[合同会社オルゴール]

9月29日(金)18時より予約開始!!



株式会社HIKE(代表:三上政高、以下「HIKE」)と、スイーツパラダイスで知られる井上商事株式会社(代表:井上敬策)が共同プロデュースしているコラボレーションレストラン「DISH UP(ディッシュアップ)」(所在地:新宿マルイ アネックス8階)にて、10月7日(土)からインド映画『RRR』とのコラボが開催される。合同会社オルゴールは、3月の同コラボ開催に引き続き、今回もプロデュース協力することが決定した。







DISH UPは”ワンランク上の推し活体験ができる”がキャッチコピーで、これまでも映画、アニメ、音楽アーティストなど幅広いコンテンツとのコラボを実施してきた。





このたび、10月7日(土)から開催するインド映画『RRR』とのコラボすることが決定し、大盛況で幕を閉じた前回のコラボに引き続き、合同会社オルゴール(代表:広瀬基樹、以下オルゴール)が、飲食メニューと限定グッズのプロデュース協力、期間中のSNSアカウント運用にて参加する。





今回は映画公開1周年記念として「1st Anniversary PA“RRR”TY」と題し、あのナートゥダンスシーンのパーティー会場をコンセプトにコラボを開催。まさにパーティーに相応しい華やかな空間で、前回コラボ時の人気メニューとは別に開発した新メニューと、DISH UP限定の新グッズ販売も予定している。





さらに開催期間中である10月10日(火)は『RRR』の”創造神”ことS・S・ラージャマウリ監督の誕生日。





映画公開1周年と、S・S・ラージャマウリ監督の誕生日は、ぜひDISH UPで祝杯をあげよう!



■RRR × DISH UP 営業概要

【期間】2023年10月7日(土)から11月8日(水)

【営業時間】11:00~21:00(最終入店:19:30)

【所在地】東京都新宿区新宿3丁目1-26 新宿マルイ アネックス8階

※予約開始は9月29日(金)18時から



■メニュー情報

・DISH UPはレストランのためおひとり様ずつコース料理のご注文が必要になります。

(平日14時~17時はアフタヌーンセットのご注文のみも可能です)



・コース概要 ※メニュー詳細は後日解禁予定です



【90分制スペシャルコース お一人様3,300円(税込)】

ウェルカムプレート

メインディッシュ(フードメニューより1品お選びいただけます)

デザートプレート(デザートメニューよりお選びいただいたスイーツから3種をプレートでご用意いたします)



【ドリンクメニュー 各800円(税込)】



【アフタヌーンティーセット お一人様2,080円(税込)】

平日限定(14時~17時まで)のドリンク付きのケーキセットです。90分制となります。



デザートプレート(デザートメニューよりお選びいただいたスイーツから3種をプレートでご用意いたします)

ドリンク(コラボドリンク数種又は通常ドリンクからお選びいただけます)



【コース・ドリンクご注文特典】

コースを注文された方にオリジナルA4クリアランチョンマット(全1種)を1枚プレゼントいたします。



※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。



ドリンクを注文された方にオリジナルコースター(全6種)をランダムで1枚プレゼントいたします。



※定番ドリンクにはノベルティはつきません。あらかじめご了承ください。

※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。



■VIPルーム

映画『RRR』のVIPルームでしか見ることが出来ない特別な装飾を楽しみながら、ゆったりとしたお食事が可能です。またVIPルームをご利用のお客様にはオリジナルポストカード(全1種)を1枚プレゼントします。



※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※チャージ料としてお一人様1,000円(税込)を頂戴いたします。

※座席数は6席となります。(5名様以下の場合、他のお客様も同席されることもございます)





■グッズ情報

9月21日(木)より「バーフバリ×DISH UP」にて、RRR公開1周年記念アイテムの先行販売が決定!



・映画『RRR』公開1周年記念アイテム



復刻Tシャツ ビーム&ラーマVer(限定カラー) 3,800円(税込)

復刻Tシャツ(限定カラー) 4,400円(税込)

復刻ランチトートバッグ(限定カラー) 3,850円(税込)



・DISH UP × RRRオリジナルグッズ(再販)







■「DISH UP」公式サイト:https://dishup.jp/

Twitter:https://twitter.com/DISH_UP_JP

Instagram:https://www.instagram.com/dishup_collaborestaurant/

TikTok: https://www.tiktok.com/@dishup_restaurant



■合同会社オルゴールについて

会社名:合同会社オルゴール

所在地:〒106-0047 東京都港区南麻布5‐2-40 日興パレス南麻布 301

公式サイト:https://orgel.inc

代表者:広瀬基樹



情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。



(C) HIKE Inc.

(C) 2021 DVV ENTERTAINMENTS LLP.ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/20-20:16)