[株式会社日建スペースデザイン]

「BALMUDA The Store Aoyama」と「BNI(バンクネガラインドネシア)東京支店」が銀賞、「ホテルメトロポリタン 鎌倉」が銅賞を受賞



株式会社日建スペースデザイン(代表取締役社長 大久保 豊)は、このたび、International Design Awards(IDA)2022 ※1 に応募した作品で、Interior Design / Retails, Shops, Department stores, Mall部門において「BALMUDA The Store Aoyama」ならびに、Interior Design / Institutional部門において「BNI(バンクネガラインドネシア)東京支店」が銀賞を獲得いたしましたことをお知らせいたします。また、Interior Design / Hotels & Resorts部門では「ホテルメトロポリタン 鎌倉」が銅賞を受賞いたしました。

International Design Awards 2022 公式サイト:https://www.idesignawards.com/





Interior Design / Retails, Shops, Department stores, Mall部門

銀賞

BALMUDA The Store Aoyama





■プロジェクト概要

建築主: バルミューダ株式会社

物件名: BALMUDA The Store Aoyama

所在地: 東京都港区南青山

主用途: 旗艦店(ショールーム兼ショップ)

竣 工: 2021年11月



インテリアデザイン:日建スペースデザイン 片山 賢、山本 祥寛、大橋 怜史、石島 祥司

施 工: 株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザイン



撮 影: 益永 研司









ロマンチシズムとインテリジェンス

1階は「BALMUDA The Museum」というコンセプトのもと、ひとつひとつの製品を「作品」と捉え、美術館のように店内を巡ることができるよう、ゲストの主体性を尊重した計画とした。 2階は「BALMUDA The Lounge」とし、すべての製品そのものを「体験」と位置づけ、ゲストとスタッフの対話を軸とした「ワークショップ型店舗」を設えた。



___________________________________________________



Interior Design / Institutional部門

銀賞

BNI(バンクネガラインドネシア)東京支店





■プロジェクト概要

建築主: PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

物件名: BNI(バンクネガラインドネシア)東京支店

所在地: 東京都中央区京橋

主用途: 銀行

竣 工: 2021年11月



インテリアデザイン:日建スペースデザイン 西田 徹太郎、遠山 義雅、周 セイ聞、鈴木 結子

施 工: 株式会社オカムラ



撮 影: 益永 研司









都市に開かれた”銀行”というパブリックスペース

本計画はインドネシアの国営銀行であるBNI(バングネガラインドネシア)銀行の東京支店の移転計画である。 銀行店舗でありながら、インドネシア自体をアピールするためのショールーム、ひいては投資家が集まるための社交場でもあるというプログラムが求められた。誰に対しても開かれた場であり、インドネシアを訴求できる「都市に開かれた空間」を目指した。



___________________________________________________



Interior Design / Hotels & Resorts部門

銅賞

ホテルメトロポリタン 鎌倉





■プロジェクト概要

建築主: 日本ホテル株式会社

物件名: ホテルメトロポリタン 鎌倉

所在地: 神奈川県鎌倉市

主用途: ホテル

竣 工: 2020年3月



インテリアデザイン:日建スペースデザイン 山本 祥寛、遠山 義雅

建築設計: 日建設計

施 工: 鉄建建設株式会社・東鉄工業株式会社 共同企業体



撮 影: 益永 研司







前庭に佇み、中庭を巡る、鎌倉の別邸

古都鎌倉の松や石垣を保存しながら計画された前庭は、歴史ある自然に恵まれた鎌倉の景色と融合し、客室の縁側に居心地の良さと開放感を創出する。木立の繁る中庭は、緑が誘う路地のようなアプローチ空間を演出するとともに、リビングのような、ゆったりとした時間が流れるロビーに彩りを与える。四季を感じ、鎌倉を感じる。暮らすように寛ぐホテル。



※1

IDAは国際的なデザインアワード。「建築、インテリア、プロダクト、ファッション、グラフィックの5分野で構成されている。事務局によると、第16回にあたる2022年は、約80か国から数千作品の応募があったという。



