ファミマのアプリ「ファミペイ」内で金融サービスを提供する株式会社ファミマデジタルワン(本社:東京都港区、代表取締役社長:中野和浩)は、2023年11月1日(水)より1ヶ月間のファミペイ決済ご利用額を翌月にまとめてお支払いいただける「ファミペイ翌月払い」のおトクなキャンペーンを開始いたします。



■ファミペイ翌月払いの新規ご登録で1,000円相当がもれなくもらえる!



【キャンペーン概要】

キャンペーン期間中に、ファミペイ翌月払いを新規にご登録いただくと、もれなく期間限定ファミペイボーナス 1,000円相当を進呈いたします。



【キャンペーン期間】

2023年11月1日(水)0:00 ~ 2024年1月31日(水)23:59



【期間限定ファミペイボーナス進呈日】

・進呈日:ご登録日の翌々日までに進呈

・有効期限:進呈月を含む3ヶ月後末日



【注意事項】

※お申込みの結果、ご登録不可の場合は対象外となります。

※2023年10月31日(火)以前にファミペイ翌月払いにご登録いただいているお客さまは対象外となります。(解約後、期間中に再度ご登録いただいた場合も対象外となります。)

※ファミマのアプリ「サービス」の「ファミペイ翌月払い」アイコンがグレーになっている方は、本サービスにお申込みいただけません。



※その他にも注意事項がございます。

詳細は下記の特設ページをご確認ください。

URL: https://famipay.famidigi.jp/cp/cp143_r





【参考資料】

■「ファミペイ翌月払い」

ファミマのアプリ「ファミペイ」の多彩な決済機能の1つとして提供している「ファミペイ翌月払い」は、1ヶ月間のファミペイ決済ご利用額を翌月にまとめてお支払いいただけるサービスです。





※1 ファミリーマートでのお支払いには収納事務手数料がかかります。また、口座引落の場合もスキップ払いおよび分割払いをご利用いただくと手数料がかかります。

※2 一部ファミペイ払いがご利用いただけない公共料金・各種料金のお支払いがあります。

※3 ファミペイ払いおよびファミペイ翌月払いのご利用による通常の1%還元(公共料金・各種料金等のお支払いの場合は0.5%+10ボーナス/件)に加え、ファミペイ翌月払いステップボーナスで最大4%を還元します。



詳細は下記のページをご確認ください。

URL: https://famipay.famidigi.jp/guide/skip/





■同時に開催するおトクなキャンペーン



・ファミペイ翌月払い はじめて口座引落にすると200円相当もれなく進呈!



【キャンペーン概要】

ファミペイ翌月払いの支払い方法をはじめて口座引落にした方に、もれなく期間限定ファミペイボーナス200円相当を進呈致します。



【キャンペーン期間】

2023年11月1日(水)0:00 ~ 2024年1月31日(水)23:59



【期間限定ファミペイボーナス進呈日】

進呈日:2024年2月末頃

有効期限:2024年4月30日(火)



【注意事項】

※ファミペイアプリのチャージ手段として、既に銀行口座を登録された場合でも、ファミペイ翌月払いのお支払い方法として口座引落の登録が未完了の場合は、対象となります。

※2023年10月31日(火)以前にファミペイ翌月払いのお支払い方法として口座引落をご登録いただいたお客さまは対象外となります。

※キャンペーン期間中に新たにファミペイ翌月払いのお支払い方法として口座引落をご登録いただいた場合も、特典進呈までに登録解除された場合は対象外となります。

※その他にも注意事項がございます。



詳細は下記の特設ページをご確認ください。

URL: https://famipay.famidigi.jp/cp/cp144_r





■会社情報

会社名 : 株式会社ファミマデジタルワン (Famima Digital One Co., Ltd. )

設立 : 2000年5月19日

代表取締役社長 : 中野 和浩

住所 : 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS

公式サイト : https://famidigi.jp/



