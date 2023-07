[スタジオオンサイト株式会社]



【大好評の昨年に引き続き今年も開催】「大・東方Project展2023」がついに開幕!

渋谷・東京アニメセンターにて8月4日(金)から9月18日(月)まで開催。

人気イラストレーター・lack、しぐれういによる描き下ろしキービジュアルのほか、

展示会の見どころをたっぷり紹介!



スタジオオンサイト株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:高月俊)は、大日本印刷株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:北島 義斉)が運営する東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA(以下、東京アニメセンター)にて「大・東方Project展2023」が8月4日より開催すること、また本展示会の見どころをご案内いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただきますよう、お願い申し上げます。



【大好評の昨年に引き続き今年も開催】

「大・東方Project展2023」が

渋谷・東京アニメセンターにて8月4日(金)より開幕!



▲人気イラストレーター・lackさん、しぐれういさんによる催事キービジュアル。



『東方妖々夢 ~ Perfect Cherry Blossom.』が2003年にリリースされてから二十年の月日が経ち、東方Projectは今や原作となるPCゲームにとどまらず、才気煥発なクリエイターによる漫画・音楽・小説などのさまざまな二次創作作品によってあらゆる世代に広がりました。

2022年に『東方紅魔郷 ~ the Embodiment of Scarlet Devil.』リリース二十周年を記念して開催された東方Projectの公認展示会が、大好評を受けて今年も帰ってきます!

今年は『東方妖々夢』二十周年を記念して、「大・東方Project展2023」を8月4日(金)より開幕いたします。



本展示会は、人気イラストレーターによる優美なイラストの展示にはじまり、「東方妖々夢」全ステージを振り返るコンセプトアート、有名ジオラマ作家が制作した『白玉楼』ジオラマ、誰でも「夢想封印」「マスタースパーク」が打てる体験展示型コスプレ「幻想郷システム」、稀代のピアニストによる演奏に合わせて作られたスペシャル弾幕バトルムービー、年表の形で振り返る東方アレンジ楽曲たち、そしてこの大東方展でしか見られない、原作者ZUNさんによる秘蔵の手書き資料の数々……と、東方Projectファンにはたまらない展示物が目白押しです!



昨年の反響を受けて、大・東方Project展はさらに進化いたしました。みなさんのご来場をお待ちしております!



※展示は昨年の様子です。



【展示紹介】

■ 二次創作イラスト展示コーナー

東方Projectを彩るのは、二次創作作品の数々! 20名以上のイラストレーターによるイラストを展示。また、情景師アラーキーさんによる本展示会オリジナルのジオラマ『白玉楼』も展示されます。



※展示は昨年の様子です。



※画像は構想段階のものとなります。



■ 東方妖々夢の全ステージを、コンセプトアーティストのよー清水さんが描き下ろし!

『東方妖々夢』の全ステージを、コンセプトアーティストのよー清水さん直筆のアートで振り返ります。



よー清水:ゲーム、アニメを中心にコンセプトアーティストとして活躍。主な参加作品は『映画ドラえもんのび太と空の理想郷』(藤子プロ)『FINAL FANTASY 7 REMAKE』(スクウェア・エニックス)など。

HP:https://www.yo-shimizu.com/



■ 体験展示型コスプレ「幻想郷システム」であなたも東方キャラになりきろう!

サークル「EdelWorksPrj」が開発した体験展示型コスプレ「幻想郷システム」で、誰でも「夢想封印」「マスタースパーク」が打てる! 動作をすると同時にエフェクトがかかり、リアルタイムでスクリーンに投影されます。



※画像はイメージです。



■ まらしぃさんのピアノ演奏+3DクリエイターminusTさんのスペシャル弾幕バトルムービー

3D弾幕ムービーで東方ファンを驚かせたクリエイターminusTさんが、まらしぃさんが奏でる楽曲にのせてオリジナル弾幕ムービーを制作。大東方展のために作られた特別な映像が楽しめます。



▲3DクリエイターminusTさんによるスペシャル弾幕バトルムービー。 ※画像はイメージです。



■ 同人誌、東方アレンジ、公認ゲームなど東方を彩る二次創作作品展示

東方二次創作で活躍するクリエイターの皆様や、博麗神社社務所、東方ステーション、協賛企業の協力のもと、様々なジャンルの二次創作作品を展示いたします。



■ 原作者ZUNさんによる手書き資料や、原作書籍の貴重な設定資料を展示。「東方妖々夢」二十周年に寄せたインタビュー映像も

特大の『西行妖』と共に、前回大きな話題を呼んだ東方Projectの生みの親ZUNさん直筆の手書き資料を本年も展示いたします。また、この展示会のために撮影された、「東方妖々夢」、そして最新作「東方獣王園」について語ったインタビュー映像も公開!



