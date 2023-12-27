HANA初となるPOPUPを開催！ルミネエスト新宿が企画する…
［株式会社トータルブレーン］
日本での初POPUPとなるHOTな韓国ブランドが勢ぞろい！
株式会社トータルブレーン（本社：東京都中央区、代表取締役：若村和明）が12月にグランドオープンした、レディースを中心とした韓国ファッションブランドの販売を行うECサイト「HANA」（https://hana-korea.com）。グランドオープンから2か月弱でルミネエスト新宿B1でのPOPUP開催が決定。
開催期間：2024年1月20日（土）～1月31日（水）
開催場所：ルミネエスト新宿 B1 UGG前
K-POPアイドル御用達ブランド「Not your rose」をはじめ、人気のバッグブランド「YEOMIM」、帽子ブランド「POESIE D‘ÂME」など、他では見ることができない注目のレディース韓国ブランドが今回HANAのPOPUPで初上陸を果たす。（計8ブランド）
■参加8ブランド
Not your rose
韓国アイドル御用達の人気ブランドがリアルで初上陸。
スタイルを強調できるデザインが人気で、約40アイテムが揃う。
YEOMIM
HANAで日本初上陸を果たしたデザイナーズバッグブランド。
持ちやすいデザインでコーディネートのアクセントになるバッグが約25アイテム初上陸。
POESIE D‘ÂME
ユニークなデザインを提案するハットブランド。
他とは一味違う派手なファーハットからレオパード柄のベレー帽など、コーディネートの主役になる帽子が約30アイテム登場。
CRANK
年齢にとらわれずに自由に自分を表現する人々のための韓国デザイナーズブランド。
リボンデザインが大人気のダウンジャケットも販売予定で、約35アイテムが揃う。
PISCESS
HANAでのみ取り扱いのある人気急上昇中のコンテンポラリーブランド。
水着メインのブランドだが、秋冬はスウェットとニットを展開。
細かいディテールに凝ったデザインの約15アイテムが初上陸する。
MARGARIN FINGERS
韓国アイドル御用達の人気ガーリーブランド。
ユーモアのある世界観で独特なガーリースタイルを表現する。
約20アイテムが上陸。
BITTER CELLS
某大物韓国アイドルがレザージャケットを着用し韓国でバズを起こしたカジュアルブランド。
話題となったレザージャケットも含め約10アイテムが上陸。
seooocookie
細かいディテールにデザイナーのこだわりが見える人気のブランド。
特にツイードアイテムが人気で、ロマンチックでフェミニンなムードが特徴。
約10アイテムが上陸。
【The Newest Seoul Trip】
「韓国に行きたい！を新宿で叶える。」をコンセプトに「The Newest Seoul Trip」をルミネエスト新宿で初開催。（開催期間：2024年1月9日（火）～2月19日（月））
韓国の最新トレンドブランド「TYPESERVICE」、世界的に人気キャラクター「エスターバニー」の期間限定POPUP等に加え、自分だけのオリジナル韓国雑貨が作れるワークショップや、寒い季節にぴったり！「ハンガンラーメン」が味わえる韓国フードフェスも開催。
詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000003279.html
レディース韓国ブランドストア「HANA」
2023年12月にローンチしたレディースの韓国デザイナーズブランドを取り扱う韓国ファッションECサイト。
関税負担なし／送料550円～（3,000円以上のご購入）
人気ブランドからHANAだけでしか買えない 日本初上陸ブランドまで、約70ブランドが入店。
＜公式オンラインストア＞
https://hana-korea.com
＜公式Instagram＞
https://www.instagram.com/hana_official.kr/
＜問い合わせ・取材・商品リースのご依頼はこちら＞
info@hana-korea.com
＜会社概要＞
会社名：株式会社トータルブレーン
設立日：平成16年4月
代表取締役：若村和明
所在地：東京都中央区築地3-11-6 築地スクエアビル8階
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/27-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』新ACスクラッチ「ニューイヤーズチャーム」開催！(12/27 19:46)
