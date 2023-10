[Anywhere Door合同会社]

スマホ・タブレットから専用アプリでワイヤレス印刷!PCからも付属のケーブルでOK!ネット環境・インク不要で高解像度300dpi。軽量&バッテリー内蔵なので簡単に持ち運べます。便利なOCR機能も!



Anywhere Door合同会社は、「いつでも、どこでも、手軽に」使える小さなプリンター ” Paperang F2S ” を、2023年10月17日よりMachi-ya(Campfire)にて販売を開始しました!

早期購入者様には12月初旬に最優先で発送致します!大切な方へのクリスマスの贈り物としていかがでしょうか?











クラウドファンディング概要





・URL:https://camp-fire.jp/projects/view/695002

・実施期間:2023年10月17日~2023年12月12日

・お届け予定:キャンペーン終了後~2024年1月末予定



最速割、超早割をご購入いただきましたお客様につきましては、12月初旬に優先的に商品を発送させていただきます。クリスマス前にお客様のお手元にお届けできるよう最善の努力をいたします!







インク不要!軽量モバイルプリンター





Paperang F2Sは「いつでも、どこでも、手軽に」使える小さなプリンター

スマホ・タブレット・PCから印刷できるスグレモノ!

感熱紙印刷のため、インクも不要です!



充電式なのでどこでも印刷できます



動かせないプリンターだけで満足ですか?

家にあるのは、画質は良いけど大きくて、パソコンからしか印刷できないプリンター1台。





※PCから接続する場合は、付属のケーブルで繋いでください。



リビングに置いても場所を取らないコンパクトサイズ



小型・軽量のヒミツ!

重量755g。

持ち運びできるサイズを実現できたのは、インクが要らない感熱式だから。



印刷に感熱紙を使用しているので、インクカートリッジやカーボンリボンを使用しないため、それを購入したり交換する手間もなくなり、ランニングコストが抑えられます。







家族全員欲しくなる!こんな場面で活躍します!!











専用アプリ・ドライバーでサクサク印刷!







◆スマホから印刷◆



動画で使い方を確認!



◆PCから印刷◆



※ドライバーはhttps://www.paperang.com/en/pc/downloadからダウンロード!



見事な鮮明さとクリアな印刷品質!高解像度300dpi







300dpiの高解像度で、イラストも美しく印刷できます。



もちろん文字印刷は鮮明でクリア。

小さい文字もしっかりと読みやすく印刷されます。





長持ちバッテリーだから外出先で使える!







2600mAhリチウム電池を内蔵。

フル充電でA4サイズの感熱紙を最大200枚プリントが可能です。



待受けモードでは50時間利用可能!





紙の書類をデータ化できる!OCR機能





OCR機能とは、印刷された文字をデータとして取り込む技術。



データ化すれば編集もできます!

時間の節約や情報の整理に役立ちます!



◆スマホでスキャン◆



こんな使い方もできます!



OCRを使用して名刺をスキャンすると、手動で名刺情報を入力する手間を省き、瞬時に連絡先を保存できます。

※手書きの文字は正確に認識できない場合があります。

※縦書きには対応していません。



あらゆるファイル形式に対応





「Word, Excel, Power Point, PDF, Web page, JPG」など数多くのファイルで印刷可能です。





商品概要





印刷技術:サーマル(感熱)

本体カラー:グレー

プリンター出力:モノクロ

動作環境:Mac Os 10.14以上、Windows 7以上、Android & iOS

生産国:中国



【仕様】

モデル:F2S

サイズ:274×89×53mm

重量:755g

解像度:300dpi

Interface:タイプC ポート

バッテリー:2600mAhリチウム電池

スタンバイ時間:50時間

印刷スピード:15mm/s

パッケージ重量:1135g

パッケージサイズ:28×13×8.6cm



リターンについて





詳しいリターンについてはMachi-ya(Campfire)のページよりご確認ください。

https://camp-fire.jp/projects/view/695002



Q and A





Q、保証はありますか?

A、商品お届け日から6ヵ月です。(代理店保証)

保証の対象は初期不良や取扱説明書に従った通常のご利用で故障した場合の商品不良に対して、当社にて送料を負担した上で商品の交換対応を行います。お客様の故意・過失等で生じた故障などは保証の対象外となります。

お客様のご都合による商品発送後の返品・返却等はお受けいたしかねます。

Q、ネット環境や電源は必要ですか?

A、ネット環境は不要です。

充電式ですので、使用時の電源接続も不要です。

Q、感熱紙であれば他社の感熱紙を使えますか?

A、市販品の感熱紙でも代用ができますが、紙の品質によってプリンター本体や印刷品質に悪影響が出る可能性があるためお勧めしません。

「Paperang F2S」専用紙以外での印刷は保証いたしかねます。

本製品の性能を効果的に活用するために、弊社推奨の紙をご利用いただくことをお勧めします。

Q、印刷に使用する感熱紙は今後どのように手に入りますか?

A、専用のリターンがございますので、予備として応援購入をご検討ください。

また、一般販売開始後、弊社ECサイト等で市販予定です。

応援購入していただいた方には後日ご案内させて頂きます。

Q、黒字のみの印刷ですか。

A、はい、黒字のみの印刷が可能です。

Q、日本語の取扱説明書はありますか?

A、はい、ございます。本体に同梱されている取扱説明書は英語版となりますが、本体外箱に添付されたQRコードををスキャンすることで、オンラインで日本語の取扱説明書をご覧いただけます。

Q、 技術基準適合証明(技適マーク)取得済みですか?

A、はい、取得済みとなります。プリンタ―本体の外箱に技適番号を明記させて頂いております。



Anywhere Door合同会社について





最後までご覧いただきありがとうございます。

海外にはまだ日本に上陸していない、見たこと、想像もしていなかった商品がたくさんあります。

新しいもの、便利だなと思うもの、そして心から喜ばれる商品を世界中から発掘し、日本のお客様へお届けできるよう取り組み続けています。

忙しい日々を少しだけ豊かにしてくれる、一家に一台のアイテムとして「Paperang F2S」を応援購入いただけましたら幸いです。

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ】

Anywhere Door合同会社 担当:宮阪美樹

メールアドレス:hello@anywheredoor.biz



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-19:16)