ロックンロールに特化したライブハウスサーキットイベントをVARIT. / チキンジョージなどで開催。



全国、いや、世界で活躍するロックンロールバンドが一堂に会する名物イベント「ロックンロールサーカス」。2024年1月6日(土)に開催が決定。全42組出演となる今回は、2023年より2会場増え、パワーアップ。まだまだ注目バンドが発表されている中で、イープラスプレオーダーが11/1(水)12:00から始まります!





▼イベント情報

「ロックンロールサーカス2024」

日程:2024年1月6日(土) リストバンド交換12:00 / 開演13:00(予定)

会場:VARIT. / チキンジョージ / Starting Over / THE CASTLE / BLUE PORT

料金:一般 6,600円 / 25歳以下 3,300円(いずれも1drink代 600円をリストバンド交換時にお願いします)

※18歳以下は1ドリンク代のみで入場可能(要申し込み・ロックンロール優待生ラバーバンドをプレゼント)











▽出演バンド(10/31発表済み分)

THE NEATBEATS / ザ50回転ズ / キノコホテル / 騒音寺 / KiNGONS / 忘れてモーテルズ / STANCE PUNKS / ガガガSP / The howlin' dogs / THE PERRY / 超右腕 / Kensuke Sudo / THE TOMBOYS / the Tiger / THE HOLDENS / メメタァ / Johnny Pandora / 寝たふりナッパーズ / THE NUGGETS / ザ・サイクロンズ / (The) SEGARE KIDS / ムステインズ

※他20バンドは、11/1以降も毎日18:00に情報公開中。要注目のロックンロールバンドが目白押し!





▼チケット販売

■イープラスプレオーダー【11/1(水)12:00~8(水)23:59】

一般:https://eplus.jp/sf/detail/3986930001-P0030001

25歳以下:https://eplus.jp/sf/detail/3986950001-P0030001



■オリジナルデザインチケット【~11/30(木)】

VARIT.事務所にて販売中。キーホルダー付。手数料無料。



■一般発売【12/6(水)~売切れまで】

イープラス・チケットぴあ・ローソンチケット



■ふるさと納税【~12/15(金)】

※詳しくは神戸市ふるさと納税ページをご覧ください

https://www.city.kobe.lg.jp/a05822/214188709336.html



▽イベントHP

https://sites.google.com/armtechpublishers.com/rockandrollcircus/home



ハッシュタグ: #rrc2024 #ロックンロールサーカス2024



2019年1月に第1回を開催し、以後、コロナ禍も中止することなく継続開催し、2024年1月6日(土)開催で6回目を迎えます。地方都市である神戸に全国的に・世界的に活躍するロックンロールバンドが集結する貴重なイベント。年々熱を帯びている光景に、ぜひご参加ください!



つきましては、本イベントに付いて貴媒体への掲載のご検討をどうぞよろしくお願いいたします!



【主催】ロックンロールサーカス実行委員会(アームテックパブリシャーズ内)

【公演に関するお問い合わせ】有限会社アームテックパブリシャーズ 078-335-8877(平日12:00~15:00)/ minamide@armtechpublishers.com(担当:ミナミデ)



