GPT-4 のダイナミックな世界に足を踏み入れてみましょう。GPT-4 は、 OpenAI の画期的な人工知能モデルであり、テクノロジーとの関わりを再構築しています。わずか 2 か月で 1 億人を超えるユーザーを獲得し、一躍有名になったプラットフォームの進化を確かめていきます。



この記事では、GPT-4 のAI 分野で の革新的な役割に焦点を当て、その洗練された機能と実用的なアプリケーションについて詳しく説明します。ビジネスからクリエイティブな領域まで、さまざまな分野で AI がどのように活用できることを示しながら、この驚異的なAIの複雑さを解き明かしていきます。



GPT-4とは何ですか?





GPT-4 は、OpenAIのAIにおける最新の飛躍であり、高度な機械学習と膨大なデータセットを融合させ、自然言語処理に革命をもたらします。



GPT-4の概要





GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer 4) は、大規模言語モデル (LLM) の最高峰です。高度な機械学習アルゴリズムと生成 AI のパワーを活用し、人間のようなテキストを解釈、生成します。



多様なデータ ソースの広範なコーパスでトレーニングされたこのモデルは、前例のない言語理解と創造性を示しています。高精度で応答するだけでなく、人間と機械の境界線を曖昧にするコンテンツも生成します。



GPT モデルの世代





GPTシリーズは誕生以来、目覚ましい進化を遂げてきました。 2018 年に基本的なテキスト生成機能の基礎を築いたGPT-1。2019 年にリリースされた GPT-2 は、首尾一貫した文脈に関連したテキストの生成において大幅な進歩を遂げました。大きな飛躍を遂げた GPT-3 は、1,750 億もの機械学習パラメータを備え、、驚くほど人間らしいテキストを生成することができるようになり、前例のない変化をもたらしました。



このシリーズは GPT-3.5 で進化を続け、複雑なクエリを理解して応答するモデルの能力をさらに洗練させました。 GPT モデルの各世代は、人間の対話や仕事のさまざまな側面にシームレスに統合できる AI に近づけています。



GPT-4 はいつ一般公開されましたか?





GPT-4 https://hix.ai/ja/gpt4 は 、2023 年 3 月に一般公開され、人工知能の機能と応用における新たな章を開き、より高度で人間のような AI インタラクションに向けた重要な一歩を踏み出しました。



GPT-4 を作ったのは誰ですか?





GPT-4を開発したのは、人工知能の先駆者である OpenAI です。 2015 年にサンフランシスコで設立された OpenAI は、当初は非営利団体としてスタートし、その後、営利モデルに移行しました。この革新的な AI 企業は、イーロン マスク、マイクロソフト、アマゾン ウェブ サービス、インフォシスなどの著名な人物や組織からの資金提供など、大きな支援を集めています。



OpenAI のポートフォリオには、GPT 言語モデルや GPT ベースの AI チャット サービス ChatGPT だけでなく、高度な画像生成モデルである DALL-E も含まれています。OpenAIのAI テクノロジーは進化し続けており、モデルの具体的なトレーニング方法については機密性を保っています。



GPT-4 の新機能は何ですか?





OpenAI の最新作である GPT-4 は、単なるアップグレードではなく、人工知能と生成 AI モデルの状況に変革をもたらし、マシンベースの言語処理と対話の領域に新たな次元をもたらします。



より多くの単語を処理できるように





GPT-4 の顕著な進歩の 1 つは、単語処理能力が大幅に向上したことです。 GPT-3.5 の 3,000 ワード制限を超えて、GPT-4 は最大 25,000 ワードを扱うことができます。拡張された容量は、広範な対話や詳細なドキュメントを必要とするアプリケーションにとって大きな変革となります。



この機能強化により、より深い会話、複雑な物語、長時間のやり取りが可能になり、ユーザーはこれまで達成できなかった深さと継続性のレベルでトピックを掘り下げることができます。



テキスト応答だけじゃない (テキスト、音声、画像)





