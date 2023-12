[株式会社NOTHING NEW]

オンライン映画自販機「NOTHING NEW」にて12月8日初公開



映画レーベルNOTHING NEW(代表:林健太郎)が、米リッチモンド国際映画祭で観客賞などを受賞した佐久間啓輔を監督にむかえ、新作『Rat Tat Tat』を公開。キービジュアルと予告編を解禁いたしました。



とあるパーティに出かけた一組の夫婦が、大勢の人々で賑わう会場で得体の知れない狂気に包まれていく物語。本作は12月8日(金) AM0時よりオープンする「NOTHING NEW」初のオリジナル作品として、第一弾ホラーショートフィルム作品集「NN4444」にて初公開されます。先日11月28日(火)に発表された中川奈月監督『犬』に次ぐ二作目の解禁になります。



「Rat Tat Tat」予告編: https://youtu.be/ZfjwZa5KYBs

NOTHING NEW “NN4444” 公式サイト: https://nothingnew.film/nn4444







主演は、話題の映画出演が続く新鋭俳優・錫木うり

監督は米リッチモンド国際映画祭など海外映画祭で多数入賞する佐久間啓輔







主演は映画『車軸』に主演するなど、活動の幅を広げている新鋭俳優の錫木うり。得体の知れない狂気に追い込まれていく主人公を熱演しました。



監督は、国内外での活躍が期待される若手新鋭の佐久間啓輔。監督作の『Funny』は仏クレルモン=フェラン国際映画祭Market Picks選出、米リッチモンド国際映画祭観客賞&最優秀女優賞受賞。最新企画『Dulia』は2023年プチョン国際ファンタスティック映画祭の企画マーケット「NAFF Project Spotlight Japan」に選出されました。本作では脚本・編集も務め、パーティ会場を舞台に繰り広げられる、緊迫した映像体験を鮮やかに表現しています。



4つの不条理を描くホラーショートフィルム作品集「NN4444」

先行パス登録で公開前日の 12月7日 AM0時に鑑賞が可能に







「NOTHING NEW」は、2023年12月8日(金) AM0時にオープンする、AM0時~4時の間のみインターネット上に現れる”自動販売機型”映画プラットフォームです。才能豊かな新鋭監督によるオリジナル作品を”深夜のみ”販売。自動販売機の中にある再生機で映画を鑑賞できます。

また、オープンと同時に、NOTHING NEW初の4作のオリジナル・ホラーショートフィルム作品集「NN4444」の公開が決定。国内外の映画祭・広告賞などで高く評価される監督4名が、映画界の未来を担う俳優とともに、現代社会における同調圧力や不条理をそれぞれの視点から描いています。他3作はオープンの12月8日(金)までに随時解禁予定です。



2023年12月8日(金) AM0時のオープンに先立ち、「NOTHING NEW PASS」の先行登録を受付中。サイトからパスを事前に発行していただいた方限定で、オープン前日の12月7日(木) AM0時に先行アクセスいただけます。(事前発行期間は12月7日(木)までとなります)



キャスト & 監督からのコメント







社会や生活の中にうじゃうじゃと湧く様々な不文律。そこから生まれるプレッシャーやストレス。さらにそこへ無意識に順応していく人間、環境、、自分自身。暗黙から生まれる圧力は自分で思っているよりもずっと大きな腫瘍となり、身体を蝕んでいるのかもしれません。この作品で擬似体験を是非御体感ください。



(プロフィール)錫木うり

1996年東京都生まれ。主な出演作に映画『めためた』(2023)、『カオルの葬式』(2023)、『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』 (2023)、『エッシャー通りの赤いポスト』 (2021)、『衝動』(2021)、ドラマ『サワコ~それは果てなき復讐』(2022)、YouTubeドラマ「東京彼女」9月号など。初主演作「車軸」(2023)が絶賛公開中。他、待機作も控えており、今後の活躍が期待される。







日常の中で、ふと疑問を感じる時がある。社会の中にぼんやりと浮かぶ「風潮」。大人が無条件に祝福するもの、それはダメだと眉を顰めるべきもの、それらはいつどのように生まれたのか。僕らの思考すらも無意識に支配するそれは、ずっとそこにいたみたいに、いつの間にかこの世界に横たわっている。それって恐ろしいことなんじゃないか。そう気づくことすら、人間には許されていないような気がしてこの映画を作った。

(プロフィール)佐久間啓輔

1995年生まれ。中学生の頃にハリウッド映画に憧れ渡米。脚本・主演を務めた映画『さんさんごご』が2015年度の沖縄国際映画祭U-25部門にてグランプリと観客賞受賞。フロリダ州立大学に留学し映画制作を学ぶ。留学後は映画配給会社に入社し、宣伝業務に携わった後独立。監督した『Funny』は仏クレルモン=フェラン国際映画祭Market Picks選出、米リッチモンド国際映画祭観客賞&最優秀女優賞受賞。



【概要】

「Rat Tat Tat」

2023年12月8日(金) AM0時 オンライン映画自販機「NOTHING NEW」で初公開

監督・脚本・編集:佐久間啓輔

出演:錫木うり、原田新平、長内映里香、大塚航二朗、早乙女ゆう、望月雅友、江守沙矢、大高健志、知念結奈、秋川翔太、原春奈、長谷川アキ、ほか

企画・プロデュース:林健太郎、鈴木健太

プロデューサー:池田了、丹治遥、寺地真一

制作プロダクション:P.I.C.S.

製作・配給:NOTHING NEW



公式サイト: https://nothingnew.film/nn4444/

公式X(旧Twitter): https://x.com/NOTHINGNEW_FILM

公式Instagram: https://www.instagram.com/NOTHINGNEW_FILM/



映画レーベル「NOTHING NEW(TM)」







2022年に生まれた映画レーベル。



映画プロデューサーの林健太郎と映像監督の鈴木健太が、“才能が潰されない世の中”を目指して設立。ショートフィルムのキュレーションや国際共同製作を通して国内外の未知なる才能を見出し、世界中を熱狂させる作品を生み出す循環をつくりたい。



2023年10月、下北沢に発信拠点「TAN PEN TON」を立ち上げる。2023年12月、未来を担う才能の新作を「深夜のみ」公開する”自動販売機型”映画プラットフォーム「NOTHING NEW」をローンチ予定。





URL:https://nothingnew.film/

ブランドサイト:https://nothingnew.ltd/

Instagram : https://www.instagram.com/NOTHINGNEW_FILM/

X (旧Twitter) : https://x.com/NOTHINGNEW_FILM/

TikTok : https://www.tiktok.com/@NOTHINGNEW_FILM



「TAN PEN TON(TM)」

HP : https://tanpenton.com/

Instagram : https://www.instagram.com/tanpenton/

X(旧Twitter) : https://twitter.com/TANPENTON







