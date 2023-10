[YOOX株式会社]







イギリス発ラグジュアリーECサイト「THE OUTNET(アウトネット)」は、人気ブランドのアイテムがさらにお得にお買い求めいただけるクリアランスセールを開催しています。



クリアランスセールは2023年10月17日(火)~10月29日(日)の期間で開催され、ZIMMERMANN(ジマーマン)、GANNI (ガニー)、JOSEPH(ジョゼフ)などの世界中で人気のデザイナーズアイテムが、最大80%OFFでお求めいただけます。



レディース、メンズ共に今すぐ活躍するアイテムや人気の定番アイテムが勢揃い。これからの時期にぴったりのシャツやニット、シンプルで着回しのしやすいコートや華やかなドレス、日常使いできるバッグまで幅広いアイテムをラインナップしています。お得なこの機会にぜひお買い物をお楽しみください。



■ 商品掲載ページ

レディス: https://www.theoutnet.com/shop/clearance

メンズ:https://www.theoutnet.com/shop/mens/list/clearance



■ クリアランスセール対象アイテム



Claudie Pierlot Tory Burch Ronny Kobo Vince.

¥63,916 → ¥19,175 ¥53,993 → ¥8,099 ¥84,298 → ¥12,645 ¥154,059 → ¥38,515



Maison Margiela Michael Kors John Elliot Paul Smith

¥141,431 → ¥28,286 ¥69,840 → ¥17,460 ¥51,760 → ¥12,940 ¥130,621 → ¥32,655



James Perse Khrisjoy Off-White Nanushka

¥74,019 → ¥11,103 ¥184,614 → ¥27,692 ¥142,332 → ¥42,700 ¥61,829 → ¥12,366





<THE OUTNETについて>

THE OUTNETは350を超える世界のラグジュアリーブランドを最大70%OFFでご提供するショッピングサイトとして2009年にスタートいたしました。各ラグジュアリーブランドとの強力な関係を築き上げ、THE OUTNETで取り扱う商品の90%以上はロンドンのバイイングチームが直接ブランドから購入しています。また、有名ブランドとのコラボレーションによる限定カプセルコレクションやオリジナルブランド「Iris & Ink」、ここでしか手に入らないユニークな商品のほか、直近ではメンズアイテムもラインナップに加えています。THE OUTNETでは日本語、アラビア語、ドイツ語を含む各言語でのサイト閲覧や、お住まいの国/地域にあったチェックアウトシステム、PCやスマートフォン、タブレットなど各端末でのショッピングをお楽しみいただくことができます。さらに、トレンド情報満載のエディトリアル記事も充実。世界100以上の国/地域への配送が可能な他、24時間年中無休のカスタマーケアサービスは11か国語にて皆様のショッピングをサポートいたします。THE OUTNETは、YOOX NET-A-PORTER(ユークス・ネッタポルテ)の一員です。

https://www.theoutnet.com/ja-jp



公式アプリでは通知設定をONにすることでプロモーション情報をいち早く入手することができ、新入荷のご案内やアプリ限定のお得な情報を配信中。また、アプリのダウンロードでの初回購入が15%OFFになる【APP15】コードもプレゼント。

※プロモーションコード【APP15】は予告なく終了する場合がございます、予めご了承ください。

THE OUTNET APPLE with Click: https://apps.apple.com/app/id421387883

THE OUTNET Google Play with Click: https://play.google.com/store/search?q=The%20OUTNET&c=apps



