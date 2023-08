[On]

スイスのスポーツブランド「On(オン)」(本社・スイス・チューリッヒ / 共同創業者 : デイビッド・アレマン、オリヴィエ・ベルンハルド、キャスパー・コペッティ)<および、オン・ジャパン株式会社(本社・神奈川県横浜市中区)(以下On)は、9月23日(土)にHOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE(以下、Fビレッジ)にて開催するブランド史上最大規模となるランニングイベント「On SquadRace(オン スクワッドレース)」(以下、SquadRace)について、「特設コース紹介ムービー」「マッチング枠追加」「宿泊プラン先着追加募集」などの追加情報を発表いたします!







今回の発表では、パートナーシップ契約を結んでいる、株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントの制作した特別コースの全貌を見ることができるコース紹介ムービーを公開。参加者のみなさまが実際に走る、本イベントのために設計された特別コースを先んじてご覧いただき、当日までの時間をお楽しみください。



▼特別コース紹介動画

https://www.youtube.com/watch?v=Xz36Zah2boI



さらに、参加をしたいがチームを作るのが難しい!という方のためにも、新たに「マッチング枠」をご用意いたしました。お一人でエントリーをしていただくことが可能となり、当日までに事務局にて、マッチング枠でエントリーされた方々で構成するスペシャルチームを結成し、イベントにご参加いただきます。



また、レース後にそのまま球場内ホテルtower eleven hotelにご宿泊ができる宿泊セットプランの追加先着販売も決定しました!



▼イベントエントリーは下記URLへ!

https://squadrace-japan.events.on-running.com/



■On SquadRace概要

・大 会 名 称 :On SquadRace(オン スクワッドレース)

・開 催 場 所 :HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE

・イベントURL:https://squadrace-japan.events.on-running.com/

・開 催 日 時 :2023年9月23日(土) 16:00 - 21:00(予定)

・参 加 条 件 :1チーム、中学生以上の5 ~ 10名構成(お一人でのエントリーも可能)

・参 加 費 用. :5,000円 / 1人

・参加申込期限 : ~ 2023年9月10日(日)23:59

・参 加 賞 :Onオリジナルリストバンド



■On SquadRace x TOWER 11ご宿泊セットプラン

球場内【 tower eleven hotel 】ご宿泊セットプラン

レース後にそのまま球場内ホテルtower eleven hotelにご宿泊ができる宿泊セットプランの販売を受付いたします。このプランは、tower eleven hotelが大事にする「エンターテイメント」と「well being」を新しい形で体感することを目的に企画しました。SquadRaceの後は、客室にてチームでアフタートークを楽しんだり、温泉・サウナで疲れを癒したり、レースの余韻に浸りながら翌朝まで思い思いに楽しむことができます。



【プラン概要・プランに含まれるもの】

・tower eleven hotel ご宿泊(申込フォームにてご希望の客室タイプを選択ください。)

・夕食:アフターイベント「On SquadRace After Party」のご参加(宿泊者限定)@「そらとしば by よなよなエール」

・朝食:Fビレッジのベーカリー店「Truffle BAKERY」オリジナル朝食(パン・サラダ)

・tower eleven onsen & sauna 利用(ご宿泊者様のみ24時迄)

・tower eleven hotel / 客室内での着替え及びシャワー利用

・駐車場代金(1室1台)

・宿泊者特典:ご宿泊者様限定で、Onのシューズをプレゼント



【金額】

33,500円/人(税込)

※上記金額にレースの参加料は含まれておりません。宿泊プランの抽選販売に応募するためには、レースに申し込むことが条件となります。



【注意事項】

・先着販売となりますので、定員に達し次第販売終了となります。

・ご購入後の変更・キャンセルはできません。

・本販売のご宿泊日はチェックイン 9月23日(土) 13時 チェックアウト 9月24日(日) 9時 です。

・客室はそれぞれ異なる仕様になっておりますが、お申し込みオプションにてご希望の客室タイプ(mountainview、fieldview)をお選びください。客室指定はお受けできません。

