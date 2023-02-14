次世代を担うグローバルリーダーが集結！全国16校、11カ国が…
［株式会社With The World］
2月18, 19, 23日 / February 18th, 19th, and 23rd 2023
株式会社With The World (本社：神戸市中央区）は、全国16校、世界11カ国の中・高等学校が参加するプレゼンテーション大会を2月18, 19, 23日に開催いたします。プレゼンテーションでは、日本全国・世界各国の中高生が「身近にある問題だと思うこと」をテーマに英語でプレゼンテーションを行います。
（With The World inc, will hold a presentation competition on February 18, 19, and 23 with the participation of junior
high and senior high schools from 12 countries around the world. In the presentations, students will give presentations
in English on the theme of "Social Issue We Care About."）
「私たち中高生に何ができるのだろうか？」/ "What can we, juinior high & senior high students, do?"
世界規模の社会問題、国内での問題、そして自然災害や戦争など...
解決が急務な問題が多くある中で、世界各地の中高生はその問題をどのように捉え、
そして解決のためにどんなアクションを起こそうとしているのでしょうか。
私たち株式会社「With The World」が掲げる「明日を明るい未来に」をコンセプトに、
世界中から集う中高生が、彼らの熱意と探究、アクションについてプレゼンテーションをします。
次世代を担うグローバルリーダー達の発表を、是非ご覧ください！
今回のイベントは、世界中の同年代との交流を通じて、同じ地球に暮らす仲間として「平和」な世界を作る素地を養うことを目的としています。そのツールとして、実践的な英語力やコミュニケーション力の育成、それぞれの社会問題に対する探求学習の成果を世界に発信し、意見交換する場を提供します。
選考により選ばれた日本校16校に加え、11カ国の海外校からの参加を予定しており、世界中の中高生が一斉に集い、自分たちが「身近な問題」と感じるジェンダーや戦争・平和などの社会問題について解決策までを発表します。
プレゼンテーションを通じて国籍や文化を超えて共有することで、多角的な視点から考え、世界をより良い方向に導くグローバルリーダーとしての知識と経験、お互いを尊重し合うことができるでしょう！
Global social problems, domestic problems, and natural disasters and wars...
How do junior high and senior high school students around the world perceive these problems and
what actions are they taking to solve them?
How do junior high and senior high school students around the world perceive these problems and
what actions are they taking to solve them?
With the concept of "Make Tomorrow Brighter", we, With The World Inc. aims,
Junior high and senior high school students from around the world will present their enthusiasm,
exploration, and actions.
Please come and watch the presentations by these global leaders of the next generation!
詳細は以下のURLにてご確認ください。
(For more information, please check out the link below)
https://www.withtheworld.info/sekaigodo
イベント当日の流れ / Flow on the day of the event
１.プレゼンテーション / Presentation
「私たちの身近で問題だと思うこと」というテーマに沿って、チームごとに1つのテーマを決め、深掘りした内容を7分間で発表します。発表終了後は質疑応答を行います。
Each team will decide on one theme under the theme of "Social Issue We Care About" and give
a 7-minute presentation on what they have explored in depth. After the presentation, a question and
answer session will follow.
２.自己紹介 / Self-Introdcution
お互いのことを知るために、簡単に自己紹介を行います。
We will briefly introduce ourselves to get to know each other.
３.学びの共有 / Sharing Learning
プレゼンテーションで学んだことを、ディスカッション形式で共有します。
Discussion will be based on what students learn from each other's presentation.
４.ディスカッション / Discussion
テーマ「平和の砦を築くため、私たち若者にできること」
世界中の全ての人が幸せに、平和に暮らすために、私たちに何ができるのか共に考えます。テーマに沿って、即興でディスカッションを行い、プレゼンテーションで話した内容を含め、自由に意見交換を行います。
Theme: "What we, the youth, can do to build a fortress of peace
Together we will think about what we can do to help everyone in the world live happily and peacefully. We will have an impromptu discussion on the theme and freely exchange opinions, including those
discussed in the presentation.
■日時（Date）：
2023年2月18日土曜日（February 18th on Sat, 2023） 13:00-14:30/17:00-18:30
2023年2月19日日曜日（February 19th on Sun, 2023） 17:00-18:30
2023年2月23日木曜日（February 23rd on Thu, 2023） 9:00-10:30/ 13:00-14:30
2023年2月23日木曜日（February 23rd on Thu, 2023） 17:00- 閉会式（Closing Ceremony）
■出場校（日本）/ Participating schools from Japan：
三重県立神戸高等学校 / Mie Prefectural Kambe High School.
三重県立伊勢高等学校 / Ise Senior Highschool.
朋優学院高等学校 / Hoyu-Gakuin High School
関西学院高等部 / Kwansei Gakuin Senior High School
樟南第二高等学校 / Shonan Daini High School
金蘭会高等学校 / Kinrankai Senior High School
京華女子高等学校 / Keika Girls' Senior High School
東京電機大学高等学校 / Tokyo Denki University High School
かえつ有明中学校 / Kaetsu Ariake Junior High School
松蔭中学・高等学校 / Shoin Junior&Senior High School
関西創価高等学校 / Kansai Soka High School
福島県立あさか開成高等学校 / Asaka Kaisei High School
三田国際学園中学・高等学校 / Mita International School
西南学院中学校・高等学校 / Seinan Gakuin Junior High&Senior High School
青森明の星中学高等学校 / Aomori Akenohoshi Junior&Senior High School
東奥義塾高等学校 / Too Gijuku Junior High School & High School
■海外校（計11カ国） / Global Schools (11 countries)
台湾（Taiwan）
ナイジェリア（Nigeria）
トルコ（Turkey）
インド（India）
インドネシア（Indonesia）
パキスタン（Pakistan）
エジプト（Egypt）
ベトナム（Vietnam）
フィリピン（Philippines）
ルーマニア（Romania）
チュニジア（Tunisia）
■場所 / Location
オンラインにて開催 / Online
■紹介動画 / Promotion Video
【主催者 / Organizer】
株式会社With The World
本社：兵庫県神戸市中央区浪花町56起業プラザひょうご内
（Entrepreneurship Plaza Hyogo, 56 Naniwa-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, Japan）
代表電話（TEL）：078-600-2294
【お問い合わせ先 / Inquiries】
press_official@withtheworld.co
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/14-21:15）
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