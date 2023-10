[株式会社細野鉄工所]

挑戦した記録は「マイクを使って渡していく最大のオンラインビデオチェーン」。未だ認定者のいない新規記録であり、324名の記録で川口市が初代記録保持者として認定されました。



埼玉県川口市と株式会社細野鉄工所(本社:埼玉県川口市、代表取締役:細野博隆、以下細野鉄工所)が官民で協働運営する地域情報サイト「TRiCO kawaguchi(トリコカワグチ)」のオープンを記念したイベント第1弾として、川口市の好きなところや魅力をマイクリレーでつなぐギネス世界記録(TM)町おこしニッポンに挑戦しました。

10月29日に行われた川口市市産品フェア2023の「ギネス世界記録(TM)挑戦結果発表会」の中で認定の証として公式認定員より奥ノ木信夫川口市長へ認定証が贈呈されました。

挑戦の中では、川口市の「公園が多く子育てのしやすいところが好き」や「都心からのアクセスが良好で緑が多く住みやすい」など川口市の多くの魅力が集まりました。













挑戦したギネス世界記録(TM)

Most people in an online video chain using and passing a microphone

マイクを使って渡していく最大のオンラインビデオチェーン

324名の記録で川口市が同記録の初代記録保持者に認定



ギネス世界記録(TM)挑戦ダイジェスト動画

https://www.youtube.com/watch?v=RvtdJgmnj-o



トリコカワグチとは?







行政や企業、飲食店などの情報を一体的に発信する新たな官民連携地域情報WEBサイトです。

川口市にある施設やお店のニュースや求人などの新着情報、そして川口市が発信する暮らしにまつわる公式情報、市内各地のイベントのお知らせなど川口のリアルがぎっしり詰まった便利なサイトとなっています。

見れば見るほどもっと川口が好きになる!

気付けばみんなが川口の虜(トリコ)になっている!

そんな願いを込めて 「TRiCO kawaguchi」 と名付けました。



トリコカワグチサイト

https://trico-kawaguchi.jp



トリコカワグチInstagram

https://www.instagram.com/trico_kawaguchi/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-16:46)