※昨年の展示の様子



■同時開催『創るワークショップ』 東方Projectで創る喜びを



『創るワークショップ』は小・中学生の東方ファンに創る喜びとプロの技術を体験していただき、創作活動に興味を持ってもらう取り組みです。

東方原作漫画を連載中の漫画家によるマンガ講座や、大人気イラストレーターによる各種イラスト講座、夏休みの自由工作にもオススメな電子工作講座など、多種多様な創る喜びを学んで頂けます。講座に参加すると、制作したアイテムや使用した画材などもお持ち帰り頂けます。

また、イラスト・漫画系の講座にご参加いただくと、制作した作品をまとめて後日同人誌の形で参加者に発送もいたします。



※小学校上学年(4年生~)から中学生のビギナー向け講座です。大人の方も申し込みが可能です。

※小学生以下の参加者1名につき、必ず保護者(18歳以上)1名の同伴をお願いいたします。

※講座の保護者同伴は無料ですが、企画展の保護者入場にはチケットの購入が必要です。



【実施講座】

・水炊き先生のかんたん!マンガ講座

『東方酔蝶華』を連載中の水炊き先生のマンガ講座。

参加者は企画展を観覧してネタを考え、ネーム作成から鉛筆による下書き原稿の完成を目指します。コピックを使用したペン入れやベタ塗りもレクチャーします。講座で配布するコピックセットはお持ち帰りいただけます。また、制作したマンガは同人誌として後日参加者へ配送いたします。



・粗茶先生のコピック塗り絵講座

粗茶先生のコピックを使った塗り絵講座。魂魄妖夢と西行寺幽々子の塗り絵に挑戦します。

コピックは粗茶先生がセレクトした最適なカラーセットをご用意しています。塗り絵が完成したらハサミで切り抜き、台紙に自由にレイアウト。制作した作品は同人誌として後日参加者へ配送いたします。



・粗茶先生のコピックイラスト講座

粗茶先生のコピックを使ったイラスト講座。

東方Projectキャラクターのイラスト制作に挑戦します。粗茶先生がセレクトしたコピックを使用して、先生の描画テクニックを学べるめったにない機会です。制作した作品は同人誌として後日参加者へ配送いたします。



・ののこ先生のクリスタ&Wacomで描くデジタル塗り絵講座

プロも愛用するペイントアプリ『CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)』とWacomのペンタブレットを使用して、ののこ先生が描いた霊夢や妖夢など5名の東方キャラに色を付けましょう。講座では瞳の描き方について先生がレクチャーしてくれます。制作した作品は同人誌として後日参加者へ配送いたします。





・プログラムでマスタースパークが煌めく!光る八卦炉を作ろう!

魔理沙の八卦炉を工作し、電飾をブロックプログラミングで光らせます。テクコスワークショップのメンバー(五味、神海霧いちご、山葵)が、工作とプログラミングを丁寧にフォロー。配布するプログラミングボードは持ち帰って自宅でもご利用できます。



・プログラムで刃が輝く!光る白楼剣を作ろう!

妖夢の白楼剣を工作し、電飾をブロックプログラミングで光らせます。テクコスワークショップのメンバー(五味、神海霧いちご、山葵)が、工作とプログラミングを丁寧にフォロー。配布するプログラミングボードは持ち帰って自宅でもご利用できます。



※この写真はプロトタイプなので、素材、光り方などが異なります。



〇創るワークショップ付きチケット

※企画展の入場日時は講座ごとに指定されています。ご注意ください。

※上記代金には講座参加費と企画展入場チケットが含まれます。



・水炊き先生のかんたん!マンガ講座:7,500円(税込)

・粗茶先生のコピック塗り絵講座:6,500円(税込)

・粗茶先生のコピックイラスト講座:9,000円(税込)

・ののこ先生のクリスタ&Wacomで描くデジタル塗り絵講座:7,000円(税込)

・プログラムでマスタースパークが煌めく!光る八卦炉を作ろう!:14,500円(税込)

・プログラムで刃が輝く!光る白楼剣を作ろう!:14,500円(税込)





■スタンプラリー 東方Projectイベントデジタルスタンプ

東方Projectの各種イベント(催事やポップアップショップなど)でスタンプを集めると、様々な特典がもらえるスタンプラリーです。

スタンプサイトはこちら https://touhou-eventdegitalstamp.com



※サービスのご利用には会員登録が必要です。

※スタンプは専用QRコードが設置されている場所で押すことができます。





現在開催中のキャンペーンはこちら

※キャンペーンは順次拡大予定です。

【Gift 東方ふもふもぬいぐるみシリーズ 15周年記念ショップ(8月10日~8月20日)→ 大・東方Project展2023 連動企画】

あみあみ秋葉原ラジオ会館店で8月10日から開催するGiftショップでスタンプを押した後、大・東方Project展でスタンプを押すと、抽選で20名様に東方ふもふもぬいぐるみを差し上げます。