マルチモダリティの領域に足を踏み入れた GPT-4 は、テキスト、画像、音声などのさまざまな入力を解釈して応答することで新境地を開拓します。これにより、ユーザーは複数の形式で情報を提示することができ、AIが生成する応答は文脈に関連し、創造的かつ多様であるため、より総合的なインタラクションが可能になります。



実際GPT-4 は、写真や図などの視覚データを分析し、これらの洞察をテキスト応答に組み込むことができ、デザイン、アート、教育などへの応用の可能性を広げます。



より正確でより繊細な応答





GPT-4 は、モデルのアライメントと操縦性の向上により、精度とニュアンスの両方で顕著な改善が見られます。ユーザーの意図をよりよく理解することができ、「幻覚」や誤った回答の発生が大幅に減少します。



この進歩により、事実として正しいだけでなく、文脈に応じた適切な回答や、クエリのニュアンスに配慮した応答を期待できます。GPT-4は、特定のトーン、スタイル、アプローチのいずれを採用する場合でも、柔軟性と適応性を発揮し、人間のようなコミュニケーションに近づけます。



最新情報





GPT-4 のもう 1 つの重要な向上点は、特に ChatGPT Plus の「Browse with Bing」機能による、最新情報へのアクセスです。この統合により、GPT-4 はリアルタイムでインターネットから情報を取得し、最新のデータやイベントから得た回答を提供できるようになります。これは、最近の展開、トレンドのトピック、または時間に敏感な情報に関連するクエリにとって重要です。



プラグインのサポート





GPT-4 でのプラグイン サポートの導入により、機能の新しい可能性を広げます。この機能により、GPT-4 は外部アプリケーションやデータベースと相互作用し、特定の情報を取得したり、内部データベース以上のタスクを実行することができるようになります。 Expedia および Kayak プラグインを使用した旅行の手配から PDF ドキュメントの分析と要約に至るまで、これらのプラグインは、さまざまな専門的および個人的なシナリオにおける GPT-4 の実用性と適用性を大幅に向上させます。



ChatGPT および GPT-4 にアクセスするには?





OpenAI の ChatGPT および高度な GPT-4 モデルにアクセスするには、簡単な登録プロセスに続いてより高度な機能を求める方のためのオプションのアップグレードが必要です。



OpenAI のアカウント取得





ChatGPT を使い始めるには、まず OpenAI アカウントに登録する必要があります。これは、OpenAI Webサイトhttps://chat.openai.com/auth/login にアクセスし、メール アドレス、または Google または Microsoft アカウントを使用してサインアップします。このプロセスには、パスワードの設定、メールと電話による認証が含まれます。登録すると、GPT-3.5 を搭載した ChatGPT の無料版とその他のOpenAIのサービスににアクセスできるようになります。



GPT-4 のアップグレードとアクセス







GPT-4 のより高度な機能を利用したい場合は、有料版へアップグレードが必要です。 ChatGPT Plus として知られるこのアップグレードには、月額 20 ドルの費用がかかります。処理能力の向上や最新のアップデートを含む、GPT-4 の全機能を利用できるようになりますへ。



さらに、GPT-4 をシステムに統合することに関心のある開発者は、使用量に応じて価格設定された API を使用できます。テキストのみの GPT-4 API の料金は、プロンプト トークン 1,000 個あたり 0.03 ドル、コンプリーショントークン 1,000 個あたり 0.06 ドルからです。より長いコンテキスト長を必要とする作業には、より広範なオプションである gpt-4-32k も用意されており、価格はプロンプト トークン 1,000 個あたり 0.06 ドル、コンプリーショントークン 1,000 個あたり 0.12 ドルです。



GPT-4 にアクセスするその他の方法





OpenAI の他にも、 GPT-4 や同様の AI モデルにアクセスできるプラットフォームがあり、それぞれが独自の機能を提供します。



HIX Chat







HIX Chat https://hix.ai/ja/ai-chat-chatgpt-alternative は、サブスクリプション料やアカウント作成の必要性といったハードルなしに、GPT-4の機能を体験できる便利で利用しやすい方法を提供します。また、安定した一貫したパフォーマンスでいつでも信頼できるサービスを提供できるように設計されています。そのため、迅速な AI インタラクションを求める人にとっては実用的な選択肢となっています。



