この度、昨年制作いたしました、國村隼主演の短編映画「⻘と⽩」が、中国で唯一の国際映画製作者連盟公認映画祭、第25回 上海国際映画祭(2023年6月9日~6月18日に開催)のパノラマ国際部門にて、正式参加作品としてワールドプレミア上映されることになりました。

近年、上海国際映画祭では、ショートフィルムに大きな注目が集まっており、ショートフィルム部門では、世界各国の優れた作品を紹介することに力を注がれています。









「⻘と⽩」あらすじ





最愛の妻を亡くし、その別れの葬儀の日も塩を作り続ける職人の龍介。そんな時でも塩作りに没頭する姿を見た孫娘みどりが、その真意を聞く。この土地でしか作ることのできない塩を作り続け、その歴史を守っていくことが使命だと思っている龍介。塩と対話しながら、古の時代からその味を後世に残そうとしている。そんな龍介の姿を見つめ続ける孫娘のみどり。塩と向き合うことで、亡き妻と一緒にいる感覚となる。



監督プロフィール





監督・脚本・編集

西山 裕之





1974年生まれ。京都造形芸術大学芸術学部芸術教養学科卒業。1996年、テレビCMの監督としてデビュー。その後、ニューヨークに渡り舞台の演出助手を務めるなどの経験を得て帰国。帰国後は制作会社に在籍した後、2001年に フリーの映像ディレクターとして独立。数々のテレビ番組をはじめとする映像作品を手掛ける。2008年には 株式会社ニッシー・プラスを設立。2011年より桐朋学園芸術短期大学芸術科ステージ・クリエイト専攻の⾮常勤講師を2014年まで務めた他、JATET、専門学校等でも講義や講演を行う。2015年、2017年とニューヨークにて、舞台公演「In the BOX」で、演出・構成・プロデュースを行う。2017年6月~7月のLa MaMaでの公演「In the BOX 2」では、ニューヨーク・タイムズ紙の「鑑賞すべき舞台ベスト10」に選ばれる。現在はコンサートやライブの映像演出を中心に、CM、MV、テレビ番組から、舞台・イベント演出に至るまで幅広いジャンルで活動。2020年に初監督を務めた短編映画「20dB」では、第23回上海国際映画祭(金爵賞短編部門)に選出された他、東京シネマスターズ国際映画祭でグランプリを受賞。数々の賞を獲得する。その後も、「Breath」、「空と⽩と波と母(英題:Tofu)」と監督・脚本・編集を務め、海外の映画祭を中心に選出されている。今回の「⻘と⽩(英題: Blue and White)」は4作目の作品となる。



【映画作品歴・受賞歴】

「20dB」(2020)監督・脚本・編集

(出演:久保田紗友・加藤小夏)

第23回 上海国際映画祭(金爵賞短編部門)選出

第1回 東京シネマスターズ国際映画祭 グランプリ受賞(Best Drama Short)

第13回 網走映画祭・短編部門 グランプリ(北斗七星賞)受賞

第9回 木暮人国際映画祭2021 グランプリ 受賞

ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2021(米国アカデミー賞公認)選出

NEW YORK JAPAN CHINEFEST 2020 ほか



「breath」(2020)監督・脚本・編集

(出演:松本実・三浦透子)

第35回 エドモントン国際映画祭(米国アカデミー賞公認)選出

松⽵#リモート映画祭 選出

第13回 網走映画祭・短編部門 選出ダマー国際映画祭2021 選出

Rameshwaram International Film Festival 選出(ファイナリスト) ほか



「空と⽩と波と母(英題:Tofu)」(2022)監督・脚本・編集

(出演:服部樹咲・井上幸太郎・奥貫薫)

第26回 ロサンゼルス国際短編映画際2022(米国アカデミー賞公認)選出第42回 ハワイ国際映画祭2022 (米国アカデミー賞公認) 選出

ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2023(米国アカデミー賞公認)選出

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭 2023(ショートコンペティション部門)選出



「⻘と⽩(英題:Blue and White)」 (2022)監督・脚本・編集

(出演:國村隼・福地桃子・筧利夫・⽵下景子 ほか)

第25回 上海国際映画祭(パノラマ国際部門) 選出

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭 2023(ゆうばりチョイス部門)選出



監督 西山裕之コメント

今回、第25回上海国際映画祭のパノラマ国際部門に選出され、上海で正式上映されるということは非常に嬉しいことです。支えてくださった出演者の方々、スタッフの皆様に感謝いたします。この上映をきっかけに、作品の中で描いた日本の文化を海外の方々に知ってもらえたらと思っています。そして、少しでも多くの方々に、この作品をご覧になって頂いて日本文化を少しでも感じてもらえればと思います。

この「青と白」は、美しい有機的な自然が残り、風土や信仰を背景に文化水準の高い地域が存在する日本を舞台に、魅力的な風景や特有の文化を描ければと考えていました。そこで生活する人たちに秘められた感情といった普遍的なテーマを映像化できたらと思い、制作をスタートさせました。

社会という縛られた枠の中で、自我を主張して自分の存在意義を探るわたしたちですが、時代や世代を超えて「感じられる」心の変動を描くことで、わたしたち人間が「生きる」という意味を再確認していけるような作品になればという思いを今回の作品には詰め込んでいます。

