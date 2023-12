[インデックス株式会社]

インデックス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:植村 公一、以下インデックス)のグループ会社である株式会社インデックスストラテジー(以下インデックスストラテジー)より、池戸あいり取締役が2023年11月8日~10日モロッコのマラケシュにて開催された「アフリカ投資フォーラム2023(AIF2023)」に招待され参加しました。







モロッコのマラケシュにてアフリカ開発銀行(AfDB)等8つの開発金融機関共催によるアフリカ投資フォーラム2023 (AIF 2023)が開催され、その中のサイド・イベント「ジャパン・スペシャル・ルーム」(日本とともにアフリカの成長を加速:スタートアップから大企業まで)(Boosting Africa’s growth with Japan: From Start-ups to Major Companies)には、アフリカでのビジネス機会を模索しているスタートアップ、投資ファンド、大企業や機関等の40社の日本企業、80名以上が参加しました。



インデックスグループからは、インデックスストラテジーの池戸あいり取締役が登壇し、インデックスグループの理念である”悉皆“について、およびインデックスストラテジーのガーナとモロッコにおけるPPPの事例について解説しました。



このサイド・イベントの目標は、日本の投資家、企業、公的機関の専門知識とリソースを活用し、アフリカの持続可能な経済発展のための協力強化と環境づくりを推進することですので、インデックスグループとしても引き続きアフリカの成長に微力ながら協力させて頂きます。



◆インデックスストラテジー池戸あいり取締役のコメント

「“悉皆の精神”は、官民連携事業の成功に起因する日本の良き哲学的思想だと考えております。ガーナとモロッコの事業を皮切りに、アフリカ経済社会の健全かつ透明性のある持続可能な発展に寄与していければと思います。」



※PPPとはパブリック・プライベート・パートナーシップの略で、行政と民間企業や団体が連携して、行政サービスの向上、財政資金の効率的な活用や行政の業務効率化を図るために活用される手法です。





◆アフリカ開発銀行 (AfDB)グループについて

1964年設立。現在の加盟国は81ヵ国 (アフリカ域内国54ヵ国、アフリカ域外国27ヵ国) 。アフリカ開発銀行グループは、中所得国及び民間セクター事業を対象に非譲許的な (準商業ベースまたは商業ベースの) 融資を行うアフリカ開発銀行、低所得国向け譲許的融資を行うアフリカ開発基金、そしてナイジェリア信託基金から構成されています。

詳細はこちらのURLをご参照ください。 https://afdb-org.jp/



◆アフリカ投資フォーラム (AIF)について

アフリカ内外の多様なステークホルダーが集う分野横断的なプラットフォームであり、プロジェクトをバンカブルな段階まで発展させること、資金を調達すること、ディールのクローズに向けて加速させることなどをおこなう、革新的な取り組みです。

詳細はこちらのURLをご参照ください。 https://afdb-org.jp/news/5691



【インデックスグループについて】

インデックスグループは、建設、社会・公共インフラ、医療福祉、教育、再生可能エネルギーの領域において、プロジェクトの構想立案から実現までをトータルサポートする日本型プロジェクトマネジメントの専門家集団です。

オフィスビルや工場、商業施設、物流施設の建設プロジェクトをはじめ、大学のキャンパス再編、医療機関の集約・再編、メガソーラーの立ち上げ、海外における有料道路の民営化やスマートシティなど国内外のさまざまなプロジェクトにおいて、「事業構想」「設計・施工」「維持管理・運営」という建物のライフサイクルのあらゆる場面の専門スキルとノウハウを持ったプロジェクトマネージャーが対応します。

インデックスグループの詳細はこちらをご覧ください。

https://index-group.co.jp/



【インデックスストラテジーについて】

インデックスストラテジーは、海外における社会・公共インフラPPPプロジェクトに特化したプロジェクトマネジメント会社です。

PPPを活用したプロジェクトの案件発掘から事業化まで一気通貫でサービスを提供するという、これまでの日本にはなかった新しい業態の企業として誕生しました。

インデックスストラテジーの詳細はこちらをご覧ください。

https://index-group.co.jp/index-strategy/



