[ANAクラウンプラザホテル新潟]

冬のテーマはチョコレートのお菓子&お茶のお菓子。チョコレート、抹茶、ほうじ茶など、冬にぴったりの濃厚なスイーツが勢ぞろい。合わせるお茶も厳選し、紅茶はドイツの名門ブランド「ロンネフェルト」をご用意。



1月2月のデザートは、お茶とチョコレートの濃厚スイーツ。

ローストビーフやオードブルなど、シェフ自慢の人気のメニューも食べ放題。

寒い冬にぴったりのポトフやブイヤベースなどの、あったか料理もご用意いたします。

ビュッフェスタイルでお好きなものをお好きなだけお楽しみください。







デザートコーナーでは、グリーンティーシフォンケーキ、アールグレイとオレンジのクリームケーキ、チョコレートプリン、抹茶のカヌレ、ほうじ茶香るクレームブリュレなど、パティシエの自信作を取り揃えてお待ちしております。







シェフコーナーでは人気のローストビーフと、コーヒーソースの自家製プリンをご用意。





ドリンク

オレンジジュース/グレープフルーツジュース/コーヒー/アイスコーヒー/紅茶/アイスティー/リンゴ酢/ローズヒップ&カシス酢



紅茶について

ドイツはフランクフルトにある創業1823年設立の老舗紅茶メーカー、ロンネフェルト(Ronnefeldt)の紅茶をご用意。 ドイツで最高級品質とうたわれる紅茶と、スイーツのマリアージュをお楽しみください。





ランチ&スイーツビュッフェ「Love the winter time」概要

[ 会場 ] ANAクラウンプラザホテル新潟 1F 「オールデイダイニング シーズンカフェ」

[ 期間 ] 2023.12.26(火)~2024.2.29(木)※除外日/2024.1.1(祝)~1.3(水)

[ 時間 ] 平日/11:30am~2:30pm(90分制限)・土日祝/1部11:30am~1:00pm 2部1:30pm~3:00pm

[ 料金 ] 大人/¥3,500・シニア(65歳以上)/¥3,200・小学生/¥2,700・未就学児(3歳~6歳)/¥1,000・2歳以下/無料

※全て税サ込



お問い合わせ/025-245-3336

https://www.anacrowneplaza-niigata.jp/restaurant/seasoncafe/10946



