［株式会社日本旅行］

公益財団法人東京観光財団は、令和5年2月8日（水）に「観光活性化フォーラムTOKYO 2023 ～ポストコロナ時代のツーリズムを再構築する観光ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）～」を実施いたします。株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、 社長：小谷野 悦光）は、本イベントの運営事務局としてフォーラムへの参加申込を受付けています。





1. 開催趣旨

観光活性化フォーラムをでは「観光におけるＧＸ推進」をテーマに、持続可能な観光に向けた基調講演や、都内外での観光活性化の取組事例紹介を実施いたします。また、都内観光協会等との情報交換会も実施し、行政や民間企業の垣根を超えた交流イベントを実施いたします。





2. 開催概要

（1）開催日：令和5年2月8日（水） 13：00～17：30（12：30開場・受付開始）

（2）会 場：ベルサール渋谷ファースト（渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー２F）

（3）対 象：各区市町村観光事業担当者、観光協会担当者、観光産業に関わっている方 等

（4）定 員：来場参加100名、オンライン(第１部のみ)300名（それぞれ事前申込制・先着順）※参加無料

（5）主 催：（公財）東京観光財団



3. 講演内容等

（1）第1部（※オンライン同時開催）

◆基調講演（13：05～）「観光GXによる持続可能な観光の実現に向けて」

・講師：東洋大学国際観光学部 教授 古屋 秀樹 氏

◆取組事例紹介（14：20～）

・檜原村エコツーリズム推進協議会：檜原村エコツアー ～檜原村でしかできない体験と学び～

・一般社団法人白馬村観光局：GREEN WORK HAKUBAによる持続可能なリゾートブランディング

（2）第2部（15：30～）

◆観光情報交換会

・都内の観光関連団体がブースを出展し、観光取組事例等をご紹介します。

◆ミニセミナー

・with/afterコロナの旅行者のニーズと観光・地域のデジタルシフトや、持続可能な地域の実現に向けた観光まちづくりについて、ミニセミナー形式でお伝えします。

＜詳細URL＞https://www.tcvb.or.jp/jp/news/chiiki_forum2023.pdf



4. 申込方法

以下の専用フォームからお申し込みください。

【URL】https://va.apollon.nta.co.jp/tourism_forum2023/

【申込期限】 令和5年1月31日（火）



5. 問合せ先

＜問い合わせ先＞

観光活性化フォーラムTOKYO2023 事務局

（株式会社日本旅行 公務法人営業部）

Tel：03-5369-4534

E-mail：tourism_forum2023@nta.co.jp

営業時間：10:00～17:00(土日祝は休業)



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/15-20:46）