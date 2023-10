[富士新幸株式会社]

「上質な羽毛ふとんのあたたかさをアウトドアでも」をコンセプトに、富士山の麓、山梨県にある創業110年を迎える羽毛ふとんメーカー「富士新幸株式会社」(本社:山梨県都留市 代表:白須資望)からハイクオリティーなダウンシュラフブランド「FUGAKU(フガク)」が誕生しました。



FUGAKUは羽毛の調達から検査、洗浄、吹き込みまで国内工場で一貫しておこなう安全・安心・高品質なメイドインジャパンブランドになります。

長年培ってきた羽毛の知識と羽毛製品の製造経験に基づき、羽毛ふとん同様に厳選したダウンを使用してつくり上げる、贅沢なプロダクトをラインナップ。

アウトドアライフで心地よいスリーピングタイムをお楽しみください。



公式オンラインストア:https://fugaku-shop.jp



富士山系の天然水で洗浄した上質な羽毛を使用!4つのボリュームから選べる DOWN SLEEPINGBAG / MUMMY





富士山系の伏流水で洗浄したフランス産ホワイトダック(780FP)の羽毛を使用した上質なマミー型シュラフ。軽く、ふんわりとした羽毛布団のような寝心地にこだわりました。羽毛のふくらみを最大限に引き出すため、表面には薄手のナイロン、冷気を感じやすい背面には厚手のナイロンを使用。さらに立体キルト製法を採用し保温性をアップ。-18℃までの使用に堪える寒冷地対応モデルから、春先用のライトモデルまで、全4種をラインナップ。



(左)グレー/ブラック(右)ベージュ/ブラウン





1.富士山系の伏流水で丁寧に洗浄した、高品質なフランス産ホワイトダックダウン(ダウンパス認証※取得済みダウン)

2.羽毛の膨らみを最大限に引き出す立体キルト構造で暖かい空気をキープ

3.ダウンシュラフを汗や結露等の水分から保護する、撥水加工を施した丈夫なリップストップナイロン

4.寝袋のコールドスポットである首元の保温に最適なダウン入りのショルダーウォーマー

5.ファスナー部分からの冷気の侵入を防止するダウン入りのドラフトチューブ

6.シュラフの開閉が暗闇でもスムーズな蓄光性の生地噛みこみ防止のアタッチメント付きファスナー

7.ボリュームのあるダウンシュラフを収納する、筒型の大きめのバッグ



※ダウンパス認証とは?

羽毛を提供してくれる水鳥への「アニマルウェルフェア」の指針と規制を厳守する、ドイツの協会「DOWNPASSe.V.」の「ダウンパストレーサビリティ」の監査と品質試験に合格した、飼育地から輸入経路まで明らかな「信頼の羽毛」です。



生地:ナイロン(撥水加工)/縫製:立体キルト/ダウン:フランス産ホワイトダック(780FP)/カラー:2カラー/タイプ:4タイプ(ダウン量:450g,650g,850g,1050g)/本体サイズ:全長約200cm×肩幅80cm(応身長185cmまで)/収納サイズ:直径25cm×40cm



DOWN SLEEPINGBAG / MUMMY(4タイプ)

450:46,970円(税込)

650:52,030円(税込)

850:57,200円(税込)

1050:62,150円(税込)



▶公式オンラインストア:https://fugaku-shop.jp/



サステナブルな「アップサイクルダウン」を使用!DOWN SLEEPINGBAG / ENVELOPE





使われなくなった羽毛ふとんを回収、富士山系の伏流水で清潔に洗浄し、高温乾燥してボリュームを蘇らせたアップサイクルダウン(715FP)を使用した、ふとん感覚で快適な寝心地の封筒型シュラフ。羽毛のふくらみを最大限に引き出すため、表面には薄手のナイロン、冷気を感じやすい背面には厚手のナイロンを使用。さらに立体キルト製法を採用し保温性をアップ。-12℃まで対応した、春~秋、初冬のキャンプや車中泊向けのシュラフです。



(左)グレー/ブラック(右)ベージュ/ブラウン





1.使われなくなった羽毛ふとんを回収、富士山系の伏流水で清潔に洗浄し、高温乾燥してボリュームを蘇らせたアップサイクルダウンを使用

2.羽毛の膨らみを最大限に引き出す立体キルト構造で暖かい空気をキープ

3.ダウンシュラフを汗や結露等の水分から保護する、撥水加工を施した丈夫なリップストップナイロン

4.ゆったりと開いている頭部はフード部分のドローコードで調整可能

5.ファスナー部分からの冷気の侵入を防止するダウン入りのドラフトチューブ

6.シュラフの開閉が暗闇でもスムーズな蓄光性の生地噛みこみ防止のアタッチメント付きファスナー

7.ボリュームのあるダウンシュラフを収納する、筒型の大きめのバッグ



生地:ナイロン(撥水加工)/縫製:立体キルト/ダウン:アップサイクルダウン(715FP)765g/カラー:2カラー

/タイプ:1タイプ/本体サイズ:全長約210cm×75cm(適応身長185cmまで)/収納サイズ:直径25cm×40cm



DOWN SLEEPINGBAG / ENVEROPE

46,750円(税込)



▶公式オンラインストア:https://fugaku-shop.jp/



DOWNKET HALF/QUARTER





使われなくなった羽毛ふとんを回収、富士山系の伏流水で清潔に洗浄し、高温乾燥してボリュームを蘇らせたアップサイクルダウン(715FP)を使用した、軽くてあたたかなダウンブランケット。

スナップボタン付きで羽織る、腰に巻く、2枚を繋ぎ合わせて布団のように使用するなど便利に使うことができます。キャンプシーンはもちろんオフィスでも。屋内外問わず使用できるアイテムです。



(左)ハーフケット/グレー(右)クオータケット/ベージュ



1.使われなくなった羽毛ふとんを回収、富士山系の伏流水で清潔に洗浄し、高温乾燥してボリュームを蘇らせたアップサイクルダウンを使用

2.羽織る、腰に巻く、2枚を繋ぎ合わせてふとんのように使用するなど便利に使うことができるスナップボタン付き

3.ダウンケットを汗や結露等の水分から保護する、撥水加工を施した丈夫なリップストップナイロン

4.ダウンケットをコンパクトに持ち運べる収納バッグ付き



生 地:ナイロン(撥水加工)/縫 製:ダウンケット用キルト/ダウン:アップサイクルダウン(715FP)/カラー:2カラー/タイプ:2タイプ



DOWNKET HALF

10,450円(税込)

DOWNKET QUARTER

8,580円(税込)



▶公式オンラインストア:https://fugaku-shop.jp/



購入方法





プロダクトはブランド公式オンラインストアで販売中。また2023年10月21日(土)・22日(日)にお台場青海地区で開催される「TOKYO OUTDOOR MARKET 2023」にて販売を予定しています。



ブランドについて・会社概要





FUGAKU

公式オンラインストア:https://fugaku-shop.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/



富士新幸株式会社

https://www.fujishinkou.jp/



