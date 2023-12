[バスケットボール・コーポレーション株式会社]

各クラブのクリスマスシーズンに予定しているイベントの一部をご紹介



公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(東京都文京区、チェアマン : 島田慎二 以下「B.LEAGUE」)では、各クラブで毎年クリスマスに様々なイベントを開催しています。今回は、全国各地のクラブチームで展開するクリスマス&年始のイベント活動の一部をご紹介してまいります。





【Bクラブ クリスマストピックス】

From 琉球ゴールデンキングス

12/20(水) 長崎ヴェルカ戦にてクリスマススペシャルパフォーマンス開催!



昨年度シーズンではBリーグ初優勝を遂げた琉球ゴールデンキングスは、12/20(水)にホームで行われる長崎ヴェルカ戦を盛り上げる「KINGS Xmas」を開催いたします。



■クリスマススペシャルパフォーマンス!

キングスダンサーズと、キングス公式マスコットであるゴーディーが、クリスマスソングとともにスペシャルパフォーマンスを披露。この日限りのスペシャルパフォーマンスをお見逃しなく!



■来場者全員にペンライトプレゼント!

来場者全員にペンライトをプレゼントし、コートもスタンドも一体となって試合を盛り上げます。



■サンタクロースがやってくる!

沖縄アリーナにサンタクロースがやってくる!クリスマスゲームにご来場の記念にサンタさんと写真を撮って思い出を残しませんか?お子様にはサンタさんから素敵なプレゼントも!?



■キングスクリスマスプレゼントタイム開催!

タイムアウトに「KINGS Xmas GIFT TIME」を実施します。メガビジョンに映ったお客様には、キングスから日頃の感謝を込めて、選手サイン入りグッズなど素敵なクリスマスプレゼントをお贈りします!



ご参考:https://goldenkings.jp/news/detail/id=19086



昨年の様子 【写真提供:琉球ゴールデンキングス】





From ファイティングイーグルス名古屋

クリスマスはFE名古屋で!2週にわたり豪華コラボを実施!



毎年クリスマスを熱い試合とショーで盛り上げるファイティングイーグルス名古屋。

今年は「B.FES」も開催となり、なんと2週にわたり、豪華イベントを開催します!



■12/16(土)・17(日)



THE・クリスマス を味わうことができる2日間。会場装飾にくわえ、3年ぶりの開催となる「B.FES」の一環で、12/16(土)にFUJIWARA原西さんが来場!

どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、こうご期待です。

ご参考:https://www.fightingeagles.jp/news/detail/id=15965







■12/23(土)・24(日)





「ブルークリスマス」をテーマとし、同じく名古屋を拠点とするプロ野球チーム・「中日ドラゴンズ」とコラボを実施!

12/23(土)はFE名古屋応援アーティストである「ソナーポケット」が来場!ハーフタイムを盛り上げます。







「B.FES」とは?

「B.LEAGUE FESTIVITIES(B.FES)」は、参加クラブで統一した企画を各地で行いクラブ、選手、リーグ、そしてファンのみなさんと一つになってBリーグを盛り上げる祭典です。

2020年以来3年ぶりとなる今回は、「#やっぱりバスケが好きだ」 をコンセプトに、各地で様々な企画を準備。

久しぶりの祭典を各会場でお楽しみください!



ご参考https://www.bleague.jp/b_fes2023/





From 群馬クレインサンダーズ

豪華プレゼントが当たるクリスマス大抽選会を開催!



昨年からスタートしたクリスマス抽選会。協賛企業様よりご準備いただいた豪華プレゼントが当たるチャンス!

12/24(日)に行われる琉球戦にて実施したします。



パートナー企業様・ファンの皆様・群馬クレインサンダーズが一体となって楽しむことができる当イベント。

大盛り上がりだった昨年に引き続き、今年もお客様へ日ごろ感謝を込め、お客様との距離を縮めることを目的とし開催いたします。昨年はディズニーリゾートペアチケットをはじめ、Nintendo Switchなどの豪華プレゼントが集まりました。続報は、公式サイト(https://g-crane-thunders.jp/)にて随時更新いたします。

ご参考:https://twitter.com/gunmacrane3ders/status/1603662506198970370



昨年の様子 【写真提供:群馬クレインサンダーズ】





From 川崎ブレイブサンダース

来場者限定の抽選会やクリスマスグッズを販売!



12/15(金)・16(土)・20(水)の3日間、来場者の方々に試合外でも川崎ブレイブサンダースをもっと楽しんで頂くことを目的に、クラブ公式SNS(Youtube、TikTok、Instagram、X)をフォローしてくださっている方を対象に会場で抽選会を実施予定です。また12/15(金)からクリスマスグッズも販売!今シーズンのクリスマスグッズは持ち歩けるアイテムをご用意。かわいいクリスマス仕様の選手とロウルのグッズを持ち歩いて クリスマスを楽しみましょう。



続報は公式サイト(https://kawasaki-bravethunders.com/)・各公式SNSにて随時更新いたします。

公式Youtube:https://youtube.com/@user-ph9ms1vz7o?si=WX9w2z0ILqQTWdGC

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@brave_thunders

公式Instagram:https://www.instagram.com/brave_thunders/

公式X:https://twitter.com/brave_thunders





From アルバルク東京

抽選会をはじめ、クリスマス感満載のイベントを実施!



毎年様々な催しを行い会場を盛り上げるアルバルク東京が、今年はクリスマス感満載な豪華イベントを企画。



■ゴスペル来場!

