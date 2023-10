[株式会社FENETRE]

今季の目玉アイテム「Double-breasted Wool coat」と「Double Wrap Belt」を合計33名様にプレゼント!





アパレルブランド「L’AUBE BLANC」を運営する株式会社F E N E T R Eは、お客様への日頃の感謝を込め2023年11月1日(水)~ 2023年11月8日(水)の期間、L’AUBE BLANC公式Instagramでディレクター考案の「Double-breasted Wool coat」を使用したスタイリング一式(計3パターン)が各1名様に、Double Wrap Beltが30名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。













<応募方法>

1.L’AUBE BLANC 公式Instagramアカウント「@laubeblanc」をフォロー&プレゼントキャンペーン画像の投稿に「いいね!」

2.コメント欄に、コーディネート1.~3.の中で希望の番号を投稿。(コメントいただいた方の中から抽選で30名様に「Double Wrap Belt」をプレゼント)



<応募期間>

2023年11月1日(水)~11月8日(水)23:59



<当選人数>

・ディレクター考案のコーディネート一式を、合計3名さまにプレゼント(全3パターン各1名様)

・プレゼントキャンペーンの投稿にコメントいただいた方の中から30名様に「Double Wrap Belt」をプレゼント





<プレゼント賞品>

1. Double-breasted Wool coat(Blue)・Cropped knit tops(Blue)・Waist Drape Balloon skirt

2. Double-breasted Wool coat (Khaki)・Spiral balloon Dress (Khaki)・Logo Turtle knit (Black)

3. Double-breasted Wool coat (White)・Fringe tweed vest (White)・Logo Turtle knit (White)・Wide knit Pants (White)

その他 : Double Wrap Belt



キャンペーン期間終了後、当選者にInstagramのダイレクトメッセージにてお知らせいたします。

また、商品の発送は11月中旬から下旬を予定しておりますので、予めご了承くださいませ。



《L’AUBE BLANCとは》

2023年3月ローンチ。個々が持つしなやかな曲線美を最大限活かしたカジュアルドレスを中心に展開し、幅広い年齢層の女性に永く愛されるようなエイジレスかつタイムレスなデザインが特徴の婦人服ブランド。

サマーコレクションでは、販売開始まもなくE Cサイトのみで1億円を達成。9月に開催されたA/W Collectionポップアップストアでも好調な売り上げを見せ、今季はサマーコレクションを超える売り上げが見込める。



L'AUBE BLANC official online store

https://laube-blanc.com/



L'AUBE BLANC official instagram

https://bit.ly/479mZhZ



楫真梨子 official instagram

https://bit.ly/3tROGO9



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-18:46)