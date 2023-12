[株式会社リトルユニバース]

Little Universe OKINAWA × VRCの3Dアバタープラットフォーム



2024年4月29日(月)に沖縄県内初となるミニチュアテーマパーク「Little Universe OKINAWA」(沖縄県豊見城市)を開業する株式会社リトルユニバース(本社:沖縄県浦添市、代表取締役:藍川眞樹)は、3Dアバタープラットフォームを提供する株式会社VRC(本社:東京都八王子市、代表取締役社長:謝英弟、以下VRC)と業務提携しました。「観光DX」で 旅の非日常で心躍る体験を高揚させ、旅行者や地域をより豊かにする取り組みを開始します。





第1弾は観光地でよく見かける顔出し看板の現代版として「マイスタンプ」の提供を開始します。







※観光DX(デジタルトランスフォーメーション)は、業務のデジタル化で効率化を図るだけでなく、デジタル化で収集したデータを活用し、観光ビジネスをイノベーションするものとされています。



「マイスタンプ」とは?







動く自分のスタンプ風動画データを作れるサービスです。

ゲストは最新鋭の3Dスキャナーに入って全身を撮影し、わずか数十秒で自分が主人公として登場するスタンプ風動画をダウンロードできます。データはSNSなどを通してご家族・ご友人に送って遊べます。

※参考動画:https://youtube.com/shorts/OASjLLE3L3U



「マイスタンプ」の提供開始日と場所





「Little Universe OKINAWA」のプレイベントが2024年2月9日(金)から始まり、同日に提供を開始します。

<プレイベントチケット《期間:2024年2月9日~4月28日中で1日入退場可能》>

大人:1,400円 中人:1,000円 小人:500円

※全て税込価格です。3歳以下入場無料。

<マイスタンプ>

1回2,000円 ※複数種類のスタンプ風動画が生成されます。



「マイスタンプ」のポイント





・アプリ不要でスマートフォンだけで気軽に楽しめます。アプリや設定は不要です。

・3D撮影を一度すると、スタンプ風動画を追加して増やすことができます。

・様々な「言葉」と「モーション」(動きのデータ)、「背景」を組み合わせて色々なスタンプ風動画を増やせます。



「マイスタンプ」の観光活用例





・観光地や物産などをPRする手段として、全国のさまざまな企業とコラボレーションし、種類を増やしていきます。





■株式会社リトルユニバース について

会社名:株式会社リトルユニバース

事業:Little Universe OKINAWAの運営

代表取締役:藍川眞樹

創業:2023年6月19日

会社住所:沖縄県浦添市安波茶2丁目1番2号

パーク住所:沖縄県豊見城市豊崎3丁目35(イーアス沖縄豊崎内)

ホームページ:https://www.little-universe.com/



■株式会社アイム・ユニバース について

リトルユニバースの出資元です。当社リゾート邸宅ブランド『&RESORT HOUSE』は仕事や子育て・家事などの慌ただしい日常を過ごす自宅を、リゾート地での極上の時間『リゾートタイム』の場所に変えたいとのコンセプトを基に、一都三県・沖縄で戸建て住宅『&RESORT HOUSE』シリーズを展開しています。

コンセプトの『&RESORT』は日常の様々なシーンにリゾート地で体感できる”特別な時間”を付加するという意味を込めています。皆さまの生活に『&RESORT』を付加することで心も身体も豊かに過ごせることを目指しています。

ホームページ:https://aim-universe.co.jp/



■株式会社VRC について

「実生活の課題を、バーチャルで解決する」 We Make a Better 3D World, a Brighter Life.

環境汚染・高齢化・感染症拡大・医療のリソース不足・都市型集中など多くの社会問題がある中で、各産業へ貢献できる革新技術・持続性のある社会システム構築・予防を目的とした健康管理システムなどが求められています。そんな背景の中で、株式会社VRCは安全に自由に使えるクロスボーダーな3Dアバタープラットフォームを提供することで、全世界への産業への貢献及び社会問題を解決し、人々のより良い生活を実現していくことを目標としています。

ホームページ:https://www.vrcjp.com/





【アライアンスについて】

当社サービスの展開を共にお取り組みいただけるパートナーを募集しています。

問い合わせ先:https://www.little-universe.com/business.html



