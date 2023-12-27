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HANA初となるPOPUPを開催！ルミネエスト新宿が企画する…

HANA初となるPOPUPを開催！ルミネエスト新宿が企画する韓国系イベント「The Newest Seoul Trip」に参加決定。

［株式会社トータルブレーン］

日本での初POPUPとなるHOTな韓国ブランドが勢ぞろい！

株式会社トータルブレーン（本社：東京都中央区、代表取締役：若村和明）が12月にグランドオープンした、レディースを中心とした韓国ファッションブランドの販売を行うECサイト「HANA」（https://hana-korea.com）。グランドオープンから2か月弱でルミネエスト新宿B1でのPOPUP開催が決定。


開催期間：2024年1月20日（土）～1月31日（水）
開催場所：ルミネエスト新宿 B1 UGG前


K-POPアイドル御用達ブランド「Not your rose」をはじめ、人気のバッグブランド「YEOMIM」、帽子ブランド「POESIE D‘ÂME」など、他では見ることができない注目のレディース韓国ブランドが今回HANAのPOPUPで初上陸を果たす。（計8ブランド）

■参加8ブランド
Not your rose


韓国アイドル御用達の人気ブランドがリアルで初上陸。
スタイルを強調できるデザインが人気で、約40アイテムが揃う。

YEOMIM


HANAで日本初上陸を果たしたデザイナーズバッグブランド。
持ちやすいデザインでコーディネートのアクセントになるバッグが約25アイテム初上陸。

POESIE D‘ÂME


ユニークなデザインを提案するハットブランド。
他とは一味違う派手なファーハットからレオパード柄のベレー帽など、コーディネートの主役になる帽子が約30アイテム登場。

CRANK


年齢にとらわれずに自由に自分を表現する人々のための韓国デザイナーズブランド。
リボンデザインが大人気のダウンジャケットも販売予定で、約35アイテムが揃う。

PISCESS


HANAでのみ取り扱いのある人気急上昇中のコンテンポラリーブランド。
水着メインのブランドだが、秋冬はスウェットとニットを展開。
細かいディテールに凝ったデザインの約15アイテムが初上陸する。

MARGARIN FINGERS


韓国アイドル御用達の人気ガーリーブランド。
ユーモアのある世界観で独特なガーリースタイルを表現する。
約20アイテムが上陸。

BITTER CELLS


某大物韓国アイドルがレザージャケットを着用し韓国でバズを起こしたカジュアルブランド。
話題となったレザージャケットも含め約10アイテムが上陸。

seooocookie


細かいディテールにデザイナーのこだわりが見える人気のブランド。
特にツイードアイテムが人気で、ロマンチックでフェミニンなムードが特徴。
約10アイテムが上陸。


【The Newest Seoul Trip】
「韓国に行きたい！を新宿で叶える。」をコンセプトに「The Newest Seoul Trip」をルミネエスト新宿で初開催。（開催期間：2024年1月9日（火）～2月19日（月））
韓国の最新トレンドブランド「TYPESERVICE」、世界的に人気キャラクター「エスターバニー」の期間限定POPUP等に加え、自分だけのオリジナル韓国雑貨が作れるワークショップや、寒い季節にぴったり！「ハンガンラーメン」が味わえる韓国フードフェスも開催。
詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000003279.html

レディース韓国ブランドストア「HANA」



2023年12月にローンチしたレディースの韓国デザイナーズブランドを取り扱う韓国ファッションECサイト。
関税負担なし／送料550円～（3,000円以上のご購入）
人気ブランドからHANAだけでしか買えない 日本初上陸ブランドまで、約70ブランドが入店。

＜公式オンラインストア＞
https://hana-korea.com

＜公式Instagram＞
https://www.instagram.com/hana_official.kr/

＜問い合わせ・取材・商品リースのご依頼はこちら＞
info@hana-korea.com

＜会社概要＞
会社名：株式会社トータルブレーン
設立日：平成16年4月
代表取締役：若村和明
所在地：東京都中央区築地3-11-6 築地スクエアビル8階

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/27-18:16）

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