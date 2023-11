[エクシード]

EXCEED REAL ESTATE(本社:ドバイ、CEO:嶋田 輝雄)は、11月18日(土)~19日(日) にホテルパークハイアット東京にて、大手不動産会社Sobha Realty(以下、Sobha)と "ドバイ不動産投資セミナー"を共同開催します。









初来日する登壇者プロフィール



































氏名:Beatrice Nitu

役職:Sales Directer

実績:2023年上半期に販売実績No.1となった女性トップセールス



共同開催の背景





Sobhaが開発する不動産物件には3つの強みがあります。

1.強いブランド力がある

2.不動産物件の品質が高い

3.納期がきちんと守られる

上記の3点から、「投資物件として購入」「自身の居住する物件として購入」のどちらでも魅力的です。



EXCEED REAL ESTATEでも、Sobhaの不動産物件の販売実績が多数ありますが、特に日本のお客様からは好評いただいてます。Sobhaの強みである「ブランド」「品質」「納期」は、日本の製造業の強みと一致しており、ドバイの物件であるにもかかわらず、日本企業らしさ、日本人らしさを兼ね備えてます。



今回は、販売実績No.1セールスが来日し、対面でセミナーを開催する貴重な機会です。

お逃しすることなく、是非お申込みいただけますと幸いです



大手不動産会社Sobhaについて







Sobha Realtyは、アラブ首長国連邦、オマーン、バーレーン、ブルネイ、インドなどで開発を行う大手不動産会社です。1976年にオマーンで設立されたこのグループは、数々の実績より、もっとも尊敬される企業に成長し、2003年に中東のビジネス首都であるドバイへ進出し、事業を拡大しました。インド株式市場に上場しています。



「世界中で最も信頼されて評判が高い不動産会社になる」という企業理念を掲げ、様々なプロジェクトを手掛け、すべての工程を自社で行いSobhaが建てる物件は「デザイン」「構造」「施行」「素材」は、最高水準を満たせるように努めています。努力の結果、「Real Estate Developer of the Year」を受賞しました。また、世界の著名機関から栄誉ある賞を受賞しています。



<受賞歴>

2009年:インド大統領より、pravasi bharatiya samman賞を受賞

2013年:NDTVProfit団体より、Lifetime Achievement賞を受賞

2017年:Forbes Middle Eastのアラブの非上場不動産トップクラス企業に選出される

2017年:Construction WeekによるGCCデベロッパーランキングにおいて、上位50社のうち9位にランクイン

2018年:インド不動産部門において、4年連続で最優秀ブランド賞を受賞



不動産開発の卓越性は世界中から評価されており、SobhaがIPOとして新規上場した際には新株購入の応募倍率は126倍に上るほど人気を博しました。

「Sobha group」の情報:https://www.sobha.com/



ドバイ都市マスタープラン2040の補足







2021年3月13日、ドバイ政府は「ドバイ都市マスタープラン2040」と呼ばれる大規模な都市計画を掲げました。この都市計画の影響を受けて、2022年のドバイの地価は前年比88%も高騰しました。世界各地の有名企業もドバイ進出しており、観光客や定住者は着々と増加中です。2040年までにドバイの人口が580万人まで増える予定のため、インカムゲインが狙いやすいと投資家から注目を集めています。



日本の不動産は、築年数や地震や災害などによる損失で建物価値が下がってしまうため、キャピタルゲイン(不動産売却益)を得ることは難しいと言われています。

また、日本は少子高齢化のため、空き家問題を抱えており、インカムゲイン(家賃収入)を得ることも難しくなっている状況です。



その一方で、海外の不動産は築年数により建物価格が下がりにくい傾向があります。経済成長が見込める場合は価格を押し上がる場合もあるのです。実際に、ドバイの不動産は、経済成長に伴い過去5年間で賃料は150%超の伸びを見せています。先進国の物件では見られない大きな家賃収入が得られるのです。



セミナー詳細





・日付:2023年11月18日(土)~19日(日)

・時間:10:00~19:00(最終受付18:00) ※セミナーは、質疑応答を含め60分を予定

・参加費:無料

・会場:ホテルパークハイアット東京(東京都新宿区西新宿3丁目7−1−2)

※オンラインでも同時開催します(お客様の希望に合わせZoom/GoogleMeetなどで実施)

・セミナーお申し込みページ(対面+オンライン): https://exceed-real-estate.jp/c1/



EXCEED REAL ESTATEの企業概要







会社名 EXCEED REAL ESTATE L.L.C

CEO 嶋田 輝雄

住所 #2407 The Regal Tower 1501 Al Mustaqbal St Business Bay - Dubai

資本金 900,000AED(日本円換算:35,000,000円相当)