※ぬいぐるみは20個限定です。在庫が無くなり次第キャンペーンは終了し、スタンプをお持ちでも抽選には参加できなくなります。

※抽選及び景品の受け取りは東京アニメセンターのみとなります。Gift 東方ふもふもぬいぐるみシリーズ 15周年記念ショップでは抽選及び景品の受け取りはできません。

※ぬいぐるみの指定はできません。



【大・東方Project展2023 リピーター感謝特典】

大・東方Project展2023に2回お越しいただいたお客様には、店頭での商品購入時にご利用いただける10%割引チケットが特典としてもらえます。

※キャンペーンサイトに表示される割引チケットをレジカウンターにてお見せください。税抜金額から10%割引いたします。

※チケットは1回のみ使用できます。また他のクーポンとは併用不可となりますので、予めご了承ください。





■大・東方Procect展2023 二次創作コンテスト開催決定!

「東方妖々夢」をテーマにして描いた二次創作作品をお送りください。

各部門の優秀賞と最優秀賞を東京アニメセンター公式HPにて発表いたします。

なおご応募いただいた作品はすべてHPに掲載させていただきます。

※本年は企画展会場での作品展示はございませんのであらかじめご了承ください。



募集期間:2023年8月21日(月)~9月18日(月祝)23:59

カテゴリー:小学生の部、中学生の部、一般の部

応募方法:後日公式HPやTwitterでお知らせします。



▼昨年の二次創作コンテストの結果はこちら

https://tokyoanimecenter.jp/event/dai_touhouten/contest/





■企画展のための描き下ろしイラストを使ったグッズが多数登場!



描き下ろしキービジュアルを使った大・東方Project展 オリジナルグッズのほか、東方妖々夢に登場するキャラクターのグッズ、書籍など、さまざまな東方グッズを販売いたします!



※写真は昨年の展示会の様子です。

※グッズエリアへの入場はチケット購入が必要です。



グッズの詳細は大・東方Project展公式サイトでも!

https://tokyoanimecenter.jp/event/dai_touhouten/



※「大・東方Project展」グッズはECサイト「XRmall」でも購入できます。

https://xrmall.jp/tokyoanimecenter/dai_touhouten2023

※ECサイトでは購入できないグッズもありますのでご注意ください。



■B2タペストリー(全6種)¥3,300(税込)





■フルカラーTシャツ(全6種×M、L、XLサイズ)¥4,400(税込)





■フルカラーマグカップ(全5種)¥1,980(税込)







■トレーディングアクリルキーホルダー(全20種) ¥550(税込)







―――――――――――――

■展示会情報

【会期】

2023年8月4日(金)~2023年9月18日(月)

※8月16日(水)のみ、東京アニメセンター休館のためお休み

【開催場所】

「東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA」

東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷MODI 2F

【休館日】

年中無休(年末年始 / 施設点検日 / 展示入替日などで休館の場合あり)

【開催時間】

11:00~20:00(展示最終入場19:30)

----------------------------------------------------------------------------

主催 大日本印刷

協賛exA-Arcadia、EdelWorks、ガイアノーツ、Gift、CLIP STUDIO PAINT、G-Too、

博麗神社社務所、Phoenixx、マーベラス、メディアスケープ、ユニットコム、ワコム

特別協力KADOKAWA、Gugenka、タイトー

監修協力上海アリス幻樂団 (C)上海アリス幻樂団

支援博麗神社崇敬会

広報東方ステーション





■チケット販売情報

【チケット券種・料金】

前売券 e+(イープラス)

一般:1,700円(税込)中高生:1,500円(税込) 小学生以下:500円(税込)

※中高生の方はご入場時に学生証をご提示いただく場合があります。



当日券 現地で購入

一般:1,900円(税込)中高生:1,700円(税込) 小学生以下:700円(税込)

※前売券の残数がある場合に、会場で当日券の購入が可能です。

※中高生の方はご購入時に学生証をご持参ください。



「入場券」の転売行為は禁止とさせていただきます。

当日、ご来場者様(お申込みされた方)のご本人確認をさせていただく場合がございますので、

身分証明書を持参いただけますようご協力をお願いいたします。



また、ご同行様は、必ず購入者ご本人様と一緒にお越しください。



【入場者限定配布物】

Giftの東方ふもふもぬいぐるみシリーズ15周年を記念し、

チケット1枚につきオリジナルクリアファイル(A4サイズ)を1枚プレゼント!



※先着順でお渡しするため景品を入手できない場合があります。

※第二十回博麗神社例大祭 Giftブースで配布をしたクリアファイルと同一のものです。

※景品は他のキャンペーンや催事等で、配布条件を変更のうえ特典として配布をする場合がございます。



※画像はイメージです。

────────────────────────────────────────

(C)上海アリス幻樂団





