE」

トークイベント終了後には、渋谷パルコ9Fのクリエイティヴスタジオ『SUPER DOMMUNE』にて、アフターパーティを開催します。詳細は下記URLをご覧ください。

https://fashion-for-the-planet-extra.peatix.com



【Synfluxについて】

https://www.synflux.io/

Synfluxは、惑星のためのファッションを実装するスペキュラティヴ・デザインラボラトリーです。あらゆる人が惑星や自然への配慮を持ちながら、活き活きとした個人としての創造性を発露できる循環型創造社会を実現を目指して、AIや3D技術、ブロックチェーンなど先端的なデジタルテクノロジーを駆使した革新的な開発・社会実装に挑戦しています。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/04-20:46)