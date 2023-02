[株式会社Jade]

Rumble Crumble-A-LIST COOKIE. クッキーの可能性を無限に追及します。



NYCスタイルの中身の詰まった美味しいクッキー。高品質で良質な素材を使い身体にも優しいクッキーを開発しました。スコットの居るオーストラリアと日本を行き来し改良を進めてきた12種類の強烈なインパクトのクッキー。









Rumble Crumble-A-LIST

COOKIE. Rumble Crumble is the entertainment and new street wear of sweets.



ポール・マッカートニー、リアーナ、ビヨンセ、カニエ・ウェスト、エルトン・ジョン、マドンナなど数々のセレブリティーにパーソナルシェフとして料理を 提供してきた、スコット・フィンドレイがCo-Founderとして参画したクッキーブランド Rumble Crumble(ランブル・クランブル)が日本で 遂にスタート!

ここに至るまで1年の月日を費やしました。

Rumble Crumbleのクッキーはスニーカードロップ形式での販売スタイルです。週一回、同じ曜日・同じ時間に販売をスタートし、限られた数量のみ販売するクッキーBoxを「ラッキーであれば」購入することができます。*詳細はインスタグラムにて発表されます。@rumble_crumble_cookie





「エンターテイメント性の高いクッキーブランドを作ろう!」という発想からスタートし「であれば、なるべく身体に悪い素材の使用を避けたい。けどヘルシー系でありがちな煮え切らない味にせずパンチも欲しい」と思いこのスタイルのクッキーをRumble Crumbleブランドとして作る事にしました。「見た目はボリュームがあって重そう」と思われる方が多いのも勿論察して「見た目とは裏腹な胃もたれしないクッキー!」になっております。

The エンターテイメントのクッキーブランド、Rumble Crumbleの世界をお楽しみ下さい!





*Rumble Crumble公式LINEアカウントにご登録頂くと予約情報などがいち早くお受け取りになれます。

公式LINE ID rumblecrumble



*スコット・フィンドレイ









発売日:2023年4月上旬