日常と隣り合わせにある身近な出来事として捉え、生活する環境の中で、今何が必要かを打ち出していくことで、見えてくるものが伝わればと思っています。



出演者情報





⿓介 役

國村 隼



1955年11月16日生まれ、大阪府出身。

1981年 「ガキ帝国」(監督 井筒和幸)で映画デビュー。初主演作「萌の朱雀」が、カンヌ国際映画祭(第50回)カメラ・ドール賞を受賞する。

以降 「ブラック・レイン」(監督 リドリー・スコット)、「ハード・ボイルド~新・男たちの挽歌 」(監督 ジョン・ウー)、「キル・ビルvol.1」(監督 クエンティン・タランティーノ)をはじめ、多数の国内外の映画を中心に、ドラマ、舞台、ナレーションなど幅広く活躍。

2017年には「哭声/コクソン」(監督 ナ・ホンジン)に出演し、韓国で最高権威となる⻘⿓映画賞(第37回)において、男優助演賞と人気スター賞の2 冠に輝き、同賞での外国人俳優 初の快挙となり注目を集めた。「2016 APAN STAR AWARDS」特別俳優賞も受賞。



〈海外映画作品〉

2022 「TOKYO COWBOY」A24 監督 マーク・マリオット

2021 「MINAMATA-ミナマタ-」MGM ほか 監督 アンドリュー・レヴィタス 製作/主演 ジョニー・デップ(2022. 2月 全米公開 第70回ベルリン国際映画祭特別招待作品)

2021 「KATE/ケイト」Netflix 監督 セドリック・ニコラス=トロイヤン

2022 「再会の奈良」 〈主演〉HENGYE PICTURES ほか 監督 ポン・フェイ(2021. 3月19日 中国公開、第33回中国 金鶏百花映画祭最優秀作品賞受賞)

2020 「ミッドウェイ」セントポリス・エンタテインメントほか 監督 ローランド・エメリッヒ



〈国内映画作品〉

2022 「ちょっと思い出しただけ」監督 松居大吾

2021 「太陽の子」 日米合作作品 NHK / ELEVEN ARTS Studio (USA) 監督 ⿊崎 博

2021 「騙し絵の⽛」監督 吉田大八

2021 「樹海村」監督 清水 崇

2020 「ステップ」監督 飯塚 健

2018 「かぞくいろ-RAILWAYS わたしたちの出発-」〈主演〉監督 吉田康弘(第23回釜山国際映画祭 アジア映画の窓部門正式出品)





みどり 役

福地 桃子





1997年10月26日生まれ、東京都出身。

2019年、連続テレビ小説『なつぞら』に夕見子役で出演。

2022年は映画『あの娘は知らない』(井樫彩監督)、『サバカン SABAKAN』(金沢知樹監督)、ドラマ『消しゴムをくれた女子を好きになった』(日本テレビ)、『鎌倉殿の 13 人』などに出演。

2023年はドラマ『舞妓さんちのまかないさん』(Netflix シリーズ)、『それってパクりじゃないですか?』(日本テレビ)、『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』(NHK BSプレミアム)に出演している。

今後も、舞台『橋からの眺め』をはじめ、複数の作品に出演予定。





修⼆ 役

筧 利夫



1962年8月10日生まれ、静岡出身。

大学時代に当時学生劇団だった、劇団☆新感線に参加。

卒業後は、鴻上尚史主催の劇団第三舞台に参加。2011年の解散公演までほぼ全ての作品に参加した。

1997年から出演した「踊る大捜査線シリーズ」の新城賢太郎役で大きく知名度を上げ、 以降俳優業のほか、バラエティ番組の司会などでも活躍するようになる。





藤子 役

⽵下 景子



(撮影 篠山紀信)



1953年9月15日生まれ、愛知県出身。東京女子大学文理学部社会学科卒業。

NHK「中学生群像」出演を経て、1973年NHK銀河テレビ小説『波の塔』で本格デビュー。映画『男はつらいよ』のマドンナ役を3度務め、『学校』では第17回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞。また、2007年に舞台『朝焼けのマンハッタン』『海と日傘』で第42回紀伊國屋演劇賞個人賞、2015年に第66回日本放送協会放送文化賞を受賞。2019年には文化庁長官表彰を受ける。

テレビ・映画・舞台などへの出演の他、2005年の日本国際博覧会「愛・地球博」日本館総館長をはじめ、「世界の子供にワクチンを日本委員会」ワクチン大使、国連WFP協会親善大使など幅広く活動している。





公開情報





『⻘と⽩』(英題:Blue and White)

出演:國村 隼、福地 桃子、筧 利夫、⽵下 景子 ほか



監督・脚本・編集・プロデュース:西山 裕之



撮影監督:百々 新

音楽:一柳 賢司

題字:⾚松 陽構造



照明:森下 善之

録音:⻫藤 ユウジロウ

美術:柴田 慎一郎

キャスティング:澤田 みゆき

協力プロデューサー:吉田 紀子・MORI



配給:調整中

製作・制作プロダクション:ニッシー・プラス(NISSY PLUS INC.) 28分/日本

(C)2022 NISSY PLUS INC.



