コラボレーションテーマは“天体”。赤ちゃんの過ごす毎日が、光輝くものになってほしい、という思いを込めたスペシャルコレクション



10mois(ディモワ)(運営:有限会社フィセル=愛知県蒲郡市、代表取締 役 清水秀治)は、絵本作家ユニット「tupera tupera」とのコラボレーションアイテムを2023年10月10日(火)に全国の直営店・公式オンラインショップにて発売しました。



特設ページ:https://10mois.com/pages/tuperatupera









コラボレーションテーマは“天体”。赤ちゃんの過ごす毎日が、光輝くものになりますように。





この世界に生まれてきた赤ちゃんは、誰もが光輝く存在。

無限に広がる可能性を秘めています。

赤ちゃんの過ごす毎日が、光輝くものになってほしい。

コラボレーションのテーマには、そんな思いを込めました。

*

tupera tuperaの二人を象徴するモチーフは、“月と太陽”。10moisも、月の満ち欠けや、星、雲など、様々な天体のモチーフを使って商品を展開しています。



今回初めてtupera tuperaさんとコラボレーションをするにあたってそれぞれの共通点から“天体”を起点にイメージやデザインを膨らませていきました。tupera tuperaさんが今まで取り組んだことのない新しいテーマでありながらも10moisらしいテーマで取り組みたい、という思いからコラボレーションテーマを決めました。



▽ モチーフになった個性豊かな惑星たち





10月10日発売のコラボレーションアイテムを公開!





ふくふくガーゼシリーズ

“みんなそれぞれ輝くスター”

個性あふれる赤ちゃんを星に見立てて。

みんな違うけど、それぞれ輝いているよ。

*

ディモワのふくふくガーゼは、網目の異なる糸で6層に織り込まれているので、層と層の間にふんわりと空気を含み、使うほどふっくら、やわらかになるのが特長です。

tupera tuperaさんと一緒につくった、いろいろなカタチ、いろいろな表情が可愛らしい星たちのテキスタイルで5つのアイテムを作りました。







01. ふくふくガーゼスリーパー(ベビーサイズ)

[size] (身幅)約35cm / (着丈)約58cm (新生児~3歳頃まで)

[price] 5,170円(税込)

寝ている間によく動く赤ちゃん。お布団からはみ出してしまっても、スリーパーが寝冷えから赤ちゃんを守ります。













02. ふくふくガーゼちょっき

[size] 70~80cm (身幅)約30cm / (着丈)約33cm

[price] 3,630円(税込)

手軽に体温調節や寒さ対策ができるちょっきは、1枚あると便利です。

















03. ふくふくガーゼケット(ベビーサイズ)

[size] 約90×110cm

[price] 6,380円(税込)

お昼寝やお出かけに。寒いときはお布団に重ねて使ったり。いろいろなシーンで使えます。













04. ふくふくガーゼ2wayビブ

[size] 約44×33cm (着丈)約21cm / (首回り)約28cm、31cm(2段階調節)

[price] 3,080円(税込)

大判で吸水性に優れたビブの2枚セット。バープクロスとしてもお使いいただけます。











05. ふくふくガーゼループ付きハンカチ

[size] 約35×30cm

[price] 1,980円(税込)

保育園や幼稚園でも使える、ループ紐がついたハンカチです。













PATTO SATTO HADAGI

“3ステップに願いを込めて。”

赤ちゃんが生まれてから成長するまでの間、まだお話しはできない赤ちゃんに、ママやパパは願いごとをします。

“幸せになってくれますように”

“元気に育ってくれますように”

そんな光景を思い浮かべながらつくりました。

*

PATTO SATTO HADAGIは3ステップで簡単にお着替えができるディモワの人気商品。流れ星に3回願いごとをすると叶う、といわれていることにかけて、肌着を着せる3ステップの動作とあわせて、星に願いを込めながら使用していただきたい、という思いで3つの流れ星をデザインしました。







[color] ミント/イエロー



[size] 50~60cm

[price] 4,070円(税込)



[size] 60~70cm

[price] 4,290円(税込)













tupera tupera おでかけ3点セット

スタイ・長袖Tシャツ・ブルマの3点SET。

Wガーゼのスタイはリバーシブル。惑星をイメージした刺繍と、ワンポイントの帽子の刺繍を施しました。帽子の刺繍を表にして着用すると、お月さまやおひさまが帽子をかぶったように見えます。首回りのサイズは2段階調整が可能です。長袖Tシャツは袖をロールアップできるベルトがついており、長く着用していただけます。仕掛けのある可愛いBOXに入った、ギフトにも最適な3点SETです。







[color] ブルー / モスピンク

[size] 70~90cm

[price] 13,090円(税込)











アニバーサリータオル

“YOU ARE MY STAR(あなたはわたしのスター)”

赤ちゃんの成長を写真で残すことができるアニバーサリータオル。3つ星の位置に赤ちゃんの頭を合わせると、赤ちゃんが光り輝いて見えるようにデザインしました。身長計つきなので、成長をひと目で見ることもできます。(※目盛りは目安です)

吸水性に優れた国産のタオル。表面はガーゼのさらっとした肌触り、裏面はパイルになっているので、表と裏で異なる肌触りも楽しめます。





[color] ミント

[size] 約100×100cm

[price] 4,950円(税込)































入園・入学アイテム

“HAVE A NICE WEEK !”

