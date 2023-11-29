バーチャルライバープロジェクト「スターライトプロダクション」…
［株式会社バーチャルランド］
本オーディションの締切は、2023年12月22日(金)23:59（日本時間）まで
株式会社バーチャルランドは、本日2023年11月29日(水)より、バーチャルライバープロジェクト「スターライトプロダクション」のVシンガーオーディションをを開始いたします。
本オーディションの締切は、2023年12月22日(金)23:59（日本時間）までとなっています。
本日2023年11月29日(水)より「スターライトプロダクション」第1回バーチャルシンガーオーディション募集を開催！
本日2023年11月29日(水)より、配信プラットフォームを軸に活動するバーチャルシンガープロジェクト「スターライトプロダクション」所属タレントを、オーディション形式で募集致します。
【オーディション概要】
【応募条件】
・18歳以上の男女(高校生不可)
・継続的に努力できる人(今までに何か継続的に努力した経験がある人)
・歌に自信のある方 ・歌唱経験のある方（ライブ活動など）
・週で10時間以上配信できる人（月40時間以上）
・人気になりたいと思っている人（志が高く、向上心のある人）
【歓迎経験・スキル・マインド 】
・配信経験者（YouTube、TikTok、Twitter、ニコニコ動画など、その他配信プラットフォームも可）
・ Vシンガー、歌い手経験者
・歌を歌うことが好きな人 ・音楽経験がある人（特にボーカルなど） ・ライバーや配信者が好きな人
【選考フロー】
書類審査→一次面談(オンライン面談)→合格通知→初回面談
【オーディションHP・応募URL】
オーディションホームページ：https://virtual-land-corp.com/recruit/audition_202312/
応募フォーム：https://forms.gle/KSqBvaV6jX5Nm7JZ6
【募集期間】
募集受付期間：本日～2023年12月22日(金)23:59
※ご応募いただいてから1～3週間を目安に通過者にのみご連絡致します。
＜「スターライトプロダクション」とは＞
2023年より株式会社バーチャルランドが始めるバーチャルライバー育成＆マネジメントプロジェクト。
「一人一人が光輝く世界」という想いを形にするVライバー事務所。新しいエンタメを創っていく、それがスターライトプロダクションです。
＜リンク一覧＞
オーディションHP：https://virtual-land-corp.com/recruit/audition_202312/
Twitter：https://twitter.com/Fire_Mountain7
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/29-10:46）
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