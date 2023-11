[ 株式会社MEAL FORWARD]

MEAL FORWARDが提携する地域産業・生産者の技術/素材と、國酒プロモーション株式会社の持つ酸化防止の独自技術と新しい購買手法により、食のエンターテインメントコンテンツの創造と地方創生を加速



食の流通や購買の仕組みを変革する「MEAL as a Service」を展開するフードテック/フードイノベーションカンパニー株式会社MEAL FORWARD(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:村井 千尋、以下「MEAL FORWARD」)は、酸化防止の独自技術を基盤に、日本酒の一升瓶・四合瓶の概念を覆し、小ボトルから試せる新しい購買手法で日本酒の本来の味を消費者に届け付加価値を創造する國酒プロモーション株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:松永 裕之)へ出資し、資本業務提携契約を締結しました。今後、MEAL FORWARDが連携する地域産業・生産者の技術/素材とのネットワークに、國酒プロモーション株式会社の創造する「探す」「試す」「購入」できる新たな日本酒の流通システムをかけ合わせることで、より加速度的に、地方創生の拡大と、食のエンターテイメントコンテンツの創造を通した流通と購買のイノベーションを実現していきます。







■提携の背景

「國酒(日本酒)は日本が誇るエンターテインメントコンテンツ」であり、國酒プロモーション株式会社は、その創造・振興をミッションに掲げています。オリジナル完全酸化防止装置を使用して常にフレッシュな日本酒をグラスで提供する「國酒文化振興酒場」の1号店を東京大井町で運営しています。1号店は「佐賀県」とし約200銘柄を抜栓したての状態で楽しむことができます。今後は店舗毎に全47都道府県別に全蔵の日本酒を提供する店舗展開を目指しています。さらに、酸化防止システムを応用した酸化防止リボトリングシステムを開発し、オリジナル小ボトルでの流通サービスをローンチしました。國酒の流通単位である一升瓶・4合瓶の概念を覆し、新しい流通サービスを構築しています。



MEAL FORWARDは、日本における「食」の未来を創り、「食」を人類の進化とともに前へ進め、後世へと繋げていくことをミッションに掲げ、消費者のデイリーな食品自家需要に応える、ECサイト及びアプリのローンチを行い、地域・地場産業・生産者との連携、特長と強みのある食品のブランド化やプロデュースを通じた地域創生事業を推進しています。小売・流通産業のなかで最もEC化率が低い食品領域において、国内の食品市場が抱える様々な課題や制約を乗り越え、ECのポテンシャルを最大化し、ライフスタイル・家族構成・嗜好など多様化する個々の食生活に適したパーソナライズ化、顧客ごとに利便性の高い流通や購買体験、MDや商品開発、変革に不可欠な流通や購買の仕組みを創る「MEAL as a Service」を実現します。



今回の資本業務提携により、「MEAL as a Service」に新たに“SAKE”が加わることによる地方創生の領域の拡大と、「探す」「試す」「購入」する食のエンターテイメントコンテンツを通じたパーソナライズな新しい購買手法を取り入れ、より加速度的なイノベーション創出を実現します。



■提携内容例

1.國酒プロモーション株式会社の抗酸化日本酒小分け流通サービスで、MEAL FORWARDの取り扱う食品とのふるさとペアリング(同じ地域の日本酒・ワインとおつまみ)を行い、それぞれの商材の魅力を最大限に引き出した“美味しい楽しみを”提供

2.MEAL FORWARDのECインフラを使ったBtoC向け「食と日本酒のペアリング体験」の通販商品(サブスク)の開発と販売

3.MEAL FORWARDが取り扱う食品を、國酒文化振興酒場(店舗)でのふるさとペアリングを行い、気に入ったらその場でEC経由で購入可能な、「食と國酒(日本酒)の地方応援OMO」サービスを展開

4.國酒プロモーション株式会社の「國酒文化振興酒場」都道府県別店舗を、両社の持つ商材を基本メニューとして多店舗展開。例)「國酒文化」×「MEET×MEAT酒場」in神戸

