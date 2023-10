[株式会社X-Regulation]

株式会社X-Regulation(本社:東京都中央区、代表取締役社長:小田切 洋介、以下「当社」)が、スタートアップ企業の規模拡大を成功させるためのグローバルプログラムである「Microsoft for Startups Founders Hub」に採択されたことをお知らせいたします。









◆「Microsoft for Startups Founders Hub」とは

Microsoft社が提供する、世界140カ国以上でグローバル展開されているスタートアップ支援プログラムです。



当プログラムでは、最大約5,000万円ほどのITインフラ費補填、開発ツール類提供のほか、テクニカルサポート、プロモーション支援等を無償で受けることができます。



当社は、Microsoftとの協働の機会を活かし、リスク・コンプライアンス業務にお悩みのお客様にいち早く価値を届けるため、Compliance Wizardの開発を加速して参ります。



Microsoft for Startups Founders Hub概要

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/startups/



◆Compliance Wizardとは

Compliance Wizardとは、「コンプライアンス対応をストレスフリーに」をスローガンに掲げ、リスク・コンプライアンス業務をワークフロー化、大部分のタスクをAIで自動化することで、業務の高度化と効率化を達成するAI-NativeなコンプライアンスSaaSです。



Compliance Wizardについてのプレスリリース

https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=127204&release_id=2&owner=1



◆X-Regulationについて

当社は、「誠実さが優位性になる世界を創る」をミッションに、1.リスク・コンプライアンスのコンサルティング及び自律化SaaSの提供、2.コンプライアンスの金融システムへの組み込みを行う、株主資本主義の問題に焦点を充てた社会課題解決型スタートアップです。







名称 :株式会社X-Regulation

所在地 :東京都中央区日本橋茅場町2丁目12-10 PMO EX日本橋茅場町

設立 :2023年5月

資本金 :1,050万円

代表者 :小田切 洋介

事業内容:

- コンサルティングサービスの提供

- コンプライアンス対応の自動化ツール(Wizardシリーズ)の開発・提供

URL :https://www.x-regulation.com/



