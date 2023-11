[株式会社スター・コンチネント]

「2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES(2023 AAA)」は、1年間アジアと韓国を輝かせたK-POP、K-DRAMA、K-MOVIEを網羅し受賞者を選定する韓国初のアジアの授賞式であり、STARNEWS主催、Asia Artist Awards組織委員会主幹のもと、第8回目となる今年は12月14日にフィリピンアリーナで開催される。



今回「RET-LIVE FAN VOTE」にて実施する投票部門は、俳優部門、歌手部門の2部門。現在「RET-LIVE FAN VOTE」において各投票部門のファン投票を受付中。投票は、予選と本選に分かれ12月4日まで行なわれる。



「日本人気賞/俳優部門」には、アン・ヒョソプ、キム・ソンホ、ジュノ、チャ・ウヌ、パク・ソジュン、キム・セジョン、パク・ウンビン、さらに日本からは坂口健太郎がノミネート。



「日本人気賞/歌手部門」にはStray Kids、ZEROBASEONE、NCT DREAM、TREASURE、BTS V、NewJeans、TWICE、LE SSERAFIM、IVE、aespa、日本からは櫻坂46という、豪華な面々がノミネートされている。



■開催概要

「2023AAA 日本人気賞」投票



<投票期間>

予選:2023年11月14日(火)18:00~2023年11月23日(木)23:59

本選:2023年11月25日(土)18:00~2023年12月4日(月)23:59



<投票部門>

「日本人気賞/俳優部門」「日本人気賞/歌手部門」の2部門で実施



<投票方法>

「RET-LIVE FAN VOTE(https://aaa-fanvote.com/)」にアクセスし、好きな候補に投票



<投票結果>

RET-LIVE FAN VOTEからのファン投票が100%反映されます



<関連サイト>

AAA日本公式サイト:https://www.asiaartistawards.co.jp/

AAA日本公式X(旧Twitter):https://twitter.com/aaa2022_jp



