東京・大阪開催のワンマンライブにAKLO、MARIAの出演も決定!



不動のクイーン・オブ・レゲエPUSHIM(読み︓プシン)が2年ぶりにリリースし話題の大人のレゲエ・アルバム『Dialogue』。ジャマイカを拠点とするプロデューサーチームMEDZ MUSICとの〈対話 = Dialogue〉を基に生まれたアルバム『Dialogue』から「いつも君を観てる太陽」のMusic Video が本日公開された。











PUSHIM - いつも君を観てる太陽 (Official Video) https://youtu.be/UEkUpMDpdQE



ヒップホップ、レゲエシーンから絶大の信頼を得ている上山亮二氏を監督に迎えたMusic Videoは横浜のサウンドチームHuman Crestによって主催されたDONDON CAMP vol.60にて公開収録を行なって撮影された。

場所は普段コイン洗車場として営業をしているWASH PLAZAにて行われ、本場のBlock Partyの雰囲気を日本にて完全再現させた。カラフルな衣装をまとったレゲエファン、そしてPUSHIMの息子、友人、同志達が一堂に集い、MVを盛り上げている。

Music Videoには多数のカメオ出演者が名を連ねているので要チェックだ。



*出演順



Challis from MEDZ

NODATIN

RINGO from DUNNS RIVER

CHOZEN LEE

RUDEBWOY FACE

KILLA NAMI

HYDROPOLIS

HUMAN CREST

SAMI-T

MARIA





また新アルバムリリースを記念し9/29(金) 東京キネマ倶楽部、10/6(金) 大阪味園ユニバースで開催されるワンマンライブにアルバムにも参加しているAKLOとMARIAがゲスト出演することも決定した。更に『Dialogue』のLP、7インチも各会場にて先行で発売される。



-アルバム情報-

NEW ALBUM『Dialogue』

2023.8.25 Digital Release

URL | https://linkco.re/GZg9GyMb

1. a celebration for you

2. Retro Girl

3. You said you love me

4. Morocco feat. MARIA

5. TOKYO ONE DROP feat. AKLO

6. Wickedest Slam

7. キミガイナイ

8. いつも君を観てる太陽





◆PUSHIM “Dialogue” Release LIVE

9月29日(金)東京 | キネマ倶楽部

10月6日(金)大阪 | 味園ユニバース

OPEN 18:00 | START 19:00



チケット情報:

9/29 (東京) ・1F立見 ¥7,000(税込/Drink代別)*整理番号あり

・2F指定 ¥8,000(税込/Drink代別) SOLDOUT

10/6(大阪) ・全自由 ¥7,000 (税込/Drink代別)*整理番号あり

・限定SPチケット ¥10,000(税込/Drink代別) SOLDOUT



発売方法:

イープラス https://eplus.jp/

チケットぴあ https://t.pia.jp/

ローソンチケット https://l-tike.com/

*紙・電子併用 *枚数制限︓お一人様4枚まで



主 催: 東京 HOT STUFF | 大阪 YUMEBANCHI



企画・制作: Groovillage / Rebel UP / 株式会社MEDZ



お問合せ: 9/29 (東京) HOT STUFF

050-5211-6077 (平日12:00~18:00)

https://www.red-hot.ne.jp/



10/6(大阪) YUMEBANCHI

06-6341-3525 (平日12:00~17:00)

https://www.yumebanchi.jp



◆PUSHIM プロフィール

1995年に地元大阪で活動を開始。

その歌声を聞くと、誰もが“Feel The Soul (=魂を感じる)”“Strong Voice!(=力強い声)”

“One & Only(=誰にも真似できない)”と形容されるプレミアム・シンガー。

“クイーン・オブ・レゲエ”とし て、今やジャパニーズ・レゲエ・シーンNo.1シンガーの座を確固たるものにしたと同時に、日本の音楽シーンの中でも圧倒的な歌唱 力を誇るシンガーとして高い評価を受け続けている。

2015年には自身のレーベル“Groovillage”を設立させるなど、更に活動の幅を拡げている。

2019年はメジャーデビュー20周年を迎え、3月にはオリジナルアルバムとしては10枚目となる「immature」をリリース。

Zepp5箇所全10公演のPUSHIM 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR”immature”や大阪JOUL

Eと渋谷VISIONで行われたTHE MIDNIGHT PARTYも超満員で終える。

2021年年8月25 Mini Album 『深呼吸』をリリース。リリースに伴い、PUSHIM LIVE TOUR 2021 ”深呼吸”と題した東名阪Zeppツアーを開催し大成功を収めた。



- SNS -

HP︓http://pushim.com

Instagram︓https://www.instagram.com/pushim_info/

YouTube︓https://youtube.com/@PUSHIMChannel

Twitter︓https://twitter.com/pushim_info





