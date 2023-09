[X-CON合同会社]



X-CON合同会社(本社:東京都渋谷区)は音楽イベント「X-CON 2023」を2023年12月8~10日の3日間にわたり、千葉県・幕張メッセ国際展示場9~11ホールにて開催いたします。本日は第3弾発表となる出演アーティストについてお知らせします。







X-CON(エックスコン)は新時代のクロスカルチャー音楽フェス。ジャンルや国境を超えて、アニメ、ゲーム、ロック、ヒップホップ、アイドル、K-POP、VTuberといったさまざまなシーンから最高峰のアーティストが一堂に集結。最先端のカルチャーがクロスオーバーする唯一無二の空間がここに誕生します。



初開催となる今年は千葉県・幕張メッセにて12月8日~10日の3日間で計5公演を実施。それぞれX-Dimension、X-Beats、The Golden Age of Hip Hop、X-Krush、X-Cultureと題し、異なる魅力を持った5つのショーが繰り広げられます。



このたび出演アーティスト第3弾として、計12組を発表いたします。12月8日X-Dimensionに小室哲哉(TM NETWORK)が出演。AiobahnのステージにはKOTOKOが登場することが決定しました。翌12月9日DAY TIMEのX-BeatsにはWATWINGが追加。同日NIGHT TIMEのThe Golden Age of Hip Hop には、ANARCHY、舐達麻、JJJ、ゆるふわギャングの出演が新たに決定しました。



そして12月10日NIGHT TIMEのX-Cultureにはロンドンを拠点に世界的に活躍する日本人シンガーソングライターのRina Sawayama(リナ・サワヤマ)が来日出演。国内からはピーナッツくん、FRUITS ZIPPER、きゃりーぱみゅぱみゅ、ももいろクローバーZの4組が追加されました。



チケットはオフィシャルサイトにて9月30日まで特別早割価格で販売中。チケットには限定特典としてBE@RBRICKとロゴTシャツが付属します。





公演名:X-CON 2023

日程:2023年12月8日(金)~10日(日)※3日間5公演



X-Dimension2023年12月8日(金)





X-Beats2023年12月9日(土)DAY TIME





The Golden Age of Hip Hop2023年12月9日(土)NIGHT TIME





X-Krush2023年12月10日(日)DAY TIME





X-Culture2023年12月10日(日)NIGHT TIME





会場:千葉県・幕張メッセ国際展示場9~11ホール

主催:X-CON合同会社

運営・制作協力:株式会社クリエイティブマンプロダクション

オフィシャルサイト:https://x-con.tokyo/

オフィシャルハッシュタグ:#XCON





【各公演詳細】

X-Dimension(エックスディメンション)

2023年12月8日(金)

OPEN 10:00 / START 11:30 / END 22:00(予定)



世界から注目を浴びる日本のカルチャーが次元を超えてステージに集結。国民的アニメや大ヒットゲームの楽曲を手がける豪華アーティスト陣、人気VTuberらが競演し、「ヒプノシスマイク」がスペシャル編成で登場する。



<出演アーティスト> ※斜体は第3弾発表分

Aiobahn feat. KOTOKO / FLOW / 星街すいせい / ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-(3DCG LIVE from HYPED-UP) / JAM Project / 小室哲哉(TM NETWORK)/ 森口博子 / MYTH & ROID / OxT(オーイシマサヨシxTom-H@ck)/ 澤野弘之×SennaRin / 白上フブキ / 高橋洋子 / and more…

※ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-は3DCG LIVEでの出演となります。出演キャラクターは後日発表します。





X-Beats(エックスビーツ)

2023年12月9日(土)DAY TIME

OPEN 9:00 / START 10:00 / END 14:00(予定)



DJ、プロデューサー、トラックメイカーやダンス&ボーカルグループが高揚感あふれるビートでフロアを沸かせる巨大パーティ。tofubeatsはメジャーデビュー10周年を記念し、豪華ゲストを迎えたパフォーマンスを行う。



<出演アーティスト> ※斜体は第3弾発表分

Ayumu Imazu / Billlie / BMSG POSSE(SKY-HI / Novel Core / LEO & JUNON from BE:FIRST / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / TAIKI)/ 長谷川白紙 / Mori Calliope / パソコン音楽クラブ / パワーパフボーイズ / tofubeats & FRIENDS / RIEHATA / WATWING / XY / and more…





The Golden Age of Hip Hop(ゴールデンエイジオブヒップホップ)

2023年12月9日(土)NIGHT TIME

OPEN 16:00 / START 17:00 / END 22:00(予定)



リビングレジェンド=デ・ラ・ソウルとロック・マルシアーノ&アルケミストをUSから迎え、国内の実力派アーティストとともにヒップホップ生誕50周年を盛大に祝う。



<出演アーティスト> ※斜体は第3弾発表分

ANARCHY / BIM / De La Soul / JJJ / キングギドラ / 舐達麻 / PUNPEE / Roc Marciano & The Alchemist / SEEDA / ゆるふわギャング / and more…





X-Krush(エックスクラッシュ)

2023年12月10日(日)DAY TIME

OPEN 9:00 / START 10:00 / END 14:00(予定)



アジアのみならず世界的な人気を集めるK-POPのトップスターたちが一堂に集結し、グローバルヒット曲を連発。ハイレベルなパフォーマンスでそれぞれの魅力をアピールする。



<出演アーティスト>

Billlie / H1-KEY / KISS OF LIFE / and more…





X-Culture(エックスカルチャー)

2023年12月10日(日)NIGHT TIME

OPEN 16:00 / START 17:00 / END 22:00(予定)



ラッパー、アイドル、VTuberなどの個性派がジャンルの垣根を超えて出演するカオスなステージ。エンタテインメントシーンを代表するアーティストが揃い踏み。



<出演アーティスト>※斜体は第3弾発表分

Da-iCE / De La Soul (GUEST) / FRUITS ZIPPER / きゃりーぱみゅぱみゅ / ももいろクローバーZ / ピーナッツくん / Rina Sawayama / 宝鐘マリン/ and more…



※時間は予告なく変更の可能性がございます





【チケット】

オフィシャルサイト特別早割 2023年9月11日~9月30日





オフィシャルサイト先行発売 2023年10月1日~





イープラス一般発売 2023年11月~





※オフィシャルサイトでの購入者にはTシャツとオリジナルBE@RBRICK(ベアブリック)のプレゼントがあります。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



X-Dimension

オフィシャル特別早割:9,500円

オフィシャル先行発売:12,000円

イープラス一般発売:13,000円

VIP SS アリーナ最前エリア:100,000円



X-Beats

オフィシャル特別早割:6,800円

オフィシャル先行発売:9,000円

イープラス一般発売:10,000円

VIP SS アリーナ最前エリア:100,000円



The Golden Age of Hip Hop

オフィシャル特別早割:3,900円

オフィシャル先行発売:5,900円

イープラス一般発売:6,900円

VIP SS アリーナ最前エリア:100,000円



X-Krush

オフィシャル特別早割:9,900円

オフィシャル先行発売:12,000円

イープラス一般発売:13,500円

VIP SS アリーナ最前エリア:100,000円



X-Culture

オフィシャル特別早割:7,800円

オフィシャル先行発売:10,000円

イープラス一般発売:12,000円

VIP SS アリーナ最前エリア:100,000円







