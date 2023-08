[公益社団法人日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会]

ベビーファースト運動:子育て世代が子供を”産み育てたくなる”社会の実現のためにする運動です。アンジュウエディング、NPO法人ままとーん、の協力で婚活と託児所、子育て支援の事業を同時に開催



ベビーファースト運動:子育て世代が子供を”産み育てたくなる”社会の実現のためにする運動です。

ベビーファーストを推進するためには、男女が出逢い結婚をしなければいけない。そのための一つの手法として、再婚女性&シングルマザー理解者限定の婚活パーティーを企画致しました。開催に際して、ひとり親向け再婚セミナーをアンジュウエディング代表 来田喜巳氏を講師に迎えて行います。

また、つくばを中心に茨城県南で子育て支援活動を行っているNPO法人ままとーん、の協力で併設して託児所とお子様向けワークショップを開催。また、ワークショップで作成した作品の展示と子育て支援ブース、ベビーファースト推進企業や行政の取り組みを紹介するブースを設置致します。

実施日時:2023 年 9 月 10 日(日)

婚活パーティー:14:15~15:30(受付 14:00)

※ひとり親婚活セミナー:14:00~14:15(受付 13:30)

託児所兼お子様向けワークショップ:13:30~16:30(受付 13:00)

会場:つくば国際会議場 中会議室 202A・202B

参加費:無料









『第52回茨城ブロック大会つくば大会~Change the Real』



ベビーファースト推進及び子育て支援ブース

公益社団法人日本青年会議所関東地区 茨城ブロック協議会主催で開催される「第52回茨城ブロック大会つくば大会~Change the REAL」 にて、ブースを準備いたしますので、当日は取材にお越しいただき、媒体でのご紹介・ニュース掲載・配信を賜りたくお願い申し上げます。



事業名 : 第52回茨城ブロック大会つくば大会本大会『Change The Real』

日時 : 2023年9月10日(日) 13:30~16:30

場所 : つくば国際会議場 1.202会議室A,202会議室B

住所 : 茨城県つくば市竹園2-20-3

アクセス:つくばエクスプレス つくば駅から徒歩10分

主催 : 公益社団法人日本青年会議所関東地区 茨城ブロック協議会

主管 : 一般社団法人つくば青年会議所

※注意事項

37.5℃以上の発熱がある場合、風邪症状等、体調が優れない場合は、ご入場をご遠慮下さい。

公式サイト https://bit.ly/3KSWIfs

参加費無料



大会テーマ

Change the REAL

社会情勢が日々刻々と変化する中で、私たちの住み暮らす茨城県を取り巻く環境も変化を余儀なくされています。社会の先駆けとなるべき青年会議所として、変化に対して受け身になるのではなく、積極的に未来社会の到来を予感できる大会を築いていかなければなりません。

めまぐるしく変化する社会において、その変化に対応をしていくことが求められています。そのような時だからこそ、未来へ向けた人と人の新たなつながりを生み出し、多種多様な人々が共に、未来社会に希望を持てる現実(リアル)を創造できる大会を目指します。









概要説明

この度、公益社団法人日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会地域経済創出委員会では「ベビーファースト~始まりは出逢いから~」を開催いたします。 婚姻件数の減少や出生率の低下が問題視されており、内閣府調査では子どもを産み育てに くいと考えている国民が 6 割を超えているという結果があります。 そのような背景の中、結婚や子育てに前向きになっていただくことを目的として 「婚活パーティー」「お子様向けワークショップ」を開催させていただきます。 また、茨城県やつくば市で展開されている子育て支援やひとり親の世帯への支援の紹介、そして取り組みを説明をしてくれるブースの設営をします。同会場において子育て支援ブースもご用意しております。お気軽に足をお運びいただき、お立ち寄り下さいますようお願い申し上げます。



※ベビーファースト推進企業の取組みや行政の紹介において、ベビーファースト運動推進に賛同していただいた来場者の方には、宣言を是非、よろしくお願い致します。

於つくば国際会議場202A 202B会議室





申込フォーム → https://forms.gle/kxiWhGeacYRyua8F



担当者連絡先:地域経済創出委員会 小林 智 TEL 080-1182-9175

Mail chiikikeizai2023@gmail.com









