キャンペーン期間中にJAたまな産のミニトマトなど、キャンペーン対象農産物に貼付けられたシールの二次元コードからキャンペーンサイトにアクセスし応募すると、当選者にはQUOカードPayをその場でプレゼント!





デジタルコードを用いたキャンペーンを手軽/簡単に構築ができるプラットフォーム「ギフデジ 」(https://giftdigi.jp/)を運営するVAJデジタルデザイン株式会社(代表取締役社長兼CEO 池村 公一、以下VAJ)は、「JAたまな」の『熊本よかもんプレゼント キャンペーン デジタル』に、「ギフデジ」が採用されたことをお知らせいたします。

キャンペーン期間中にJAたまな産のミニトマトなど、キャンペーン対象農産物に貼付けられたシールの二次元コードを読み込み、キャンペーンサイト(https://vdpro.jp/jatamana/)の応募フォームよりアンケートに回答のうえ、ご応募ください。抽選で、QUOカードPay 5,000円分 を10名様に、QUOカードPay 3,000円分 を40名様に、QUOカードPay 1,000円分 を50名様にその場でプレゼント!

本キャンペーンは、レンゴー株式会社(https://www.rengo.co.jp/)、株式会社ビーアンドピー(https://www.bandp.co.jp/)の協力の下、実施いたします。







JAたまな『熊本よかもん プレゼント キャンペーン デジタル』

https://vdpro.jp/jatamana/



■ キャンペーン内容

キャンペーン期間中にJAたまな産のミニトマトなど、キャンペーン対象農産物に貼付けられたシールの二次元コードを読み込み、キャンペーンサイト内の応募フォームよりアンケートに回答のうえ、ご応募ください。

抽選で、QUOカードPay 5,000円分 を10名様に、QUOカードPay 3,000円分 を40名様に、QUOカードPay 1,000円分 を50名様にその場でプレゼント!



※キャンペーン対象農産物は店舗によって異なることがあります。

※当選はお一人様キャンペーン期間中2回までとなります。



■ キャンペーン対象期間

2023年2月23日(木) 0:00 ~ 2023年4月30日(日) 23:59



■ プレゼント内容

抽選で合計100名様に以下の賞品をプレゼント!

・QUOカードPay 5,000円分 10名様

・QUOカードPay 3,000円分 40名様

・QUOカードPay 1,000円分 50名様







■ JAたまなの概要 (https://jatamana.or.jp/)

JAたまな管内は熊本県の北西部に位置し、福岡県に隣接する東西20km、南北30km、総面積421km²の広がりを持ち、2市4町に約16万6千人の人口を有しています。



地形的には、有明海に面した平坦水田地域、金峰山、小岱山の山麓地域及び山地丘陵の中間地域に大別され、総耕地面積は112平方キロメートル(総面積比26.6%)です。

玉名地域の中央には、阿蘇外輪山を水源とする菊池川が南北に貫流し、この地域を中心とした平坦な水田地帯では水稲を基幹作物として、トマト、イチゴ等の施設園芸が盛んです。山麓地帯及び中間地帯ではみかん・梨等の果樹、野菜、米、畜産等を組み合わせた複合経営が行われています。





気象条件は、年平均気温16℃前後の比較的温暖な地域で、年降水量は1,800mm程度です。地理的条件では、九州新幹線、JR鹿児島本線が東西に走り、北部を九州自動車道が通り、管内に菊水、南関インターを擁する交通の便に恵まれた効率的な流通システムが構築された地域です。







■ 熊本グリーン農業について(https://kumamoto-green.com/)

安全・安心な農産物を精算供給するとともに、熊本の宝であるきれいで豊かな地下水を始めとする恵まれた自然環境を守り育てるため、土づくりを基本として、慣行農法に比べて化学合成肥料や化学合成農薬 を削減するなど、環境に優しい農業への取組のことです。







■レンゴー株式会社について(https://www.rengo.co.jp/)

「ゼネラル・パッケージング・インダストリー」=GPIレンゴーのつくり出す多彩なパッケージング・ソリューションの全てが、物流と暮らしの豊かさを支え、そのイノベーションは社会的課題の解決へとつながっています。

自ら未来をデザインし、新たな市場を創出するクリエイティブな「パッケージプロバイダー」として、あらゆる産業の全ての包装ニーズに対し、総合的なソリューションでお応えします。



■株式会社ビーアンドピーについて (https://www.bandp.co.jp/)

デジタル技術の進歩により紙媒体からデジタル媒体への転換が進み、広告や印刷の在り方も変化しております。当社は「時流適合」させていくことを目指し、デジタルサイネージ事業、デジタルプロモーション事業の新しい事業へ取り組み、「リアル領域」と「デジタル領域」を融合させたビジネスモデルで顧客のニーズに幅広く対応しております。





■『ギフデジ』について







VAJは2013年より Apple Gift Card や Google Play ギフトカード をはじめ様々なプリペイドカード の「公式」キャンペーンの企画/運営の分野において数多くの実績を残してきました。

特に「デジタルコード」を「メール」で配信するプラットフォーム「VDPRO(Value Digital Promotion)」は、これまでに500万件以上の配信実績があります。

この事から、法人様向けに手軽/簡単にデジタルギフトを用いたキャンペーン構築が出来るプラットフォーム「ギフデジ POWERED BY VDPRO」を開発致しました。

会員サービスの拡充・各種キャンペーン・ポイント交換など、新規顧客の獲得と、既存顧客の満足度をアップさせたい今だからこそ、コスト削減、カスタマーサポート、システム開発、アンケート結果などのデータ分析まで、全てをカバーできる『ギフデジ』をぜひご活用ください。

デジタルコードキャンペーンでは、顧客ごとにユニークな情報を配信するために、顧客ごとに成果点の到達確認や適用可否条件などを照合する必要があります。このようなシステム的なデータ照合、API連携、レシートなどの画像解析と判定、ポイント累積型のマイページ機能なども『ギフデジ』にお任せ下さい。



『ギフデジ』はシンプルなパッケージプランから、オプション機能やカスタマイズを加えた独自性の高いプロモーションまで行なえます。また、広告代理店様などの自社プラットフォームに『ギフデジ』の必要な機能だけを実装して利用することも可能です。



『ギフデジ』には、お客様の笑顔がみえるキャンペーンやプロモーションのヒントがあります。

国内屈指の実績を持つ「ギフデジ」を、この機会に是非ご活用ください!



▶ギフデジ

https://giftdigi.jp/



▶[ギフデジ/VDPRO]の運用事例

※VAJ運営のキャンペーンまとめサイトへ遷移します。

(過去のキャンペーン事例も確認可能です。)

https://prepaidmania.jp/tag/%e3%82%ae%e3%83%95%e3%83%87%e3%82%b8/







