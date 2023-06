[WooGWay株式会社]

『WooGWay株式会社』は、ハイスキルで日本語コミュニケーションスができる「インド人 バイリンガルPM・ハイスキルITエンジニアに特化した人材紹介サービス」をリリース。



WooGWay株式会社(ウーグウェイ/本社:東京都千代田区/代表取締役:関口 友則)は、web3時代に向けて、日本企業が競争力をつけグローバルマーケットで生き残るため、ハイスキルで日本語コミュニケーションスができる「インド人 バイリンガルPM・ハイスキルITエンジニアに特化した人材紹介サービス」をリリースします。







経済産業省によると2030年までに約60~80万人のIT人材が日本では不足すると言われており、深刻な状況でどのようにIT人材確保を行うかが大きな経営課題となっております。

(*出典:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf)



このような背景から個人でも学べるようにとwebサイトやプログラミングスクールが多数存在し、いわゆる「未経験エンジニア」が溢れるようになりましたが、即戦力になるようなエンジニアは依然として不足なままという状態です。

国内企業が自社サービスやプロダクトを開発して、ビジネスをスケールさせるためには即戦力となる外国人ITエンジニアの力が不可欠になると考えています。

また、web3がよく話題にでるようになり、これからweb3の新規事業に注力される企業様も増えてくるのではないでしょうか。日本はまだまだ税制が整っておらず、いろいろと壁がありますが、海外では日々技術が進化していっております。web3事業を推進していく上でも即戦力となる外国人ITエンジニア/英語ができるエンジニアは必須となります。



そこで私たちが提案したいサービスがインド人に特化した日英バイリンガルPM・ハイスキルITエンジニアの紹介サービスです。日本語が話せる人材となるため、日本企業の採用のハードルも低くなると考えておりますので、ご興味がありましたらお問合せください。



日英バイリンガルPM・ハイスキルITエンジニアリスト:https://woogway.com/downloadpage/







現在、Google、Microsoft、Adobe、IBMなど超優良企業のCEOはインド出身者であり、インドITエンジニアは世界のIT企業で大きな存在感を持ち、様々な分野でイノベーションを起こしております。ぜひともインド人ITエンジニアとパートナーシップを結び、ビジネスを拡大していただきたいと考えております。



こんな方にオススメ





・ITエンジニアが不足しているが、採用に苦労されている企業様

・自社の成長に伴い、より多くのITエンジニアが必要になっている企業様

・外国人ITエンジニアを入れて組織強化を考えている企業様

・グローバル展開を検討されいている企業様

・日本市場のインバウンドを検討している多国籍企業様

サービス概要





採用の流れ

1)正社員採用



<ステップ>

1.:オンライン面接・候補者の選別 by WooGWay

貴社の求人情報・求めるスキルセットをヒアリングさせて頂き、正社員候補者をご提案。

ご興味ある候補者が居れば、オンライン面接を調整させて頂きます。

2.:採用可否の判断・ビザ申請 by クライアント

インド在住の方を採用される場合は、ビザの申請が必要となります。(通常ビザ申請~取得まで2~3ヵ月かかる場合がございます)。採用されない場合は、その他の代替要員等もご紹介させて頂きます。

3.:採用・正社員勤務開始



2)業務委託→正社員採用



<ステップ>

1.:オンライン面接・候補者の選別 by WooGWay

貴社の求人情報・求めるスキルセットをヒアリングさせて頂き、正社員候補者をご提案。ご興味ある候補者が居れば、オンライン面接を調整させて頂きます。

2.:業務委託(準委任契約)でリモートワーク開始 by クライアント

業務委託契約期間中はリモートで正社員候補者に働いて貰い、貴社に合うかご確認。その際の費用および稼働率に関しては、別途相談させてください。

3.:採用可否の判断・ビザ申請 by クライアント

業務委託開始から3~6ヵ月目でその正社員候補者を正社員として雇用するかのご判断をお願いします。採用される場合は、ビザ申請のプロセスとなります(通常ビザ申請~取得まで2~3ヵ月かかる場合がございます)。

採用されない場合は、その他の代替要員等もご紹介させて頂きます。

4.:来日・正社員勤務開始



費用について

■業務委託(準委任契約)の費用

要員のスキルレベルおよび稼働率で変わるため、別途ご相談させてください。

目安としては、日本人ITエンジニアへの業務委託費用の60~80%程度で抑えられる見込みです。

■正社員採用時の紹介料

求職者の理論年収の30%

※理論年収とは、月額固定給 × 12ヶ月 + (賞与査定基準額 × 前年度実績賞与支給月数)



なぜインド人なのか?





・技術力

世界の名高いIT企業(Google、Microsoft、Adobe、IBMなど)のCEOにインド人を登用し、世界がインドの技術力を認めており、世界最高峰のIT人材が存在する。



・英語力

学校教育は、一般的に英語で実施され、他アジア諸国と比較して非常に英語が流暢。そのため、コミュニケーションのみならずシリコンバレーなどから最先端技術情報を素早くキャッチして社内で活用することができる。



・適応力

インドは、世界最多1560万人のインド人を世界に輩出。それぞれの地にすぐに適応できる。



WooGWay株式会社について







“日本企業および日本人が国内のみならず世界でも称賛され、輝く存在となるために、我々が“架け橋となる”をミッションに日本企業のグローバル化に貢献できる事業を行っております。

2010年からインドビジネスを行っており、現地ネットワークが充実しているため1万人を超えるインド人ITエンジニアが自社のITエンジニアマッチングサイトの データベースに登録しています。また、インドIT関連企業とのコンタクトも多数保持しております。

現在、弊社WooGWayは日本が直面している大きな課題である“IT人材の枯渇”に対して、優秀なインドITエンジニアを企業様に繋ぐ架け橋となる取り組みに注力しております。



【会社概要】

■ 会社名 WooGWay株式会社

■ 代表者 代表取締役 関口 友則

■ 所在地 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町9番地1 日榮ビル4階

■ 設立 2010年4月

■ 事業内容 人材紹介、ITコンサルティングサービス、海外ビジネス支援サービス

■ 資本金 9,500,000円

■ 許可番号 厚生労働大⾂許可番号13-ユ-311705

■ グループ会社 AARYA WooGWay(インド) Pvt.Ltd、JABBOCK & WooGWay(ナイジェリア) Limit.

■ 公式サイト https://woogway.com/

■自社YouTubeチャンネル「TOM社長」 https://youtu.be/3z7xCT8aWuU

【お問い合わせ先】

■担当者 劉 官柏 (りゅう かんぺっく)

■メールアドレス contact@woogway.com

■電話番号 050-6877-5887



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/13-10:46)