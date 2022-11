[nottuo株式会社]

日本の田舎から世界へ!人口1400人の村から快挙



岡山・西粟倉村のnottuo株式会社(本社:岡山県西粟倉村、代表取締役:鈴木宏平)がブランディングデザインを担当した『直島旅館ろ霞』がアジアで最も権威のあるデザイン賞「DFA Design for Asia Awards(アジアデザインアワード)2022」にてSPATIAL DESIGN分野・Hospitality & Leisure Spaces部門でブロンズ賞を受賞したことをお知らせします。







国内外のデザイン賞を受賞





~世界に誇れる日本の旅館を直島に作ろう~

それを合言葉にクライアントやパートナー各社と3年に渡り取り組んできた「直島旅館ろ霞」プロジェクトが、初の海外デザイン賞となる「アジアデザインアワード(2022)」を受賞しました。これで日本の「グッドデザイン賞(2022)」に続き、2度目の国際的なデザイン賞の受賞となります。









受賞部門

SPATIAL DESIGN分野

Hospitality & Leisure Spaces部門

ブロンズ賞



●DFA 受賞者リスト

https://dfaa.dfaawards.com/en/winner/





受賞コメント

「田舎から世界」を目指す我々nottuoとしては、数年前から受賞を目指していたアジアを代表するこの国際的なデザイン賞を受賞できたことは本当に嬉しくて、受賞を知らせるメールを開封したときは驚きと嬉しさで椅子から跳ね上がったことを今でも思い出します。

ようやく海外との往来が日常に戻ってきた中で、この受賞がきっかけとなり、世界中からゲストが訪れ『ろ霞』で過ごす時間を楽しんでもらうことの一助になれば幸いです。

(nottuo株式会社 代表取締役CCO 鈴木宏平)









クライアント:A&C株式会社





クリエイティブディレクション:鈴木宏平 / nottuo Inc.





建築設計:藤岡大典 / nottuo Inc.・ARCHIF





デザイン:鈴木宏平・谷口由佳















「アジアデザイン賞」(DFA Designs for Asia Awards)について







アジアで最も権威のあるデザイン賞の一つ

「アジアデザインアワード」2003年香港デザインセンターにより設立された、アジアの視点から優れたデザインを表彰する国際的なデザイン賞です。アジアの視点に立った優れたデザインを表彰し、デザインの才能や企業がそのデザインプロジェクトを国際的に発表できる舞台となってきました。最高賞「Grand Award」に加え、6つの分野から「Gold」「Silver」「Bronze」などの各賞が選出されます。今年は9件の「Grand Award」を含む合計195件が受賞しました。











●DFA 公式サイト:





https://dfaa.dfaawards.com/













直島旅館ろ霞について





現代アートに出会う、日本のおもてなしの旅館

直島の「家プロジェクト」が立ち並ぶ中心エリアまで徒歩5分の好立地に、『直島旅館ろ霞』が誕生します。客室露天風呂を備えたスイートルーム8室、プレミアムスイート2室、ろ霞スイート1室の計11室となる本格日本旅館となります。季節の瀬戸内の魚や近隣の食材を用いた寿司会席を中心としたお食事と、客室露天風呂には岡山・湯郷温泉の濃縮還元した温泉水を用意し、環境に配慮したアメニティ各種を取り揃えたくつろぎの宿になります。



また、館内随所に国内の若手現代アーティストの作品が設られており、全客室には「Featuredアーティスト」として半年毎に入れ替わる現代アーティストの描き下ろし作品が展示販売されます。



日本全国や世界中から訪れるアートファンの方々に、瀬戸内国際芸術祭とはまた違ったアート作品やアーティストとの出会いと、アートファン同志の会話が生まれる場として、『直島旅館ろ霞』は日本現代アートにおける発信拠点となることを目指しています。



『直島旅館ろ霞』概要

名称:直島旅館ろ霞

住所:〒761-3110 香川県香川郡直島町1234

開業:2022年4月14日

定休日:不定休(館内メンテナンス日)

URL:https://roka.voyage/























nottuo Inc.について



















世界一かっこいい(田舎の)デザイン会社になる。





をVisionに掲げ、岡山の西粟倉村という人口1,400人ほどの正真正銘の田舎である『村』で、古民家をリノベーションした本社オフィスを拠点に日本全国の中小企業をクライアントを持つ少数精鋭のブランディングデザインファームです。











武蔵野美術大学建築学科出身の代表取締役CCO 鈴木宏平と一級建築士 藤岡大典を中心に、社内デザイナーと外部クリエイティブパートナー達により、ワンストップで中小企業が『デザイン経営』に取り組むためのブランディングデザインを提供しています。そのデザイン領域は、ブランドコアの企画構築から始まりVI計画・コーポレートツール・webサイト・ブランドアイテムなどあらゆるツールのデザインと店舗・オフィスといった空間設計を行っています。











これまでもアメリカ・中国・シンガポール・スウェーデンなどからプロジェクトのオファーがあり、海外の書籍・webメディアでも数多くの事例が紹介され、国内外でデザインのクオリティを高く評価されています。











2023年には新たに西粟倉村内で本社移転を計画しており、事業規模拡大と外国人採用などを通してこれまで以上に積極的に海外プロジェクトをこの田舎かから発信していく体制づくりを予定しています。

















会社概要











社名:nottuo株式会社





所在地:〒707-0506 岡山県英田郡西粟倉村知社197-1





URL:https://nottuo.com





電話番号:050-3632-7604





資本金:100万円





代表:鈴木 宏平





社員数:4名(役員含む・2022年11月現在)