ほか



【代表コメント】

■両社代表コメント

株式会社MEAL FORWARD

代表取締役CEO 村井 千尋



食事をより豊かに愉しませてくれるお酒、特に日本酒は國酒として、長い歴史の中で育まれた伝統・技術・文化があります。もちろん和食との相性もさる事ながら、お肉料理や西洋料理ともペアリング出来る奥深さもあります。私達は日本における食をさらに豊かにするために、そして日本の優れた食を世界に発信するためにも、日本酒の役割は重要と感じております。今回、出資を決めたのも、國酒プロモーション様は、「日本酒を楽しむ文化」を世界に広めたいとする想い、そしてその手段を保有しています。私たちの日本の優れた食文化を広めたいとする情熱とまさに共通です。当社は、今回の資本業務提携を機に、國酒プロモーション様の株式を取得し、持分法関連会社として共に、日本・世界の食品事業を前進させ、食の未来を創り出します。



國酒プロモーション株式会社

代表取締役CEO 松永裕之



世界的に評価が高まっている日本酒を、瓶詰時の繊細な香り風味をそのままにご提供し、本来の味を楽しんでいただくことで、国内外に“日本酒を楽しむ文化”を広めることを使命とし立ち上げました。この度、MEAL FORWARD様と志が一致した資本業務提携を締結しその使命達成に向けて力強いエンジンを得ることができました。MEAL FORWARD様並びに村井代表取締役様の実績に裏付けられたスキル、さらにはRelicホールディング様のご支援の下、人生を充実させ楽しませるという「食」の大事な要素はエンターテインメント・コンテンツであり、その創造と最大化、すなわち、生産者・生産地域も含めた付加価値をコンテンツとして消費者にお届けできれば、日本の食文化・産業の振興につながると確信しております。



■國酒プロモーション株式会社 会社概要

会社名:國酒プロモーション株式会社(法人番号:3010401169166)

代表者:代表取締役CEO 松永 裕之

所在地:〒 東京都港区赤坂9丁目2-13ninetytwo13、210号室

設立:2022年8月12日

事業内容:飲食店の運営、インターネット通信販売事業等

コーポレートサイト:https://kkspromotion.com/

サービスサイト:https://www.kokushubar.com/



■株式会社MEAL FORWARD 会社概要

会社名:株式会社MEAL FORWARD

代表者:代表取締役CEO │Founder 村井 千尋

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8F

設立:2023年3月27日

事業内容:MEAL as a Service事業/フードテック・フードイノベーション事業

企業サイト:https://relic-holdings.co.jp/group/mealforward/



■MEAL FORWARDが生まれたスタートアップスタジオ「ZERO1000 Ventures」について

MEAL FORWARDは、Relicホールディングスのゼロから千の大義ある事業と大志ある起業家・事業家を創出することを目指すスタートアップスタジオ「Relic Startup Studio : ZERO1000 Ventures」の第2号案件として採択され設立しました。

国内トップクラスの4,000社・20,000件以上の新規事業開発を行ってきたRelicグループのアセットを活用し、大志ある起業家・事業家とともに、あらゆる産業/市場や領域で新規事業・スタートアップ/ベンチャー企業を連続的・同時多発的に共創していく業界初の全方位型スタートアップスタジオです。起業家や起業を志す挑戦者が、不要なリスクやコストに悩むことなく存分に事業開発に集中できる環境を提供し、事業の成長・発展していくことを全面的に支援していきます。会社員としてRelicグループで雇用や給与を保障された状態で事業検証活動を行い、最終的にはカーブアウトしてオーナー創業者としての独立を目指すことも可能です。



■Relicホールディングスについて

会社名:株式会社Relicホールディングス

代表者:代表取締役CEO 北嶋 貴朗

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8F

設立:2021年9月3日

事業内容:グループ会社の経営企画/管理・経営支援及びそれに付帯する業務

企業サイト:https://relic-holdings.co.jp/



<本リリースのお問い合わせ先>

株式会社MEAL FORWARD 担当:村井

TEL:03-6455-0735 / FAX:03-6869-9452

E-MAIL:info@mealforward.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-21:40)