・ご購入者の方に事前情報確認メールを送ります。

・ご宿泊者さまは tower eleven onsen & sauna もご利用いただけます。

・tower eleven onsen & sauna のサウナ、屋外スペース、バーゾーンのご利用には水着が必要です。

水着は有料レンタルもございますが、数に限りがございますため持参いただくことを推奨いたします。

・特典のシューズにつきましては在庫状況を考慮し、事務局にて選定いたします。あらかじめ、ご了承ください。



◆北海道ボールパークFビレッジについて

“世界がまだ見ぬボールパーク”を目指し、2023年3月、北海道日本ハムファイターズの新球場エスコンフィールドHOKKAIDOを含めたエリア、北海道ボールパークFビレッジが誕生します。“Sports Community”を球団理念とする私たちがつくりたいのは、 野球の試合を観戦するためだけの施設ではありません。ファン、パートナー、地域の皆様と一緒になって、地域社会の活性化や社会への貢献につながる“共同創造空間”を目指します。Fビレッジは、約32ヘクタールという広大な敷地面積の中で、自然と共存する次世代ライブエンターテインメントや心身を育むウェルネスソリューション、文化交流が活発な街づくりを目指す、まったく新しいクリエイティブなコミュニティスペースです。国籍、年齢、性別を問わず、より多くの人がこの場所に集い、ともに夢や理想を実現していく。北海道のシンボルとなる、世界がまだ見ぬボールパークがここに誕生します。(北海道ボールパークFビレッジ オフィシャルサイトより)



北海道ボールパークFビレッジ オフィシャルサイト

https://www.hkdballpark.com/



株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント

本社 :北海道北広島市Fビレッジ1番地

代表 :小村 勝(代表取締役社長)

企業概要:

プロ野球チーム「北海道日本ハムファイターズ」の興行関連業務に加え、地域コミュニティや野球・ダンスなどのスクール運営も行う。2023年3月に北海道北広島市に「北海道ボールパークFビレッジ」と新球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」を開業。新球場運営の他、Fビレッジ全体のマネジメント業務も行う。



◆Onについて

Onは、スイスで誕生したスポーツカンパニーです。ランニングセンセーションの革新を目標に掲げ、ブランド立ち上げからわずか12年間で、アメリカ・ポートランド、ドイツ・ベルリン、日本・横浜、中国・上海、オーストラリア・メルボルンなどに拠点を置き、ランニング、アウトドア、そしてライフスタイルにおけるプレミアムなシューズ、アパレル、アクセサリーを市場に届けています。

On独自のCloudTec(R)システムは世界特許を取得しており、ワールドチャンピオンやエリートアスリートたちはOnで勝利を挙げ続けています。2019年11月には、世界的テニスプレーヤーであるロジャー・フェデラーが加入。フェデラーは、Onの製品開発やスポーツマーケティング、企業文化の醸成など多方面で貢献していきます。2020年7月にはスイスオリンピックチームのオフィシャルパートナーとなっています。Onの革新的なプロダクトは多くのファンを魅了し、世界60ヶ国以上で販売されています。



On Tokyo (オン・トーキョー)

2022年4月に東京・原宿のキャットストリートにオープンした世界で2店舗目、アジア初の旗艦店。店舗内の天井と足元に専用カメラを設置し、来店客が数歩走るだけでお客様に合ったランニングスタイルを分析し、おすすめのシューズモデルを提案する「ランスキャン」、また誤差1.25ミリメートルの深度カメラでお客様の足のサイズを計測する「フットスキャン」を用いて、最新技術による顧客体験を提供します。

■住所:東京都渋谷区神宮前5 丁目17 番27 号

■営業時間:Mon - Sun 11:00 - 19:00(不定休)

■電話番号:03-6450-6995



Onに関する詳細:

www.on.com

www.facebook.com/onrunning

www.vimeo.com/onrunning



