[株式会社Playce]

株式会社Playce(プレイス/本社:東京都千代田区、代表:秋山由香、以下当社)は、女性活躍を推進する企業や個人に贈られる「第五回 WOMAN'S VALUE AWARD」(主催:一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会)の企業部門で特別賞を受賞いたしました。







■「第五回 WOMAN’s VALUE AWARD」とは

「第五回 WOMAN’s VALUE AWARD」(https://wva-award.net/)は、「真の女性活躍とは何か」を考え、女性活躍を推進する企業や個人に贈られるアワードです。選考は主にキャリア志向の女子学生らによる投票によって行われます。



■Playceの選出ポイント

当社は企業部門の特別賞を受賞いたしました。なお、2021年に開催された「第三回 WOMAN'S VALUE AWARD」でも、準優秀賞を受賞しています。



株式会社Playce(プレイス)が「第三回WOMAN’s VALUE AWARD」で準優秀賞を受賞

(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000079296.html)



今回の選出のポイントは、女性管理職比率100%、育産休復職率100%など、女性活躍の実績がある点。そして、テレワークやワーケーションなどの仕組みや、授乳や休憩が可能な多目的スペースを設けるなど、働きやすい環境を積極的に整えている点で、評価いただきました。







■株式会社Playceについて







株式会社Playceは、広告宣伝物、Webコンテンツなどの企画・編集・ライティングを手掛けるクリエイティブプロダクションです。従業員の9割を女性が占める当社では、子育てや介護などのライフステージの変化に寄り添いながら、従業員がのびのびと活躍できるよう支援をしています。



具体的には、テレワーク、地方と東京を行き来する2拠点勤務、帰省先などの遠隔地からでも業務を行えるワーケーションといった仕組みの導入です。加えて、子連れ出社やお子様連れのお客様にも安心してお越しいただけるよう、授乳や休憩が可能な多目的スペースを設けるなど、オフィスの環境も整えています。個別の事情に合わせた柔軟な働き方ができるよう、従業員にもヒアリングをしながら、柔軟かつ積極的に働きやすい環境づくりに取り組んでいます。



当社はこれからも、個別の事情に配慮しながらしなやかに従業員をサポートし、「男性だから」「女性だから」ではない職業人としての活躍――真の女性活躍を推進してまいります。



<参考リンク>

NHK 公式YouTubeチャンネル「コワくない。就活/OGなら知っている(Playce編)」

https://www.youtube.com/watch?v=o1nDhhJ9IGk&feature=youtu.be



女性やママを支える人にも光を当てる、Playceの女性活躍推進の取り組み

https://prtimes.jp/story/detail/YbvPz7f3dwx



株式会社Playce(プレイス)、Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2022において「経営トップ実行力ランキング 第1位」「企業総合部門 第9位」をダブル受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000079296.html



女性活躍というより、一人の「職業人」として尊重し、個別の事情に寄り添った働き方を提案。

https://joshibujapan.com/n/nc703f32434bd



<会社概要>

設立 :2007年9月10日

代表者 :代表取締役 秋山 由香

所在地 :東京都千代田区神田神保町3-7-4 プレシーズタワー9F

資本金 :4,000万円

社員数 :23名(2023年11月現在)

事業内容 : 広告宣伝物、Webサイト、出版物、デジタルメディアの企画・運営・編集・ライティング



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/23-22:40)