日本人の9割が知らない”ビジネス飛躍の鍵”を特別公開!世界レベルの2日間ワークショップを11月6日&7日に開催します。



ビジネスをスケールアップするには、どうすればいいのでしょう?

企画力、行動力、経営力、グローバル視点...... さまざまな要素がありますが、その中でも私たち米国起業家4人が大切にしているのは「ビジネス社交力」。日本の女性起業界では実践されていない、アメリカの富裕層の間で重視されている力です。



「これさえ知っていたら、今の何十倍、何百倍、何千倍も伸びるのに」



皆様に声を大にして伝えたい力、私たちが “ビジネス飛躍において大切にしている力とそのスキル” をギュッと凝縮してお伝えするワークショップを11月6日と7日、日本で開催します。



人生観を飛躍的に豊かに変える2日間を、是非体感してください。







Sparkling Eyes USA (代表:宮本香奈 カリフォルニア州ロサンゼルス)は、ハワイの教育移住をサポートするChieko Egged USA Corp.代表 イゲット千恵子氏と、数多くのカリスマ女性起業家プロデュースを手がけ、ジュエリーブランドオーナーとしても活躍する Hiroko in Style Inc.代表ヒロコグレース氏、そしてアメリカ不動産投資家 Home Brand Properties, Inc CEO 優子マックマーン氏とともに、11月6日(月)と11月7日(火)の二日間、東京青山にて、米国式体感型ワークショップ『Global Vision Master Class』を開催します。



グローバルな視点は、国際的なキャリアを志向するか否かに関わらず、今の時代には必要不可欠です。

本ワークショップでは、人生の圧倒的飛躍を叶える2日間を提供します。





■Global Vision Master Mind



人生観を飛躍的に豊かに変える2日間

磨き抜かれたビジネス術 と 成功マインドを、あなたへ



人生の圧倒的飛躍を叶え、世界中どこにいても結果を出せる自分になる。

日本人の9割が知らない成功法則を大公開!

世界レベルの2日間ワークショップで、新しい自分に出会おう。



■グローバル視点を身につけよう



今の時代は、女性の地位が変革の途中であり、世界各地で活躍の機会が沢山あります。今までになかった視野を広げ、一流マインドセットに触れ、新しい感覚を得ることで想像を遥かに超えるチャンスに恵まれ、自らを飛躍させていくことができます。このグローバル視点から人生、ビジネス、お金、ライフスタイル、女性ができることにフォーカスしていきます。



■女性のパワーを感じよう



女性がビジネスを築き、拡大する姿は珍しくありません。アメリカの女性起業家たちの成功ストーリーから学ぶことで、新しい働き方やライフスタイルのヒントを得ることができます。



■人生の選択肢を増やそう



アメリカのライフスタイルには「選択肢の多さ=幸せ」という価値観があります。あなたは自分の人生やキャリアにどれだけの選択肢を持っていますか? 選択肢を増やすことで、更に新しい可能性や視点を見つけ出すことができます。これがあなたの成長を大きく加速させるきっかけとなるのです。







胸が高まる!心が震える!人生が変わる!



4人の起業ストーリー、ビフォー・アフター、夢を叶える秘伝の成功法則......ここでしか聞けない話はもちろん、参加型ワークタイムでは、グループワークも取り入れ、日本にいながら海外のグローバルな風を体感。経営者 4人ならではの知見とスピード感で、ビジネスを一気にスケールアップするヒントをつかみ、 “ビジネスの1→100をつくる” プロセスが体感できるイベントです。



カリフォルニア大学バークレー校の起業スクールのカリキュラムも一部取り入れ、4人がアメリカで一流の人脈をつくりながら学び、身につけた「日本で暮らしていたら、見る機会もなかった生きたビジネスストラテジー」を学べます。



外貨資産に対する考え方や投資は、もはや富裕層だけが行うものではありません。お金についてもグローバルな視点が必要です。



本イベントでは、アメリカの成功者が考えるお金の話も織り交ぜ、収入の上げ方、お金の使い方、回し方、お金を味方につける方法、また世界の富裕層が実践しているお金の秘密を特別公開します。



理想の先に出会い、人生観が変わる2日間。一生モノの幸せを作る “ビジネス” が生まれる2日間。



圧倒的飛躍を叶える秘訣を提供します。





■学べること What you will learn : 海外でも通用する女性の経済自立へ

成功のエッセンス



グローバル基準の一流ビジネスマインド



出口戦略を考えたビジネスの築き方



夢とお金を手に入れる戦略的ビジネスプラン



ビジネス社交力の身につけ方と活用方法



ライフスタイルからビジネスを発展させる方法



誰でもできる世界基準の人脈の作り方



世界で活躍する女性起業家から学ぶ問題解決力







■こんな方に向いています This workshop is for...

次のステージへ移り、新しい生き方を叶えたいポジティブな女性経営者

未来の選択肢を増やす”生き方改革”がしたい



価値あるビジネスを作りたい



日米トップ女性起業家 4人の生き方を学びたい



4人の成功の裏にあるビジネス術を習得したい



収入の柱を増やしビジネスを大きくしたい



グローバルに活躍していきたい



同じ志を持った向上心の高い女性経営者に出会いたい









