相互に学習し自律的に課題解決と成長を続ける組織風土が、現代組織の持続的成長のカギに



企業の成長支援を目的にコーチングや対話型組織開発プログラムを提供する株式会社Being and Relation(神奈川県鎌倉市、代表取締役・池田佳奈子、以下B&R)は、自律自走する組織づくりを目指す経営者・人材育成担当者に向け、自社サービスのひとつである、「リーダーシップは「Being(あり方)」と「Relation(関係性)」を通して開発される」をコンセプトとした新しい管理職育成プログラム『共創型リーダーシップ開発研修』の一部を体験できる無料オンラインセミナーを実施いたします。





無料体験セミナー申込: https://www.being-relation.co.jp/seminar/leadership_taiken/









サービス提供の背景





変化のスピードが速く複雑化するVUCAの時代。 価値観の多様化、リモートワーク、DX推進など、企業を取り巻く環境は過去に事例のない変化を続けています。 一方で、工業化社会において最も重要であった「効率化」や「業務の標準化」の考え方をベースとした管理・統制型マネジメントが今も多くの日本企業の中心となっており、こたえのない時代におけるイノベーションを阻害し、「失われた30年」と言われる要因の一つとなっています。

現代の組織の持続的成長のカギは、変化に対して柔軟に適応したり回復するしなやかさ(レジリエンス)を持ち、相互に学習し自律的に課題解決と成長を続ける「自走する組織づくり」と言えます。 その「自走する組織」を実現するのが「共創型リーダーシップ」です。







B&Rでは、価値観の多様化や働き方の変化などにより、社員のエンゲージメント向上・組織の持続的な成長に課題を持つ企業を対象に、講義/受講者同士の対話/ケーススタディ/演習を組み合わせ、「受講者が主体的に気づき、相互に学び合う場」づくりを促進しながら進める「共創型リーダーシップ開発」を目的とした研修型のプログラムを提供しており、今回は同プログラムの導入を検討されたい企業の経営者の方・人材育成ご担当者の方に向け無料の体験セミナーを実施いたします。



<このようなお悩みのある方に>

・強いトップダウンの組織風土が残り社員が受け身だ

・リモートワークやメンバーの多様化で管理職が部下育成に手こずっている

・一人ひとりが活き活きと成長するハイパフォーマンスな組織にしたい





「共創型リーダーシップ開発研修 無料体験セミナー」概要





本セミナーは、お気軽にご参加頂ける1時間のコンパクトなオンラインセミナーです。

当社の共創型リーダーシップ開発研修プログラムの概要をお伝えすると同時に、プログラムの一部を体験いただける内容となっております。



■セミナー内容

・共創型リーダーシップとは

・当社の共創型リーダーシップ開発研修プログラムについて

コンセプト・特徴、プログラム内容とプラン

・プログラム内容の一部を体験

◎Relation編 私とチームメンバーの関係性 対話的関係と心理的安全性

または、

◎Being編 自尊感情と私たちのパフォーマンス

2パターンをご用意しましたのでご都合やご関心に合わせて、参加日程をお選びください。



※体験内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承くださいませ。





■対象となる方

経営者・役員の方

人事および人材育成ご担当の方

ラインマネジャーの方

スポーツチームの指導者(コーチ)の方

「共創型リーダーシップ開発研修」の導入を検討している方

※恐れ入りますが、弊社と同業種の方のご参加はお断りさせていただいております。



■開催概要

開催日時:

1.11月30日(木)11:00~12:00 《Relation編》

2.12月 7日(木)16:00~17:00 《Being編》

3.12月21日(木)11:00~12:00 《Relation編》



参加費:無料(事前申し込み制)

配信形式:Zoomミーティング

※双方向にやり取りしながら進める体験型のセミナーです。できる限り、カメラON・ご発言が可能な環境にてご参加ください。

定員:各回12名

申し込み:https://www.being-relation.co.jp/seminar/leadership_taiken/





■このような企業・チーム・組織におすすめ

・来年度に向けて、「共創型リーダーシップ開発研修」の導入を具体的に検討したい

・一人ひとりの個性や強みが引き出され、チームの可能性が最大化される組織をつくりたい

・複雑な変化や課題に対して、互いに関わり合って解決策を見出し行動できる、自律自走の組織をつくりたい

・従来の知識詰め込み型の管理職研修の効果に限界を感じている。外部環境の変化に合わせた、新たな管理職研修を検討したい



講師プロフィール







池田佳奈子(株式会社Being and Relation代表取締役)

組織開発・人材育成コンサルティングや人材紹介事業にてキャリアを積み、組織づくり、人材育成、採用に関する外部支援者として延べ300社以上の企業に携わる。

2022年、株式会社Being and Relationを設立。「あり方と関係性の探求を通して、人と組織がポジティブな変化を起こし続けるエネルギーを引き出す」をミッションに、コーチングとプロセスコンサルテーションの手法をベースとしたリーダー育成やチーム開発に従事。サントリーホールディングスなど大手企業からスタートアップ企業まで、多様な組織のリーダー・経営層に伴走し、自身を最大限に活かしクライアントに貢献する関わりと第三者目線からの気づきを促すフィードバックを行っている。



・国際コーチング連盟アソシエイト認定コーチ

・GCS認定プロフェッショナルコーチ

・銀座コーチングスクール認定講師



▼日本最大のHRイベント「HRカンファレンス2023-秋-」に登壇しました

https://jinjibu.jp/hr-conference/202311/interview_detl.php?anc=A2



株式会社Being and Relation(ビーイングアンドリレーション)





設立 :2022年5月

代表:池田佳奈子

住所:神奈川県鎌倉市御成町11-2 ヤノヤビル2F

事業内容:

企業に対する組織開発及び人材育成の支援業務、各種コーチング及びコンサルティング業務、個人及びグループに対する各種プログラムの企画及び実施、研修会及びワークショップ等の企画、運営並びに管理

HP:https://www.being-relation.co.jp/