HIX Chat の Web アプリとブラウザ拡張機能を使用すると、Web ページやビデオからコンテンツを要約したり、テキスト、DOC、PDF などを含むアップロードされたテキスト ファイルを読み取り、理解し、応答を生成するなどの AI 機能を利用することができます。



HIX Chat は、これらすべての機能により、迅速かつ効率的な AI サポートツールとして、特にカジュアル なユーザーや、アカウント作成やサブスクリプション契約なしですぐに AI サポートを必要とするユーザーにとって魅力的です。



Microsoftの新しいBing







マイクロソフトの新しいBing https://www.bing.com/new も GPT-4 を搭載しています。Mircosoft は OpenAI の大株主の 1 つであるため、Mircosoft が訓練した GPT-4 のわずかに修正されたバージョンと呼ぶ方が適切でしょう。 Bing の大きなメリットは、 Skype にすでに統合されていることです。これにより、合理化された AI チャット 環境を求めるユーザーにとってアクセスしやすく、使いやすいものとなっています。



Bing の AI は、詩や物語の作成をしたり、画像を生成したりするクリエイティブなアシストも可能です。また、検索エンジンの使いやすさと AI のインテリジェンスを組み合わせて、Web 全体からの回答を要約することで、新しい Bing を情報タスクにもクリエイティブ タスクにも対応できる多用途ツールとなっています。



Poe.com







Poe.com https://poe.com は、GPT-4 に類似したAIモデルを含むさまざまな AI モデルと対話できるようにする独自のプラットフォームです。毎日更新可能な無料モデルを提供し、さまざまな AI テクノロジーと関わり、比較、分析する機会を提供します。 Poe.com は複数の AI モデルとチャットできる柔軟性を備えているため、さまざまな AI テクノロジーの機能を 1 か所で調査および比較したい人にとって、興味深い選択肢となっています。



GPT-4を効果的に使用するには?





GPT-4 を最大限に活用するには、プロンプトを作成する技術を習得することが不可欠です。まずはリクエストを具体的にし、希望する文字数、形式、特定のスタイルについて説明することから始めましょう。クエリを明確かつ簡潔にすると、GPT-4 はより効果的に応答できるようになります。関連するキーワードをプロンプトに組み込むと、モデルの焦点が明確になり、より正確で状況に応じた適切な応答が得られます。



クエリを簡潔にしておくことも効果的です。 GPT-4 は複雑さを扱うことに長けていますが、シンプルな方が最もダイレクトで有用な答えが得られることが多いです。さまざまな種類のプロンプトをためらわずに試してみましょう。GPT-4 の機能を最大限に活用するだけでなく、コミュニケーション スタイルに合わせて AI をパーソナライズするのにも役立ちます。



GPT-4 からの応答が期待したものでなかった場合、明確な指示とともに言い直しを依頼すると、より正確な結果が得られることがよくあります。正確性と関連性を高めるために、回答を確認し、場合によっては編集することも必要でしょう。



GPT-4 の制限を理解することも重要です。GPT-4 は強力なツールですが、完璧ではありません。期待を再調整することで、この高度な AI モデルをより満足のいく生産的なものにつなげることができます。



まとめ





GPT-4 は、 AI 言語モデルの画期的な進歩を示し、自然言語処理とユーザー インタラクションを大幅に向上させます。大量のテキストの処理からマルチモーダルな応答の提供、最新情報へのアクセスまで、洗練された機能を備えています。



GPT-4 と同様の AI の機能を熱望する人にとって、HIX Chat は、アクセスしやすく、安定した効率的なプラットフォームを提供します。 HIX Chatを使用すると、ユーザーはサブスクリプション料金やアカウント作成なしで高度な AI 機能を利用することができます。AIとのコミュニケーションをシームレスかつで便利に行うことができる理想的な選択肢となるでしょう。