12/23(土)開催試合に、ゴスペルが来場!クリスマスソングで会場を一気にクリスマスムードへ導きます。



■クリスマス抽選会を開催!

12/24(日)開催試合に、ご来場のお客様に参加いただけるクリスマス抽選会を開催!

当選者には、アルバルク選手のサイン入りグッズなどをプレゼント!



■クリスマスフォトスポットが登場!

会場をクリスマス一色に装飾し、フォトスポットをご用意!クリスマスゲームを見に来た記念写真を撮ることができます。

















昨年の様子 【(C)ALVARK TOKYO】



■クリスマスコスチュームバージョンのルーク&アルバルクチアリーダーが登場!

アルバルク公式マスコットキャラクター・ルークとアルバルクチアリーダーがクリスマスコスチュームで登場!この日しか見られないスペシャルバージョンのルーク&アルバルクチアリーダーをお見逃しなく!

















昨年の様子 【(C)ALVARK TOKYO】





From 大阪エヴェッサ

クリスマス限定グッズを販売!



12/23(土)・24(日)に開催の長崎ヴェルカ戦にて、会場をクリスマス一色に装飾!さらに、クリスマス限定グッズを販売など、ご来場のお客様にお楽しみいただける2日間に。





From 横浜ビー・コルセアーズ

B-ROSEクリスマススペシャルパフォーマンスを実施!



昨年の様子 【(C)B-CORSAIRS】

12/20(水)に開催のファイティングイーグルス名古屋戦にて、ハーフタイムにB-ROSEクリスマススペシャルパフォーマンスを実施いたします。お楽しみに!





【Bクラブ 年末年始トピックス】

From 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

新年抽選会をはじめ、「ドルフィンズ大社」も登場!



数々の社会貢献活動を行っているドルフィンズが、今年もファンの皆様との交流を中心に様々な活動を実施。



■2024/1/6(土)・7(日)、新年大抽選会を開催!

新年初試合となる三遠ネオフェニックス戦にて、2024年もファンの皆様にお楽しみいただけるよう、大抽選会を開催いたします!当選者には、ドルフィンズパートナー企業様からのプレゼントが盛りだくさん当たります!



■2024/1/6(土)・7(日)~「ドルフィンズ大社」設置!

2024/1/6(土)・7(日)の試合から、 #18中務敏宏選手がプロデュースした、廃材を使用したサスティナブルな社「ドルフィンズ大社」を設置、絵馬を販売いたします。ご来場の皆様に絵馬を書いていただき、選手がサインを入れてお戻しする交流イベントを開催!昨年実施の際は、150枚が即日完売した大人気イベントです。



「ドルフィンズ大社」とは?

「ドルフィンズ大社」は、中務選手のアイディアで、ドルファミの皆さまとの交流が減ってしまったコロナ渦に生まれた社。ドルフィンズレッドに染められた社や部品は、中務選手が廃材を使用し、自ら設計、造作、色塗り、イベント企画まで担当。昨年12月30日~1月29日のホームゲーム会場設置期間中には、延べ150人の方々が願いを込めた絵馬を掛けました。また、手術を控えたファンの願いを込めた絵馬を見つけた選手の発案で、サイン色紙やユニフォームなどをプレゼントし激励するなどの交流も生まれました。

ご参考:https://nagoya-dolphins.jp/dolphins-smile/detail/id=17151



■はたちの献血啓発活動を実施



今年も開催した、「はたちの献血」啓蒙活動。1/3(水)~1/31(水)の期間中、名古屋駅献血ルームゲートタワー26にて「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ展」を実施。献血にご協力いただいた方には試合観戦特別クーポンをプレゼントいたします!









From 川崎ブレイブサンダース

カワサキエナジーデイズをはじめ、年末年始の豪華施策を開催!



2023年最後のホームゲームということもあり、年末にふさわしい特別な施策を複数用意いたしました。



■12/29(金)・30(土)に、「カワサキエナジーデイズ」 を開催!

毎回好評いただいているホームタウン・川崎を盛り上げるための「カワサキエナジーデイズ」を開催いたします。



-特別デザインレプリカユニフォームのギブアウェイ

今年一番のエナジーで選手を応援してほしいという思いを込めて、選手が着用するユニフォームと同じ、今節限定デザインのレプリカユニフォームが観戦チケットに付いてきます!



-年末大抽選会を実施!

ご来場者を対象に、豪華景品が当たる大抽選会を実施いたします!



-ロウルグッズの限定販売!

ロウル沼住人にはたまらない、ロウルデザイン限定アイテムを販売予定!



続報は公式サイト(https://kawasaki-bravethunders.com/)にて随時更新いたします。





From 秋田ノーザンハピネッツ

毎年好評の、ドリームスローチャレンジを12/29(金)に今年も開催!今年こそは車の当選者が出るのか!?

会場ではアルコールも販売し、盛り上がること間違いなし。12/30(土)の年末大抽選会も、豪華プレゼントが当たるチャンス。年末のラストチャレンジをノーザンハピネッツでお楽しみいただけます!





From 横浜ビー・コルセアーズ

「海賊の鐘」を2023年最後に叩こう!「海賊除夜の鐘」を開催いたします!

試合後に演出で使用している「海賊の鐘」を叩けるイベント。12/31(日)に開催の三河戦の試合終了後に、2階エントランスにて実施いたします。2023年の最後を横浜で締めくくろう!