しっかりもののお月さん、負けず嫌いの火星さん

ちょっぴり泣き虫な水星さん、いつも陽気な木星さん、

みんなのお姉さん金星さん、どっしり落ち着いている土星さん

みんなを照らしてくれる太陽さん

みんなそれぞれ。

笑ったり 泣いたり 怒ったり いろんな毎日があるけれど、

みんな違うからおもしろい。

ワクワクする1週間を!









01. レッスントート

[color] カフェオレ/マスカット [size] 約W44cm×H31cm×マチ6cm [price]4,070円(税込)

02. シューズケース

[color] カフェオレ/マスカット [size] 約W23cm×H30cm×マチ6cm [price] 2,640円(税込)

03. 巾着袋

[color] カフェオレ/マスカット [size] 約W34cm×H40cm [price] 2,750円(税込)



※3点セットでご購入の場合、9,460円(税込)





お食事グッズ

“Manten no hoshi”

フォークとスプーンが赤ちゃんの食事を見守っています。

夜空に輝く満天の星に囲まれて楽しい食事の時間が輝きにあふれますように。







01. ぱくぱくわくせい プレートセット

割れにくい強化磁器のプレートセット。

月と太陽のプレートはぴったり重ねて収納可能です。お子さまにもすくいやすい設計になっています。

[size]太陽のプレート:約19.5×19.5×3.5cm(約230ml)

月のプレート:約14.5×9.5×2.5cm(約70ml)

スプーン・フォーク:長さ12cm

[price]6,600円(税込)



02. マローマット

丸洗い可能なPUレザーのお食事マットです。四隅をホックを留めると立体的になり、こぼれた液体が広がるのを防ぎます。裏面には滑りにくい加工を施しています。

[size] 縦約38×横48cm(四隅を留めたサイズ:縦約27×横36×高さ5cm)

[price] 2,750円(税込)



03. マロービブ

初めてのエプロンにもぴったり。かるくてやわらかい、PUレザーのお食事エプロンです。食べこぼしキャッチポケットの中には流れ星が隠れています。

[color] ミント/イエロー

[size] 縦約31×横23cm

[price] 2,420円(税込)





Atelier 10mois「tupera tupera クッキーBOX」





tupera tuperaとのコラボレーションを記念して、Atelier 10moisからも期間限定でコラボクッキーBOXを発売。惑星たちを7種の味で表現しました。Atelier 10moisのクッキーは、ひとつひとつ丁寧にアトリエで手作りしています。





01. クッキーボックス

太陽さんはメープル味、火星さんは抹茶味、木星さんはココア味、金星さんはカボチャ味。他にもココナッツや栗など味のバリエーションが楽しめるボックスです。

[price] 3,240円(税込)



02. プティクッキーボックス

お月さんはレモン味、水星さんは塩味、土星さんはビターキャラメル味。星のようにキラキラした金平糖も添えて。

[price] 1,080円(税込)





tupera tupera(ツペラツペラ)について





亀山達矢と中川敦子によるユニット。絵本やイラストレーションをはじめ、工作、ワークショッフプ、アートディレクション、舞台美術、アニメーション、雑貨など、様々な分野で幅広く活動している。著書「かおノート」(コクヨ)、「やさいさん」(学研教育出版)、「いろいろバス」(大日本図書)、「うんこしりとり」(白泉社)など多数。海外でも様々な国で翻訳出版されている。2019年にやなせたかしさんの遺志を継いで創設された第1回やなせたかし文化賞の大賞を受賞。(https://www.yanase-award.net/archive/01/result/winner_1/)。武蔵野美術大学油絵学科版画 専攻 客員教授、大阪樟蔭女子大学 客員教授。



photo ryumon kagioka



10mois(ディモワ)について





10mois(ディモワ)は、フランス語で10ヶ月という意味。赤ちゃんの誕生を心待ちにして過ごす10ヶ月。その十月十日を、心地よく幸せな気分で過ごしてほしい。そのためのお手伝いができたらと願っています。「つかう人が本当に笑顔になれるモノ」を大切に出産準備グッズ、ベビー布団、スリーパー、ベビー服、 お食事グッズ、マタニティ用品などを展開しています。