愛知最強！穴場の“駅前タウン”2時間半SP【千原ジュニアの愛知あたりまえワールド☆】(12/27 19:46)
【2024年1月18日】共創イベント「TEAM EXPO 2025」テーマセッション開催（参加無料）(12/27 19:46)
★大丸心斎橋店★まだ間に合う！冬季限定＆冬のおすすめ＜年末年始の手土産＆迎春リスト＞(12/27 19:16)
『アイカツフレンズ！×motto cafe』が開催！コラボサンドイッチやコラボ記念グッズが登場。購入特典は「限定ポストカード（全16種）」をプレゼント。(12/27 19:16)
【新規オープン情報】FIT-EASY太田丸山店のオープンが決定しました！（24H アミューズメントフィットネスクラブ）(12/27 19:16)
埼玉県越谷市に関東圏30店舗目のショールームがNEW OPEN！！【リフォーム＆増改築のニッカホーム】(12/27 19:16)
格安サブスクアプリ「Go Sub」マイページカスタマイズ機能・Multi Currency機能リリース！(12/27 19:16)
『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』フランスのスーパースターが新★5選手として登場する“SUPER STAR FES LEGEND”開催！(12/27 18:46)
ぴあスポーツビジネスプログラム 第4期 2次募集のお知らせ（2024年度）(12/27 18:46)
チームラボがアブダビの文化地区に新設する、1万7000平米の巨大アート空間「teamLab Phenomena Abu Dhabi」が70%完成(12/27 18:46)
HoYoverseの女性向け恋愛ミステリーゲーム『未定事件簿』、新イベント『故城に灯る黎明』の予告P Vを公開！(12/27 18:46)
株式会社アシスト（代表取締役：宇井和朗）京都エリアでのAI搭載MEOツール販売代理店募集を開始(12/27 18:46)
《12月29日は“肉（ニク）”の日》喜多方ラーメンの河京「＜肉の日限定＞対象のチャーシューメン送料無料キャンペーン」を開催(12/27 18:46)
カカオ72%チョコ×国産ネーブルオレンジが和菓子に。「チョコレート羊羹 オレンジ」2024年1月14日（日）新発売。(12/27 18:46)
年末年始の帰省や旅行のお土産に 茨城県土産の新定番？！2023年12月27日から納豆スキンケア商品などご当地コスメを守谷SA（上り線）で販売開始(12/27 18:46)
2023年度グッドデザイン賞を受賞した「Amazfit T-Rex Ultra」が最新アップデートで世界のスキーマップに対応！(12/27 18:46)
誕生から連日行列・完売の【BROWN CHEESE BROTHER】より待望の新商品がついに登場！(12/27 18:46)
株式会社drone supply & control（ドロサツ!!）が株式会社クレディセゾンと提携、利用者向けキャッシュバックキャンペーンの受付を開始(12/27 18:46)
【新春セール】Fosmetスマートウォッチ、Amazonストアでお得な新年セール開催中！科技とファッションの究極融合、新年に迎えましょう！(12/27 18:46)
テレビアニメ「わたしの幸せな結婚」展(12/27 18:46)
「リコピュア」温泉旅館8軒とウェルネスコラボ第一弾、順次スタート(12/27 18:46)
ヴァシュロン・コンスタンタン、指揮者・佐渡裕氏によるプレイリストを発表(12/27 18:46)
税理士法人渡邊芳樹事務所が、中期経営計画実現のため進めている若手税理士育成プログラム、「プロフェッショナル養成カリキュラム」（以下「PYC」）において、PYC受講者が税理士試験科目合格率80％を達成。(12/27 18:46)
人口減少が進む地域で始まる新たな英語教育(12/27 18:40)
2024年1月5日より開催のテレビアニメ『わたしの幸せな結婚』展、会場マップや新規オリジナルグッズなどの情報を一挙公開！(12/27 18:16)
TVアニメ『NieR:Automata Ver1.1a』より、ルームウェアが受注生産商品で登場！(12/27 18:16)
あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』紅月 ダイジェスト動画公開！！(12/27 18:16)
「MATSUE探究 成果発表会」にて、松江市と高校生がタッグを組んだ「秘境の海洋ごみ調査隊」の成果を発表しました！(12/27 18:16)
FM802による大型ロックフェス「RADIO CRAZY 2023」をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！(12/27 18:16)